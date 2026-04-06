Macinka nabídl, že pomůže vyřešit ropovod Družba

Studio Slovenské televize a rozhlasu (STVR) se stalo dějištěm zásadní politické debaty, která poodhalila novou dynamiku ve vztazích mezi Prahou a Bratislavou. Hlavním hostem, připojeným prostřednictvím videohovoru ze své pražské kanceláře, byl Petr Macinka (Motoristé), místopředseda české vlády a ministr zahraničních věcí. Jeho vystoupení přišlo v symbolický moment – bezprostředně po společném zasedání obou kabinetů.
„Budeme si i nadále nejbližšími zeměmi, které spolu dokážou mnohé koordinovat a domluvit se dříve, než půjdeme jednat s ostatními,“ deklaroval Macinka hned v úvodu.
Hovořil o ochlazení vzájemných vztahů, které provázelo předchozí volební období. Konstatoval, že éra, kdy byla komunikace omezena, je definitivně u konce. Zdůraznil, že Česká republika a Slovenská republika jsou si historicky i lidsky nejbližšími partnery.
„Budeme vždy radostně slavit výročí našeho mírového a přátelského rozdělení z roku 1993. Slavili jsme to takto vždycky s výjimkou těch čtyř uplynulých let, kdy vztahy mezi českou a slovenskou vládou nebyly vinou Fialovy vlády úplně dobré,“ uvedl ministr a dodal, že nyní se to mění.
Hovořil o „diplomatickém restartu“. Uvedl, že nová česká diplomacie se hodlá soustředit na konkrétní projekty. Jeho slova potvrdil i slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. „I když nám rozchod v roce 1993 umožnil samostatný rozvoj, vždy hledáme témata, která nás spojují. Těchto témat je nespočet,“ sdělil Blanár.
Situace kolem zastavení dodávek ropy je zbytečně zablokovaná
Důležitým bodem Macinkova vystoupení byla otázka energetické bezpečnosti, konkrétně budoucnost ropovodu Družba. V situaci, kdy Ukrajina čelí konfliktu a zároveň drží v rukou kohoutky strategické suroviny, se role České republiky ukazuje jako naprosto zásadní. Ministr Macinka potvrdil, že česká strana je připravena aktivně převzít roli zprostředkovatele v jednáních s Kyjevem.
Podle Macinky není cílem Česka pouze pasivně přihlížet bruselským debatám, které se často rozcházejí s realitou a potřebami středoevropské infrastruktury. Vysvětlil, že česká vláda sází na pragmatický dialog. Zdůraznil, že je nutné jednat přímo a efektivně, aby nedošlo k ohrožení dodávek, které jsou pro region životně důležité.
Zastavení dodávek z ropovodu Družba kriticky zasáhlo Slovensko a Maďarsko. Podle Macinky je situace patová a vyžaduje zásah zvenčí.
„My jsme tento návrh vznesli na jednání Evropské rady. Nabídli jsme se, že povedeme iniciativu mezinárodních energetických expertů na Ukrajinu, kde vyhodnotíme stav Družby a navrhneme řešení,“ vysvětlil Macinka.
Zdůraznil přitom roli státní společnosti Mero a mezinárodně uznávaných českých odborníků, kteří by mohli přímo na místě potvrdit, zda jsou technické překážky reálné, nebo jde o politické rozhodnutí.
„Připadá nám ta situace v podstatě zbytečně zablokovaná a došli jsme k tomu, že pokud by se odblokovala otázka Družby, tak bychom se mohli posunout dál v řadě jiných věcí,“ řekl ministr. Dosavadní přístup Evropské komise označil za vlažný.
Česko se do role zprostředkovatele nabízí z pozice země, která má důvěru všech zúčastněných stran a zároveň disponuje potřebným know-how. „Bylo by asi vhodné, kdyby do toho vstoupil nějaký nezávislý element, ten, který má nadstandardní vztahy jak s jednou stranou, tak i s tou druhou,“ uvedl ministr a dodal, že česká strana má k dispozici mezinárodně uznávané experty na energetiku ze státních firem, jako je například společnost Mero.
Konkrétním plánem české diplomacie je vyslání odborného týmu přímo do místa konfliktu. „Nabídli jsme se, že povedeme iniciativu mezinárodních energetických expertů na Ukrajinu, kde vyhodnotíme stav Družby a navrhneme řešení tak, aby se ta situace vyřešila co nejdřív a aby znovu mohla ropa proudit,“ popsal Macinka.
Tento návrh již přednesl na jednání Evropské rady a o možnostech inspekce jednal také s ukrajinským velvyslancem v Praze. I přes českou snahu však ministr přiznal, že cesta k dohodě není snadná. „Zatím to nevypadá, že by odborníci mohli nějakou inspekci provádět, tak to není úplně ideální zpráva,“ připustil ministr.
Visegrádská čtyřka by měla fungovat jako pragmatický blok
S diskutujícími ve studiu STVR se Macinka shodl, že Visegrádská čtyřka by měla fungovat jako pragmatický blok. Spolupráce s Maďarskem a Rakouskem je podle něj v otázkách energetiky klíčová a v mnoha ohledech nevyhnutelná. Odmítl ideologické nálepkování partnerů a zdůraznil, že v otázce stability ekonomik musí jít politika stranou. Česko se pod vedením Babišovy vlády stává aktivním hráčem, který dokáže Ukrajině vysvětlit specifické potřeby střední Evropy a zároveň hledat řešení, která udrží ropu v potrubí.
Do diskuse vstoupil i bývalý slovenský ministr mezinárodních vztahů Pavol Demeš, který připomněl hloubku vzájemných vazeb. „Je mimořádně důležité, aby Česko a Slovensko měly tyto mnohovrstevnaté vztahy, které jsou nejen pragmatické, ale i emociální,“ konstatoval Demeš.
Macinka potvrdil, že i přes samostatný vývoj obou států zůstává vzájemná koordinace prioritou. „V mnoha ohledech to rozhodně dává smysl,“ zopakoval ministr při hodnocení společného zasedání obou vlád.
