Lži o Iráku. Víme své. Robert Fico o Vrběticích a USA

reklama

České tajné služby, a spolu s nimi i ministr zahraničí a vnitra Jan Hamáček (ČSSD), říkají, že mají dost důkazů pro to, že se ve výbuchu ve zbrojním skladu ve Vrbětících angažovali dva agenti ruské armádní rozvědky. Na základě těchto důkazů česká strana vypověděla z území republiky 18 ruských diplomatů, u kterých mohla nade vší pochybnost prokázat, že to jsou ve skutečnosti agenti tajných služeb.

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 7% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1486 lidí

Zástupci EU dali najevo, že důkazům českých tajných služeb věří a vyjádřili České republice solidaritu. Slova podpory zazněla i ze zemí stojících mimo EU, např. od Velké Británie nebo od Ukrajiny. Podporu Česku vyjádřili i jednotliví představitelé členských zemí EU, např. v Pobaltí. Za Česko se postavila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Slovenský expremiér Robert Fico ze strany Směr - sociální demokracie si však žádá potvrzení „podezření“, o kterých v sobotu mluvili premiér Andrej Babiš (ANO) i již zmíněný Jan Hamáček. Teprve pokud se „podezření“ potvrdí, jde podle Fica o závažnou věc.

V opačném případě bychom podle slovenského expremiéra neměli zvyšovat napětí ve vztazích s Ruskou federací.

„Směr - sociální demokracie vnímá oprávněné obavy našich českých přátel. Slovensko musí poskytnout České republice veškerou pomoc, aby se podezření spojená s výbuchem muničního skladu z roku 2014 řádně vyšetřila. Pokud se podezření potvrdí, jde o mimořádně vážnou situaci. Jestliže se nepotvrdí, poslouží jen jako záminka pro eskalaci vojenského konfliktu na východě Ukrajiny. Směr - sociální demokracie nebude nikdy nepotvrzenými podezřeními úmyslně podporovat zvyšování napětí mezi zeměmi NATO a Ruskou federací,“ zdůraznil Fico.

Jeho strana si prý nedělá žádné iluze o chování mocností, ať už mocností na Západě nebo na Východě.

„Válka v Iráku byla zdůvodňována veřejnou lží USA na půdě OSN,“ pravil Fico s tím, že stejně tak kritizoval i ruskou anexi ukrajinského poloostrova Krym. Vzpomněl si i na demonstrace proti jeho vládě, které se na Slovensku vzedmuly po vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. „(Otevřeně jsme hovořili) o úloze, kterou sehrála některá velvyslanectví v Bratislavě při koordinaci protivládních mítinků v roce 2018,“ uvedl Fico.

Považoval by za veliké neštěstí, kdyby se incident, který se odehrál na české půdě, důkladně nevyšetřil a pokud by řádně neodůvodněná podezření vedla k otevřenému vojenskému střetu mezi Ukrajinou a Ruskem. „Který by byl ve své podstatě konfliktem mezi NATO a Ruskou federací,“ vyložil svůj pohled na vrbětický výbuch Fico.

Slovenský expremiér odmítá, aby do takovéhoto konfliktu bylo vtahováno i Slovensko. Protože pro Slovensko je podle jeho názoru lepší mít přátelské vztahy s Ruskem, už kvůli historickému slovanskému základu, na kterém lze tento vztah budovat. Vztah s Ruskem nelze budovat na tom, že ho budou slovenští politici obviňovat bez důkazů jen proto, že si to přejí USA. Tak to vidí Robert Fico.

Psali jsme: „Koudelka se musel opotit.“ Generál Šedivý: Někdo se snaží z toho vybruslit. Varuji Babiše Vrbětice: „Takový nadšení po roce 89.“ Zklamaný Ondřej Hejma o Západu. Proroctví Rusové, zabili jste svého. Ve Vrběticích, odhalil deník Hamáček nechtěl, aby Petříček byl hrdinou Vrbětic. Nová teorie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.