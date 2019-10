Maláčová se znovu pustila do Babiše: Premiér by si měl zamést před vlastním prahem!

Průzkumy ukazují, že jednu z dělicích linií v české společnosti představuje nemožnost najít bydlení. Co s tím? O tom na vlnách Českého rozhlasu debatovali Olga Richterová (Česká pirátská strana), Jan Hrnčíř (SPD), Jana Maláčová (ČSSD), Štěpán Ripka (Platforma pro sociální bydlení) a Daniel Prokop (sociolog). Ministryně Maláčová kritizovala předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Hrnčíř se obul do neziskových organizací.

Ministryně Maláčová varovala, že bytová nouze souvisí se začarovaným kruhem obchodu s chudobou, protože v tzv. vyloučených lokalitách lidé bydlí za extrémně vysoké ceny, ale v nevyhovujících hygienických podmínkách. V těchto lokalitách nakonec lidé nemohu najít práci, trápí je exekuce a z těchto problémů se prostě nemohou dostat ven. „Je to ghetto a ty problémy se nabalují,“ varovala Maláčová.

Členka vlády připustila, že premiér Andrej Babiš (ANO) nejednou prohlásil, že v boji s chudobou se zatím neudělalo dost, ale obratem udeřila na samotného předsedu vlády.

„Pan premiér si musí napřed zamést před vlastním prahem,“ zdůraznila Maláčová s tím, že po celé vládě chtěla, aby problematiku posunula kupředu, ale prozatím k tomu nedošlo. „Jestli si někdo myslí, že chudoba je jen záležitost pro MPSV, tak já ho velmi rychle vyvedu z omylu,“ upozornila s tím, že se do řešení problému musí zapojit také Ministerstvo financí nebo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které mělo připravit cenové mapy bydlení, ale podle Maláčové se MMR prozatím příliš nevyznamenalo.

V obecné rovině dodala, že vidí jedinou cestu k řešení tohoto problému. „Musíme vytvořit takové podmínky, kde je normální, že dospělí chodí do práce a děti do školy,“ požádala všechny Maláčová.

Není to poprvé, co ostře kritizovala premiéra. Před pár týdny tepala předsedu vlády v Otázkách Václava Moravce České televize za to, že se údajně „plazí před bankami“.

Richterová doplnila, že o tomto komplexu problémů vědí, ale musejí se hledat cesty, jak koloběh problémů rozetnout. Jednou z cest je podle ní to, že občany musíme např. naučit větrat, aby nežili v prostorách prorostlých plísní. Piráti se ale snaží věnovat bydlení obecně. Cestu k nalezení bytu vidí Richterová např. v bytových družstvech. Znevýhodněným občanům je prý třeba pomoct zorientovat se např. na trhu s bydlením, případně jim pomoci se zaplacením první kauce za byt.

Poslanec Hrnčíř přidal k problémům s bydlením nový rozměr.

„Dostupnost bydlení není problém jen v sociálně vyloučených lokalitách. Je to problém i pro široké vrstvy, a to nejen z hlediska bytové nouze,“ upozornil Hrnčíř s dovětkem, že i ceny energií šly prudce nahoru. „ Ale jsou tady lidé, kterým je přes 50, třicet let žijí na dávkách a nechce se jim pracovat,“ pokračoval s tím, že pokud děti nevidí, že by tři starší rodinné generace chodily do práce, lze jen těžko počítat s tím, že jednou budou normálně pracovat i tyto děti.

Na dávkách na bydlení se podle Hrnčíře vyplácí asi deset miliard korun. Poslanec za hnutí Svoboda a přímá demokracie má za to, že by se dalo vyhodnotit, jak efektivní je např. vyplácení příspěvků na bydlení. „Je třeba naučit lidi, aby se sami o sebe starali, aby nezneužívali systém. Stále se vynakládá poměrně dost i neziskovým organizacím, které radí lidem, o jaké všechny dávky si mohou požádat,“ rozčiloval se Hrnčíř. I on uznal, že většina neziskových organizací v této oblasti odvádí dobrou práci.

Když dostal slovo sociolog Prokop, sdělil Hrnčířovi, že by se měl spolu s ostatními zákonodárci dívat na větší problémy, než je zneužívání dávek na bydlení. Sice je podle něj pravda, že část peněz tady utíká, ale v jiných oblastech, např. v dopravě, utíkají desítky miliard. „To, co se vezme na zneužívání dávek, je úplné plivnutí do moře oproti tomu, co se v rozpočtu zneužije jinde,“ varoval sociolog.

Později dodal, že lidem je třeba pomoct vyřešit i problémy s exekucemi, především nastavením třeba tvrdých, ale především férových podmínek pro oddlužení.

Kromě tohoto doporučil osvobodit od zdanění minimální mzdy. I z minimálních mezd lidé na daních v různé podobě odvádějí stovky korun. Kdyby byly minimální mzdy od daní osvobozeny, nejohroženější ekonomické skupiny by ušetřily např. 7–8 tisíc ročně a tyto peníze by mohly smysluplně využít na řešení svých problémů.

Když se znovu dostala ke slovu Jana Maláčová, požádala své kolegy ze Sněmovny, aby věnovali pozornost nájemnímu bydlení, protože právě tady mohou lidé vyřešit své bytové problémy. Když mladí lidé seženou byt, spíše založí rodinu, pořídí si děti, a tím prospějí tomuto státu.

Hrnčíř zdůraznil, že by stálo za to zvýšit daňovou slevu na poplatníka, opět proto, aby lidem zůstalo v peněženkách více. Richterová doplnila, že v tomto bodě se poměrně vzácně shodují ODS, Piráti a SPD.

autor: mp