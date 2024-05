Macinka, Dostál a Mach společně na ČT. Pirát se posmíval

reklama

Česká televize odvysílala první z debat před volbami do Evropského parlamentu. Ve studiu se střetlo 8 politiků – 1 žena a 7 mužů. Ondřej Dostál (STAČILO!), Martin Hlaváček (ANO), Petr Macinka (Přísaha a Motoristé sobě), Petr Mach (SPD a Trikolora), Luděk Niedermayer (SPOLU), Daniela Ostrá (SOCDEM), Mikuláš Peksa (Piráti) a Adam Trunečka (Starostové a osobnosti pro Evropu).

Hned v úvodu se hosté vyjádřili k atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica, kterého stále čeká operace a ještě není z nejhoršího venku.

„Pro mě je to hrozná věc. Já doufám, že je to exces. Je pravda, že v té dnešní společnosti je mnoho emocí, vyhrocených emocí. Řada politiků se snaží tu společnost rozdělit. Myslím, že toto by měl být signál, že to je prostě špatný směr. Řešme rozpory civilizovaně. Já doufám, že se premiér Fico brzy uzdraví a neponese si žádné následky z tohoto hrůzného činu,“ pravil Niedermayer.

Také podle Hlaváčka je to naprosto nevídaná věc a je třeba zklidnit situaci a počkat s nějakými hodnoceními.

Ostrá požádala voliče vládní pětikoalice, aby své kritiky přestala označovat za dezoláty.

„Já bych prvně chtěla popřát panu Ficovi brzké uzdravení. My bohužel vidíme, že ty silné výroky zaznívají i v české politice. Minimálně od té kampaně 2021, kdy jsme tady viděli střet mezi tzv. dobrem a zlem. ‚Zastavme hrozbu‘ a podobně. Příznivci vládního tábora v ČR by neměli všechny kritiky vlády označovat za různé dezoláty, proruské šváby, vlastizrádce a podobně,“ pravila. „Platí to i o opozici. Opozice také nemůže lehkovážně říkat, že nás chce někdo zatáhnout do války. Protože vidíme, že to ubližuje,“ dodala jedním dechem.

I podle Dostála je třeba uklidnit situaci.

„Premiérovi Ficovi přeji, aby se zotavil. Nám i Slovákům pak přeji, abychom odhlédli od té politické nenávisti, která nás provází už od dob covidu, kdy jsme byli posíláni do koncentračních táborů, či nám byla přána smrt. Nyní jsme označováni za šváby a dezoláty. Toto je živné podhoubí politického násilí. A s tím musíme přestat jak u nás, tak i na Slovensku,“ žádal Dostál.

Mach se vyjádřil v obdobném duchu. I on popřál Ficovi, aby se uzdravil a na všechny apeloval, aby respektovali jiné názory.

„Já bych radil všem politikům, aby nepoužívali politické nadávky typu ‚ty fašisto‘ a podobně, jak mě častoval nedávno ministr Dvořák za STAN. Jen proto, že má někdo opačný názor. Jen proto, že si někdo dovolí říct, že by bylo dobré jednat o míru na Ukrajině, jen proto, že je někdo proti migračnímu paktu,“ zlobil se Mach s tím, že pokud má někdo jiný názor, tak to ještě není nepřítel společnosti.

Macinka prohlásil, že se lidé mohou hádat, mohou spolu nesouhlasit, ale pak také musí respektovat výsledek voleb. A bohužel se ukazuje, že jsou lidé, kteří respektují výsledky voleb, jen pokud vyhraje jejich kandidát. Ale je třeba umět respektovat i tu prohru. Tady vidí největší ohrožení demokracie.

Trunečka i Peksa též přáli Ficovi brzké uzdravení a žádali, aby se lidé vyvarovali nepřátelství.

Když došlo na otázku, o čem budou nadcházející volby do Evropského parlamentu, Mach prohlásil, že pro mnoho voličů kritických k vládě pětikoalice tyto volby budou „zúčtováním s touto vládou“. „Ale pro nás je zároveň klíčové téma zdražování, Green Deal. To že naše ekonomika stagnuje, německá ekonomika stagnuje. My prostě jdeme do EP zrušit ten Green Deal,“ zdůraznil Mach, a tím, že dosavadní opozice v EP sílí, je reálná šance zrušit celý Green Deal. „Na nás to prostě z toho Bruselu padá. My kvůli Green Dealu platíme za elektřinu o 100 miliard korun ročně více. Vláda nám tady říká, že my jsme čistí příjemci peněz z EU, ale to druhé tady nezaznívá,“ zlobil se Mach. „Ta šance je teď jedinečná pro zboření Green Dealu,“ dodal.

Macinka vyjádřil obdobný názor.

„Tyto volby jsou o tom, jestli se podaří zastavit některé šílené politiky a některé šílené ideologické návrhy, které povedou ke zničení prosperity nejen naší země, ale celé Evropy. Ale také jsou o tom, jestli se podaří nějak vyřešit a zracionalizovat řešení druhého problému, a to je masová migrace do celé Evropy,“ zdůraznil Macinka. Upozornil, že on a jeho kolegové kandidují do EP, aby zde zastupovali zájmy českých lidí a ne proto, aby v Česku hájili zájmy EU, jak to podle jeho názoru činí jiní politici. „My jsme si pro tyto volby zvolili heslo ‚my vás nezradíme‘,“ zdůraznil Macinka.

Podle Niedermayera jsou tyto volby mimo jiné o tom, zda si EU udrží svou bezpečnost.

Dostál doplnil, že si EU musí vybrat, jestli se vrátí k obchodní spolupráci, nebo se bude raději „věnovat řinčení zbraněmi“. Jedním dechem dodal, že volby do EP budou také referendem o migračním paktu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a o dalších věcech.

Když se ke slovu dostal Hlaváček, konstatoval, že dokud vládl Babiš, Česko se přibližovalo nejbohatším zemím EU, zatímco za časů Fialovy vlády opět klesáme. „Myslím, že bychom měli umět nastartovat ekonomiku a vybírat daně, což tato vláda skutečně neumí,“ pravil kandidát hnutí ANO.

Dostál vynadal předsedkyni parlamentu Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) i jejímu stranickému kolegovi ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi.

„Český člověk na sobě nechá dříví štípat. My musíme zabojovat proti plýtvání a korupci. Z Evropy k nám doputovaly obrovské peníze, ale místo toho, abychom opravili dálnice, které vypadají jako tankodrom, a místo toho, aby vlaky jezdily rychle, tak místo toho máme rozhledny v údolích a solární baroni si rozebrali peníze na obnovitelné zdroje. Ale to není problém EU, to je problém České republiky,“ vypálil Dostál.

A hned pokračoval.

„Pokud paní Pekarová vyjede do Tchaj-wanu, ale továrna na čipy je v Německu a pokud si pan Válek dokáže nechat Evropskou unií zablokovat stavbu továrny na penicilín, která v Rakousku normálně stojí, tak v takovém případě je to problém jak evropské, tak národní politiky,“ pokračoval Dostál.

K tomu bychom podle Dostála měli chránit naši energetickou infrastrukturu. „Dokud budeme mít drahé energie, tak tady nikdo nebude zůstávat, všechny podniky půjdou pryč. Pak nebude na důchody, pak nebude na zdravotnictví a nebude ani na školství,“ pravil politik koalice STAČILO!. Podle jeho názoru je na čase, aby se farmaceutický průmysl navrátil do Evropy, odkud byl podle Dostála „vyhnán“ do Indie a do Číny.

Pirát Peksa: Když tomu nerozumíte, tak mlčte

Mach se vrátil ke Greeen Dealu.

„Ta naše ekonomika je Green Dealem poškozena více než některé jiné ekonomiky EU, protože prostě jsme průmyslovější než jiné. Máme více sklářství, máme tady více průmyslu. A já jsem jako europoslanec hlasoval proti všem těm šílenostem, které pak prošly. Já jsem proti tomu hlasoval, i když se to ještě nejmenovalo Green Deal. Já jsem hlasoval proti každému tomu kousku zla,“ zdůrazňoval Mach. A znovu zopakoval, že teď mohou většinu získat politici, kteří budou hlasovat proti podobným šílenostem.

Macinka konstatoval, že Evropská komise naplánovala zelenou transformaci ekonomiky, která bude stát biliony eur a tyto biliony budou muset platit naše děti, vnuci a pravnuci, což z pohledu Macinky nikdy nemůže vést k prosperitě.

Peksa oponoval, že EU pracuje jen se zlomkem peněz členských států EU. S jedním procentem HDP, takže z tohoto pohledu není pravda, že by členské státy obírala o peníze.

A Mach se okamžitě ohradil: „Ale já jsem tady řekl i těch sto miliard, což vy jste nezmínil,“ připomněl pirátovi.

„Když tomu nerozumíte, tak mlčte,“ snažil se Macha uzemnit Peksa.

„Ale vy jste řekl blbost,“ nedal se Mach.

„Pokud někdo tvrdí, že zastaví Green Deal, tak nemluví pravdu. Na tom prostě nebude v EP shoda. My jsme součástí druhé největší politické rodiny jako sociální demokraté a my jsme se bavili s kolegy z Německa, ze Španělska nebo Portugalska a oni nám říkají, že jsme se zbláznili, když řešíme, jestli je Green Deal špatný nebo velmi špatný, zatímco oni už řeší, jak využít stovky miliard, aby EU byla opět tahounem světové ekonomiky. A pokud vy tady říkáte, že to zastavíte. Tak také zastavíte stovky miliard, které přijdou do České republiky a vytvoří nová pracovní místa. A vy to teda zrušíte. Tak to řekněte těm lidem,“ žádala Ostrá.

Mach si trval na tom, že je Green Deal třeba zrušit. Je třeba zrušit i zákaz výroby spalovacích motorů po roce 2035.

Dostál konstatoval, že je třeba chránit přírodu, ale chránit ji tak, abychom si nezničili ekonomiku a aby nás nepřeválcovala Čína. „Mně tady ta debata připomíná debatu o rouškách v lese, kvůli které jsme si s kolegy z pirátů vzájemně roztrhali občanky,“ pravil Dostál.

Mach ve vysílání volal po odchodu Česka z lipské burzy, protože právě tady se podle něj zdražuje pro Česko energie, a to i kvůli emisním povolenkám. „Doplácíme 60 miliard kvůli povolenkám a 47 miliard kvůli těm tzv. obnovitelným zdrojům a další miliardy,“ vypálil Mach.

Peksa okamžitě oponoval, že pokud vystoupíme z lipské burzy, odřízneme se od sítě mezinárodního obchodu, což je v případě české exportní ekonomiky velký problém.

Niedermayer se vyjádřil ve stejném duchu. Konstatoval též, že emisní povolenka není výmyslem Green Dealu, ale zohledněním toho, že kupříkladu spalováním uhlí vypouštíme do vzduchu skleníkové plyny, což není v našem zájmu.

Macinka volal, že je třeba zamezit spekulacím s emisními povolenkami, čehož se dopouštějí např. Číňané. Vedle toho podle Macinky musíme pracovat s energiemi, které máme, včetně energie z uhlí. „Pokud se budeme uhlí rychle zbavovat, tak na tom proděláme. To je komodita, kterou máme a se kterou můžeme pracovat,“ zdůrazňoval Macinka s tím, že ekologizace elektráren už dávno proběhla, pročež to „přestává být takové drama“.

Trunečka oponoval, že právě obnovitelné zdroje nás zbaví závislosti na ruských energiích. „A opradu si nemyslím, že uhlí je cesta,“ řekl.

Ve vysílání pak zazněla otázka, co by s českou ekonomikou udělalo přijetí eura. Podle průzkumu pro ČT si až 57 procent lidí myslí, že se po zavedení eura budou mít hůř.

Podle Niedermayera na tom nese vinu nap. exprezident Václav Klaus, který 20 let mluvil o negativech eura a mluvil o nich chytlavě. Výhody eura se podle Niedermayera neprezentují tak snadno, ale měli bychom pole něj vidět, že nás naše vlastní měna neochránila před vysokou inflací.

Mach okamžitě upozornil, že kupříkladu na Slovensku nebo v Pobaltských zemích lidé také měli vysokou inflaci, ale nemohli proti ní efektivně bojovat, protože neměli vlastní měnu.

Macinka má za to, že Česko euro nepotřebuje. „Já nechápu, proč to třeba dělá prezident republiky,“ kroutil hlavou Macinka a hned doplnil, že Slovensko po přijetí eura nezaznamenalo žádný velký ekonomický zázrak. Upozorňoval též, že Řecko je na tom ekonomicky jinak, než Česko či Švédsko, takže je z jeho pohledu nesmysl, aby měly společnou měnu. I Švédové mají svou vlastní korunu.

Podle Niederamyera jsme od eura stále strašně daleko, protože jsme neudělali odpovídající politické rozhodnutí. „To je prostě špatně,“ zdůraznil Niedermayer.

Podle Dostála by i o této otázce měli rozhodnout voliči v referendu.

