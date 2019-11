Máme se lépe než před listopadem 89? Takřka dvě třetiny Čechů souhlasí

Průzkum společnosti STEM se snaží vrhnout trochu světla na to, jak lidé srovnávají současný demokratický režim s předchozím komunistickým autoritářským režimem.

Společnost STEM hlásí, že uplynulých 30 let dnes pozitivně hodnotí nejvíc lidí od roku 1992. Ale i v této otázce je společnost rozdělená. Zatímco mladí lidé a pravicově orientovaní voliči jsou s vývojem posledních třicet let v podstatě spokojeni, voliči komunistů neskrývají rozčarování. V obecné rovině to platí o voličích levice a o voličích hůře materiálně zajištěných.

Téměř 30 procent dotázaných má za to, že posledních třicet let bylo mnohem lepších než časy, kdy této zemi vládli komunisté. Dalších 35 procent má za to, že stávající demokratický režim je alespoň o trochu lepší než nedemokratický komunistický. Celkem 64 procent oslovených považuje současný svobodný režim za lepší.

Asi 20 procent populace má za to, že jsou oba režimy srovnatelné.

Dalších 10 procent respondentů se domnívá, že uplynulých třicet let bylo o něco horších než komunistická éra, a jen 6 procent lidí má za to, že za komunistů bývalo opravdu o hodně lépe než dnes.

Časová řada ukazuje, že vůbec nejhůře hodnotili lidé demokratický režim v lednu 2013, tedy jen pár měsíců před pádem vlády Petra Nečase a jeho kabinetu ODS, TOP 09 a Věc veřejných, resp. Lidem. Tehdy hodnotilo polistopadový vývoj jednoznačně pozitivně 46 procent lidí, zatímco 32 procent dotázaných mělo za to, že za komunistů bývalo lépe.

V současnosti platí, s demokracií této zemi je spokojeno 35 dotázaných lidí mladších třiceti let, zatímco nespokojeno je 9 procent mladých lidí. Naproti tomu ve skupině nad 60 let je se stávajícím režimem nespokojeno 24 procent dotázaných a spokojeno je 21 procent. Ostatní říkají, že mají smíšené pocity.

Ekonomicky dobře zajištění lidé mají za to, že za stávajících podmínek mají jejich děti velkou naději na dobrou budoucnost. Až 67 ekonomicky zajištěných osob má za to, že jejich děti čeká lepší budoucnost, než by měli před sebou, kdyby v listopadu 1989 nedošlo k sametové revoluci.

U lidí, kteří mají dokem, že jsou po roce 1989 špatně materiálně zajištěni, je to přesně naopak. 54 procent oslovených lidí v této skupině má za to, že jejich děti čeká po sametové revoluci horší budoucnost, než by před sebou měli, kdyby k pádu komunistického režimu nedošlo.

Pokud jde o politické strany, jen 44 procent stoupenců levice má za to, že je režim po roce 1989 lepší než ten komunistický. Až 35 procent si myslí, že za komunistů bylo líp. Voliči, kteří tíhnou k politickému středu, mají v 62 procentech za to, že je demokratický stát lepší než ten socialistický, a 84 procent voličů pravice se domnívá, že je stávající společenské uspořádání lepší.

