Lež šířená vládou ČR zabíjela lidi. Doktor Šinkora mnohé naštve

„Jediný rozdíl mezi covidem a ostatními viry, které nás v současné době kosí, je ten, že ho pořád ještě sledujeme a blázníme s PCR testy. Vůbec nechápu, proč to děláme,“ řekl imunolog Jiří Šinkora, který byl během pandemie covidu-19 proti plošnému očkování, v rozhovoru pro youtubový kanál Inovace republiky.

Současná kolující varianta koronaviru omikron je podle imunologa „tím správným virem“, který dokáže imunitní systém probudit, aby se proti němu bránil. Důvodem, proč první varianta byla pro lidi více nebezpečná, je podle něj právě to, že tato varianta covidu nebyla zvyklá na člověka a člověk na ni.

„Aby se imunita probudila, tak ta věc musí vypadat nebezpečně. Neustále se pohybujeme v prostředí nebezpečných mikrobů, jedů a podobně, ale taky prachu a podobně. A kdyby imunita reagovala na všechno, v tom případě bychom se zbláznili. By nás zabila,“ vysvětlil Šinkora.

Následně připomněl, že s podobnými viry ze stejné rodiny koronaviru se lidé v minulosti setkali již čtyřikrát. Rozdíl byl tehdy podle něj pouze v tom, že tehdy zde bylo méně starších lidí a lidé nepanikařili.

Žádnou velkou sebereflexi o zvládnutí pandemie Šinkora nicméně nečeká. „U nás to bude tak typicky česky, přestane se o tom mluvit,“ předpověděl a dodal, že Německo a Rakousko se během pandemie chovaly „ještě hloupěji“ než Česká republika.

Česko se podle slov Šinkory poučilo, strach zde však zakořenil. Zmínil i své obavy ze zapomnětlivosti ceského národa. „Až se objeví něco nového, tak se obávám, že si to zase nebudeme pamatovat. Já se obávám, že si nepamatujeme, co tu probíhalo před třiceti lety. Chováme se tak, jako bychom zapomněli, jak to bylo ‚úžasné‘. Nikam jsme nemohli a všechno jsme věděli, protože nám to řekli,“ uvedl imunolog a dodal, že on nezapomněl.

Pandemii podle Šinkory dobře zvládli ve Švédsku. „Opatrně, ale nic nezamykat. Tak se to má dělat,“ prohlásil.

Chybné podle něj bylo neustálé nošení respirátorů. „Doteď za to platíme,“ řekl. Za nejhorší chybu během pandemie v Česku však imunolog považuje chybné informace, které říkali někteří vládní činitelé. „Takové to: my všechno víme. Nebo věty typu: kdo je naočkovaný, ten se nenakazí a nikoho nenakazí. Ministr zdravotnictví to říkal, říkal to Blatný, říkal to Válek. Ty věty jsou zaznamenané,“ připomněl.

Pandemie covidu též rozdělila společnost. „To štěpení společnosti vzniklo tím, že někdo uvěřil těm nesmyslům, které nám tady předhazovali oficiální činitelé, a někdo uvěřil těm, kteří to říkali tak, jak to je,“ vzpomínal Šinkora a dodal, že nechápe, jak to, že tehdejší ministr Blatný vedle sebe neměl žádného poradce, který by imunologii rozuměl.

Že bylo tehdy ministrem zdravotnictví řečeno, že očkovaný člověk se covidem-19 nemůže nakazit, byla podle Šinkory „jedna z nejsmrtelnějších dezinformací“. Lidé, kteří tomuto uvěřili, totiž beze strachu nadále chodili například za svými prarodiči.

„Spousta lidí tomu uvěřila. A my, kteří jsme to prodělali a věděli jsme, že nepotřebujeme žádnou vakcínu… nás ostrakizovali. Byli jsme lidé druhé kategorie, měli jsme jiná práva. To byla taky chyba,“ řekl s tím, že i toto samozřejmě společnost rozdělovalo.

V závěru rozhovoru pro ponaučení sdělil, že spory by se měly řešit diskusí, a ne nenávistí.

