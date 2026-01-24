Macinka začal škrtat. Lipavský mluví o zvracení

24.01.2026 14:44 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Nový šéf české diplomacie Petr Macinka jednoho dne usedl před kamery a jak se popisovat, jaké všechny finance utne. Mimo jiné i peníze, které měla nezisková organizace Člověk v tísni dostávat od jeho předchůdce Jana Lipavského. Lipavský si to nenechal líbit a přešel do protiútoku. Jenže tím to neskončilo. Ministr Macinka však zašel ještě dál. Rozpovídal se mimo jiné i o vztazích s Ruskem, s Čínou a se státy střední a jihovýchodní Asie.

Macinka začal škrtat. Lipavský mluví o zvracení
Foto: Repro OVM, ČT
Popisek: Petr Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka před pár dny ve vystoupení v soukromé televizi xTV naznačil, že utne spoustu financí, které jeho předchůdce Jan Lipavský, dnes poslanec ODS, utne. Tvrdě se opřel do neziskové organizace Člověk v tísni, ale nejen do ní.  

Zarážející je podle Macinky projekt organizace Arnika za 600 tisíc Kč zaměřený na „klenoty přírody Bosny a Hercegoviny“. Tatáž organizace získala přes 3 miliony korun na podporu „občanských kampaní za lepší životní prostředí v Gruzii“ a další 4 miliony na „zelenou obnovu Ukrajiny“.

„Když je země rozbombardovaná ruskými nálety, dostane neziskovka Arnika 4 miliony korun na to, aby obnova Ukrajiny byla hlavně ekologická a udržitelná,“ podivil se ministr s tím, že jde o absurdní prioritu v době humanitární krize. Stejně tak kritizoval projekty psychosociální podpory školám na jihu Ukrajiny.

Když to slyšel Jan Lipavský, přešel do protiútoku.

„Sebrat dětem, na které 4 roky padají ruské bomby, projekty psychosociální péče? To je opravdu vrchol ubožáctví. Je mi z vás na zvracení ministře Macinko,“ nešetřil ostrými slovy Lipavský.

Jan Lipavský

  • poslanec
Ale tím to neskončilo.

Ministr Macinka se tématu držel i během svého projevu v Černínském paláci. Promluvil k velvyslancům a k zástupcům diplomatického sboru a mezinárodních organizací. „V zahraniční politice jsme udělali zásadní obrat, co se týče její formy. Už to není politika moralizování a virtue signalling. Už to není politika postů na sociálních sítích místo diplomacie,“ nechal se slyšet ministr.

„Český stát není a nebude platformou pro aktivismus. Do centra naší diplomacie vracíme národní zájem.  Každé naše rozhodnutí chceme poměřovat třemi jednoduchými otázkami: – Je to dobré pro bezpečnost České republiky? – Je to dobré pro naši prosperitu? – Je to dobré pro svobodu našich občanů?

Jsme si vědomi toho, že svět a jeho uspořádání se proměňuje. Představy o ideálním uspřádání světa máme všichni. Musíme ale pracovat se světem, jaký je. Zahraniční politika této vlády bude proto realističtější, pragmatičtější a zdrženlivější. Zahraniční politika pro tuto vládu nebude nástrojem politiky domácí,“ zdůraznil nástupce Jana Lipavského.

Macinka také konstatoval, že základními pilíři české zahraniční politiky zůstávají členství v EU a v NATO.

„V případě EU někdy slýcháme – zejména z evropských institucí – volání po hlubší integraci a centralizaci, pod vlivem ruské invaze na Ukrajinu a měnícího se charakteru transatlantických vztahů. Politický vývoj v řadě členských zemí tomuto volání však neodpovídá. Proto nechceme měnit současnou rovnováhu mezi nadnárodním a národním elementem evropské integrace. Tato rovnováha je křehká a těžce vybojovaná. Nepodporujeme např. další rozšiřování většinového hlasování či otevírání základních smluv. V případě NATO si uvědomujeme oprávněnost požadavku na silnější zapojení jeho evropských členů do budování aliančních obranných kapacit. Ten je ale nutno uvést do souladu s jejich ekonomickými možnostmi,“ zdůraznil Macinka.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Stejně tak je podle ministra třeba udržovat vztahy s okolními sousedy.

„Uvnitř Evropy jsme geopoliticky, historicky, infrastrukturně i energeticky svázáni se středoevropským prostorem, z něhož se nevymkneme. Proto je naší povinností udržovat co nejkvalitnější vztahy s přímými sousedy i s dalšími geograficky blízkými zeměmi. To musí odrážet i naše hluboké pochopení případných názorových rozdílů. Při všem respektu nemáme důvod si osvojovat ‚narativy‘ zemí z jiných částí Evropy, které prošly odlišnou historickou zkušeností,“ zdůraznil Macinka.

Současná vláda ČR si je podle ministra vědoma toho, že geopolitická situace se proměňuje a roste váha neevropských mocenských center. S tímto vědomím je prý vláda ANO, SPD a Motoristů připravena rozvíjet i ekonomickou diplomacii.

S Čínou chceme obnovit standardní úroveň vztahů, které budou spadat do hlavního evropského proudu mnoha dalších zemí v EU. Ohledně Ruska, návrat k normálním vztahům je velmi komplikovaný, dokud pokračuje jeho agrese vůči suverénnímu státu Ukrajině. Nová česká vláda podpoří jakékoliv diplomatické kroky s cílem ukončit tento konflikt. Chci poděkovat svému kolegovi Andriji Sybihovi za veškerou péči během mé návštěvy Ukrajiny. Bylo důležité vidět situaci v Kyjevě stejně jako jednotu ukrajinského národa v jejich vůli ukončit tuto válku. Vnímáme rostoucí roli Indie, střední Asie a jihovýchodní Asie,“ pravil také ministr Macinka.

Psali jsme:

Fialův masakr skončil, ještě zastavme placené aktivisty. Jsem zakázaný umělec, říká herec Gulyáš
České ignorantství. Izraelci zastřelí dítě, v pořádku. Propalestinští aktivisté v ráži
Nikam, ušetří se. Co bude s miliony po neziskovkách
Macinkovy seznamy. Ministr odpálil bombu v přímém přenosu

 

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Macinkovy-seznamy-Ministr-odpalil-bombu-v-primem-prenosu-785913

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ministr-Macinka-Cesky-stat-neni-a-nebude-platformou-pro-aktivismus-786033

Ukrajina (válka na Ukrajině)

