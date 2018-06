Marek Hilšer si založil hnutí s vlastním jménem. A to ho vysílá do Senátu

Bývalý uchazeč o prezidentské křeslo Marek Hilšer bude kandidovat v Praze 2 do Senátu za své hnutí, jehož je předsedou. Řekl to ČTK při dnešním představení své kandidatury. Jako senátor by chtěl přispět ke změně stylu české politiky, vadí mu vliv populistů a extremistů. Minimální náklad na kampaň vyčíslil na 300 000 korun. Peníze chce získat pomocí crowdfundingu, a inspirovat tak další zájemce o vstup do politiky.