Lutonský pryč z ČT! Kdo že to říká? Pozor, je zde varování

Od úterý má generální ředitel České televize Petr Dvořák na stole výzvu k omluvě za nenávistný příspěvek zaměstnance ČT, kterou mu zaslal vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. Jde o reakci na příspěvek zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského na sociálních sítích, kde vyjmenoval obce postižené čtvrtečním tornádem s tím, že všechny volily v přímé prezidentské volbě většinově Miloše Zemana. Jak to myslel, nebylo těžké pochopit. „Volils Zemana? Tumáš tornádo. Píše nám zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT. To chceš,“ reagoval v duchu Lutonským zveřejněného příspěvku europoslanec ODS Jan Zahradil.

Veřejnoprávní novinář si po podobných vzkazech patrně uvědomil, že šlápl vedle, a svůj příspěvek honem odstranil. „Smazal jsem ten tweet o tornádu a prezidentovi, protože ho mnoho lidí vykládá tak, jak by mě ani ve snu nenapadlo,“ konstatoval zástupce šéfredaktora. Prý chtěl jen poukázat na to, že v obcích, kudy se prohnalo tornádo, většinou vyhrál v prezidentské volbě Miloš Zeman, ale pokud by v pátek dopoledne po řádění tornáda lidé chtěli slyšet podporu od prezidenta, kterému dali svůj hlas, musejí si počkat až do sobotního večera, z čehož mohli být zklamáni. V dopise zaslaném řediteli ČT se píše, že toto jako výmluva neobstojí, neboť prezident republiky se prostřednictvím svého tiskového mluvčího k situaci vyjádřil hned ve čtvrtek ve 21:52, kdy poděkoval složkám záchranného systému, starostům, hejtmanům a členům vlády a vyjádřil účast občanům.

Tornádo jako trest za volbu Miloše Zemana prezidentem

Dlouholetý televizní radní a jeden z kandidátů na některé ze čtyř uprázdněných míst v Radě ČT Jiří Kratochvíl nad počínáním Františka Lutonského jen nevěřícně kroutí hlavou. „Co se má co do lidského neštěstí motat politika? To mi připadá jak počínání supa. Nechápu, že do té tragédie plete politiku. Lidé jsou mstiví a chtějí se pomstít. Za něco, co je každého věc. To se na sociální síti vůbec nemělo objevit. To, že někdo volil za prezidenta Zemana, je jeho osobní věc. To tornádo se vydává pomalu za trest Boží, kdo si to vymyslel, nevím. Ale v žádném případě tohle neměl publikovat zástupce šéfredaktora zpravodajství tzv. veřejnoprávní televize. I když ona už není veřejnoprávní, je to spíše odnož Novy. Jaký ředitel, takoví zaměstnanci,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jiří Kratochvíl.

Výzvu Kanceláře prezidenta republiky, aby se generální ředitel Petr Dvořák jako představitel veřejnoprávního média za chování svého podřízeného omluvil, nikoli prezidentu republiky, ale českému národu a divákům ČT, nepovažuje za přiměřenou politolog Lukáš Jelínek. „Toto je věc, která by se měla řešit občanskoprávní cestou a neměla by se slučovat s jeho působením v České televizi. Novináři nebo editoři mají právo se vyjádřit uštěpačně nebo kontroverzně, ale v tom okamžiku je logičtější, když se to odehraje na sociální síti, a ne v rámci výkonu jejich povolání. Proto je lepší, když se taková věc řeší přímo s nimi, a ne s jejich nadřízenými,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Lukáš Jelínek.

Lidské i odborné selhání člověka na vedoucí pozici v ČT

Navíc upozorňuje, že Kancelář prezidenta republiky nemá co zasahovat do fungování jakéhokoli média, nota bene média veřejné služby. „A zároveň si myslím, že omluv, které bychom měli slyšet, by mnohem více mělo zaznít ze strany Pražského hradu než od médií. Beru to jen jako přestřelku, která se v tuto chvíli hodí Miloši Zemanovi do krámu. Máme zkušenost s Pražským hradem i s tím, jak má Miloš Zeman problém se za některé své výroky omluvit, například v kauze Peroutka, a hledá se, kdo by se za něj omlouval. Tak právě v jeho situaci bych se něčemu podobnému, že bude vyvozována odpovědnost jednoho člověka u celého média, vyhnul. Je to jenom příležitost, jak se Pražský hrad snaží rozvinout svoji oblíbenou bitvu s Českou televizí, protože Miloš Zeman má pocit, že na ní vydělává ve své popularitě,“ míní politolog.

Úplně odlišný a naprosto nekompromisní názor na tuto kauzu má člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. „Dávat do souvislosti osobní tragédie, zranění a dokonce smrt s tím, koho postižení volili, je naprosté selhání. Lidské i odborné,“ konstatoval radní na sociálních sítích s tím, že jediným správným rozhodnutím je výpověď redaktoru Lutonskému, pokud ji dříve nepodá sám. „Na vedoucí pozici ČT člověk, který ztratil soudnost a elementární lidskou empatii, nemá co dělat,“ podotkl Vadim Petrov. Pochopení nenašel ani pro Lutonského výmluvu, že chtěl jen upozornit na to, že se prezident k neštěstí včas nevyjádřil. „To politizující vyjádření je neomluvitelné a nelze ho obhájit vysvětlením, že si myslí, že podpora prezidenta či jeho veřejné vyjádření nejsou dostatečné,“ dodal člen RRTV.

Neplést si role, jinak jsme na cestě z demokratické společnosti

Ve výzvě generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi se také volá po vyvození konkrétních personálních důsledků, pokud tomu tak již nebylo učiněno. „Novinář, když zastává nějakou vedoucí pozici, by si měl uvědomit, že i jeho odpovědnost je vyšší. Když ale jen napsal, že ty obce zvolily Zemana, tak jenom konstatoval fakt a na tom podle mě není nic napadnutelného. A speciálně v této zemi bychom měli velmi pečlivě dbát na oddělení jednotlivých rolí: rolí politiků, rolí moci výkonné, zákonodárné, soudní, roli veřejnoprávních médií. Protože v okamžiku, kdy začnou politici říkat, kde má kdo pracovat, a naopak novináři nám začnou třeba doporučovat, kdo má koho volit, tak jsme na cestě ven z demokratické společnosti,“ varuje. Lukáš Jelínek.

O setrvání Františka Lutonského ve funkci zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT dlouholetý radní Jiří Kratochvíl nepochybuje. „Já bych vyvození nějakých personálních důsledků od pana ředitele Dvořáka v žádném případě neočekával. On je srab. Vždy byl zvyklý být kryt velkou společností, jako je PPF. Vždy byl zvyklý utrácet cizí peníze, on nikdy neutrácel svoje. Mimo svých kšeftů, které tam má, sám nikdy nic nevytvořil. Vždy to bylo v rámci nějaké velké společnosti. Nikdy nepřišel s tím, že by si založil firmu. Podle mě není manažer, je to pijavice. Ale nemusí se bát, kdyby ho chtěli odvolat, tak to mohli udělat. A velice jednoduchou formou. Neschválili by Výroční zprávu o hospodaření. Ale schválili mu ji až na paní Lipovskou všichni. V Radě ČT už nevěřím nikomu ani, jak se jmenuje. Tam je to jako ‚S Pydlou v zádech‘, v čemž hrál Pepa Dvořák,“ podotýká Jiří Kratochvíl.

Nabral si kamarády, nejen z Novy, ale i spolužáky ze školy

Podle článku 1 tzv. Desatera pro práci novináře České televize na sociálních sítích platí, že „cokoli, co publikujeme, lajkujeme nebo sdílíme na sociálních sítích, nesmí ohrozit důvěru v naši vlastní nestrannost, ani v objektivitu, nezávislost a vyváženost vysílání České televize“. „A také existuje Rezoluce číslo 1003 o etice žurnalistiky, kterou schválila Rada Evropy v roce 1993. Už se na to dávno zapomnělo, protože to bylo ještě za pana ředitele Iva Mathé. To byl jediný porevoluční ředitel, který byl opravdu generální ředitel všemi respektovaný, znám ho čtyřicet let. On se k té rezoluci přihlásil a podepsal ji. A tuto útlou knížečku dostali všichni redaktoři a všichni zaměstnanci ČT a měli na to školení,“ upozorňuje bývalý televizní radní.

Přemítá nad tím, kdo by měl mladé učit novinařině. „Vždyť se na tu obrazovku podívejte. Jsou tam tací, co vůbec nedokáží položit pár otázek. A od tázaného chtějí jen takovou odpověď, co si přejí slyšet. Kdo vede Českou televizi? Pan Dvořák. Proč ji vede špatně? Protože si tam vzal svoje kamarády. Nejenom z Novy, ale i spolužáky ze školy. To je parta jak z ‚Bylo nás pět‘. Další věc je, že se pořád přibírají lidé, stojí to peníze, ale nevyrábí se. Vezměte si, že se vyrobí jedna pohádka. Dříve se vyrobily za rok čtyři, pět i šest. Nebo zábavné pořady. Všechno je to v lidech a pan Lutonský podle mě patří do té stáje, jako je ředitel zpravodajství pan Šámal. Ten, jak známo, si loví svoje poklady a televizní zpravodajství vede někdo jiný. A to je právě tento člověk,“ míní Jiří Kratochvíl.

Narcista, který na obrazovce vykládá, jak je nejdokonalejší

Tvrdí ale, že jako radní nebyl pro to, aby se generální ředitel odvolával. „Pouze jsem říkal, že pan Dvořák je nejhorší ředitel ČT, čemuž odpovídají výsledky: špatný program, cpe lidi do nějakých svých nesmyslných vizí ze soukromých subjektů. Ať si podniká v soukromé sféře, ale pak nemá vést veřejnoprávní. Já jsem ho požádal, aby se zachoval jako rovný člověk a nechal udělat hloubkový forenzní audit nezávislou společností nebo nezávislým auditorem. A jediný nezávislý auditor v tomto státě je Nejvyšší kontrolní úřad. A on mi řekl, že je to vyloučeno. Dnes jsem ho poslouchal, když oznamoval, že bude Česká televize přenášet koncert pro Moravu. Jsem pro všemi deseti. Ale žasl jsem nad formou, jakou to bylo prezentované. On je narcista. Rád se ukazuje na obrazovce a vykládá, jak je hodný, bezvadný, skvělý, nejlepší a nejdokonalejší,“ dodává na adresu šéfa Kavčích hor.

