Majdan? Převrat. A tento mag*r naběhl na ruské vidle. Šándor o době po roce 2008

Hostem v pořadu Iniciativy kybernetické bezpečnosti byl generál v záloze a bezpečnostní expert Andor Šándor. Tématem byla bezpečnost v Evropě a současná krize na Ukrajině. Majdan byl prý státním převratem a za to, co po něm následovalo, může podle Šándora hlavně Západ. Stabilní Ukrajina by se přitom dle jeho názoru vyplatila jak Rusku, tak i USA a Západu obecně. Vyslal také kopanec neomarxistům. Který politik je podle něj magor a měla by mít Česká republika jasný životní zájem?

První otázkou pořadu bylo, zda je podle Šándora svět skutečně tak nebezpečný, jak je nám často popisováno z médií. „Svět je nebezpečný tím, že jsme ho nechali dojít tak daleko. Budeme mluvit jenom o Evropě. Mysleli jsme si, že vybudujeme evropskou obranou architekturu na úkor někoho. Mysleli jsme si, že budeme tlačit Severoatlantickou alianci tak nebezpečně do blízkosti Ruské federace, že to nezbytně muselo vyvolat tu negativní reakci. A je to vidět dnes na Ukrajině.“

„Kdybychom brali vážně ruské námitky, které zazněly poprvé v roce 2008 na tom summitu v Bukurešti, kdy Putin západu řekl, že Ukrajinu a Gruzii už ne. Už tehdy to Západ nebral nijak vážně a pořád jsme to tlačili na ten východ. To že Saakašvili je asi regulérní magor a naběhl si na ty ruský vidle, to bylo vidět, ale ta Ukrajina se stala tím, čím se stala a my jsme měli přece uvažovat o tom, že přece i pro to Rusko by byla nezávislá, relativně stabilní, ekonomicky silná Ukrajina nárazníkem před pozemním útokem Západu proti Rusku, tak obráceně Ruska proti Západu. Obě strany mohly být, bývaly spokojeny.“

„Jsem si jist, že ten obrat, jaký to vzalo po Majdanu, je výrazem především špatné politiky Západu. Něco jsme Ukrajině nabídli a nelíbilo se to nejenom Rusku, ale hlavně se to nelíbilo ani všem Ukrajincům a v zásadě Majdan není nic jiného než státní převrat. Musíme ty věci nazývat správným jménem, a to, co se všechno odehrálo, tu Evropu bezpečnostně oslabilo,“ domnívá se Šándor.

„A jistě, všichni ti mladí neomarxističtí myslitelé budou namítat, že nikdo nemá právo mluvit druhé zemi do toho, kam bude patřit, ale já bych chtěl podotknout, že životní zájmy velkých zemí neskončily, to, že my nemáme žádný pořádný artikulovaný životní zájem, ještě neznamená, že je nemají jiní, a že je budou prosazovat na úkor těch druhých,“ říká Šándor s tím, že Západ podle něj používá spíše konfrontační přístup místo postupu racionálního.

„Rusko je stále země se 170 miliony obyvatel, je to stále jaderná velmoc a země, která má své zájmy. A já jsem přesvědčen, že hlavním zájmem Ruska je prodávat své nerostné bohatství, má k tomu nastaveny ty cesty jak ho dostávat na západ, a tak hloupí v Kremlu přece nejsou, nelze přece udržovat dobré ekonomické vztahy s Německem, Itálií a zároveň válčit v Pobaltí.“ Vysvětluje expert.

K současné vyhrocené situaci mezi Ukrajinou a Ruskem Šándor řekl, že je rád, že se postupně stahují ruská vojska od hranic a i Američané odstoupili od vyplutí svých lodí do Černého moře.

