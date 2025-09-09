Macron ven? Francie se otřásá po pádu vlády

Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Server Politico poznamenal, že dosavadní premiér François Bayrou prošel v pondělí v parlamentu „krvavou lázní“ Pro jeho pád hlasovalo 364 poslanců. Jen 194 dosavadního premiéra podpořilo.
Macronova kancelář okamžitě uvedla, že v „příštích několika dnech“ jmenuje pátého premiéra země za méně než dva roky. Jenže existují vážné pochybnosti o tom, že nový jmenovaný premiér, ať už jím bude kdokoli, dokáže řešit ekonomické problémy, kterým země čelí. Podle ekonomů země galského kohouta potřebuje najít úspory.
Popularita prezidenta klesla na historické minimum a průzkumy ukazují, že je dnes méně populární, než na vrcholu protestů Žlutých vest v letech 2018 a 2019, kdy došlo k jedné z nejvážnějších krizí jeho funkčního období.
„Macron, vždy sebevědomý, se svou schopností vykroutit se, podobně jako Houdini, z nejhorší šlamastyky, stále čeká na dohodu s umírněnou levicí, centristy a konzervativní stranou Les Républicains o vytvoření menšinové vlády, která se konečně dohodne na rozpočtu. Macron se ale téměř jistě chytá stébla v zemi, která vypadá čím dál méně ovladatelná. Rozsah Bayrouovy porážky v parlamentu v pondělí a signály vycházející od zákonodárců již naznačují, že jeho snahy jsou od samého začátku odsouzeny k zániku,“ napsal server Politico.
„Za krizi, za fiasko a nestabilitu je zodpovědný pouze jeden člověk, a to prezident republiky,“ řekl Boris Vallaud, předseda klubu poslanců Socialistické strany. Předseda klubu komunistických poslanců Stéphane Peu přirovnal krizi k „záchraně vojína Ryana“, přičemž Bayrou je „čtvrtým premiérem, který padl, aby zachránil prezidenta Macrona“.
Po hlasování mnozí vyzvali Macrona k odstoupení. „Prezident nechce změnit svou politiku? No, budeme muset změnit prezidenta,“ řekla Mathilde Panotová, parlamentní šéfka krajně levicové strany Francie nezdolná.
Socialista Vallaud vycítil příležitost pro levici a vyzval liberálního prezidenta Macrona, aby „splnil svou povinnost“ a jmenoval premiéra z jejich řad. „Jsme připraveni, přijďte mezi nás,“ řekl.
Marine Le Penová z řad Národního sdružení (RN) vyzvala Macrona, aby parlament rozpustil a vypsal další volby. „Rozpuštění parlamentu nebude volbou, ale povinností,“ řekla.
Server France24 nabídl úvahu, koho by Macron mohl jmenovat příštím předsedou vlády. „Podle osoby blízké prezidentovi se s největší pravděpodobností rozhodne pro dlouholetého ministra, kterému důvěřuje, jako je ministr spravedlnosti Gérald Darmanin nebo ministr obrany Sébastien Lecornu. Dalšími jmény, která kolují, jsou ministryně zdravotnictví Catherine Vautrinová a ministr financí Éric Lombard. Mimo kabinetní kruhy se zmiňují jména jako Raphaël Glucksmann, který vede vlastní progresivní levicové hnutí, a Bernard Cazeneuve, bývalý premiér a kdysi člen Socialistické strany,“ napsal server.
Zpřísnění německé migrační politiky se dostává na titulní stránky novin i v zahraničí a mohlo by být také důvodem poklesu počtu migrantů, říká expert Daniel Thym.
