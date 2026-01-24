Macinka začal škrtat. Lipavský mluví o zvracení

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Zarážející je podle Macinky projekt organizace Arnika za 600 tisíc Kč zaměřený na „klenoty přírody Bosny a Hercegoviny“. Tatáž organizace získala přes 3 miliony korun na podporu „občanských kampaní za lepší životní prostředí v Gruzii“ a další 4 miliony na „zelenou obnovu Ukrajiny“.
„Když je země rozbombardovaná ruskými nálety, dostane neziskovka Arnika 4 miliony korun na to, aby obnova Ukrajiny byla hlavně ekologická a udržitelná,“ podivil se ministr s tím, že jde o absurdní prioritu v době humanitární krize. Stejně tak kritizoval projekty psychosociální podpory školám na jihu Ukrajiny.
Když to slyšel Jan Lipavský, přešel do protiútoku.
„Sebrat dětem, na které 4 roky padají ruské bomby, projekty psychosociální péče? To je opravdu vrchol ubožáctví. Je mi z vás na zvracení ministře Macinko,“ nešetřil ostrými slovy Lipavský.
Ale tím to neskončilo.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„Český stát není a nebude platformou pro aktivismus. Do centra naší diplomacie vracíme národní zájem. Každé naše rozhodnutí chceme poměřovat třemi jednoduchými otázkami: – Je to dobré pro bezpečnost České republiky? – Je to dobré pro naši prosperitu? – Je to dobré pro svobodu našich občanů?
Jsme si vědomi toho, že svět a jeho uspořádání se proměňuje. Představy o ideálním uspřádání světa máme všichni. Musíme ale pracovat se světem, jaký je. Zahraniční politika této vlády bude proto realističtější, pragmatičtější a zdrženlivější. Zahraniční politika pro tuto vládu nebude nástrojem politiky domácí,“ zdůraznil nástupce Jana Lipavského.
Macinka také konstatoval, že základními pilíři české zahraniční politiky zůstávají členství v EU a v NATO.
„V případě EU někdy slýcháme – zejména z evropských institucí – volání po hlubší integraci a centralizaci, pod vlivem ruské invaze na Ukrajinu a měnícího se charakteru transatlantických vztahů. Politický vývoj v řadě členských zemí tomuto volání však neodpovídá. Proto nechceme měnit současnou rovnováhu mezi nadnárodním a národním elementem evropské integrace. Tato rovnováha je křehká a těžce vybojovaná. Nepodporujeme např. další rozšiřování většinového hlasování či otevírání základních smluv. V případě NATO si uvědomujeme oprávněnost požadavku na silnější zapojení jeho evropských členů do budování aliančních obranných kapacit. Ten je ale nutno uvést do souladu s jejich ekonomickými možnostmi,“ zdůraznil Macinka.
Mgr. Petr Macinka
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
„Uvnitř Evropy jsme geopoliticky, historicky, infrastrukturně i energeticky svázáni se středoevropským prostorem, z něhož se nevymkneme. Proto je naší povinností udržovat co nejkvalitnější vztahy s přímými sousedy i s dalšími geograficky blízkými zeměmi. To musí odrážet i naše hluboké pochopení případných názorových rozdílů. Při všem respektu nemáme důvod si osvojovat ‚narativy‘ zemí z jiných částí Evropy, které prošly odlišnou historickou zkušeností,“ zdůraznil Macinka.
Současná vláda ČR si je podle ministra vědoma toho, že geopolitická situace se proměňuje a roste váha neevropských mocenských center. S tímto vědomím je prý vláda ANO, SPD a Motoristů připravena rozvíjet i ekonomickou diplomacii.
„S Čínou chceme obnovit standardní úroveň vztahů, které budou spadat do hlavního evropského proudu mnoha dalších zemí v EU. Ohledně Ruska, návrat k normálním vztahům je velmi komplikovaný, dokud pokračuje jeho agrese vůči suverénnímu státu Ukrajině. Nová česká vláda podpoří jakékoliv diplomatické kroky s cílem ukončit tento konflikt. Chci poděkovat svému kolegovi Andriji Sybihovi za veškerou péči během mé návštěvy Ukrajiny. Bylo důležité vidět situaci v Kyjevě stejně jako jednotu ukrajinského národa v jejich vůli ukončit tuto válku. Vnímáme rostoucí roli Indie, střední Asie a jihovýchodní Asie,“ pravil také ministr Macinka.
