Markéta Šichtařová pozvedla hlas. Kvůli Ester Ledecké a českému státu

„Pod euforií ze senzačního olympijského triumfu se skrývá smutek z toho, že zlato je jen dalším důkazem neexistence státního systému na výchovu sportovců. Že za velkými triumfy často stojí projekty ‚bláznivých‘ rodičů...“ všimla si Šichtařová textu, jenž mimo jiné také uvádí, že státní fabrika polykající z rozpočtu miliardy, neumí dlouhodobě a opakovaně „vyplivnout“ medailové olympioniky.

„Přitom by sportovní systém měl připomínat ten školní. Když do něj dítě vložíte, má vlohy, může z něj – s elementárním zájmem rodiče – na konci být lékař, soudce... Ve sportu ne. A tak dál spoléhejme na ‚blázny‘, kteří se obětují pro dítě, protože bez nich se sobotní zlatá euforie – nejspíš – jen tak opakovat nebude. Bohužel,“ píše se také na serveru iDnes.cz.

„Jak, prosím? Přeložme si, co se nám pisatel snaží sdělit: Daňoví poplatníci, i ti, které sport absolutně nezajímá, by ze svých daní měli financovat jakýsi státní systém, který by peníze hodně rozkrádal a trochu se jimi snažil financovat soukromou sportovní kariéru těch vyvolených, o nichž by systém usoudil, že jsou hodní toho stát se veřejným majetkem a ‚národním pokladem‘,“ reaguje na to ekonomka.

„Garantuju vám, že Ledecká by tímhle státním sítem stejně nejspíš neprošla, protože stát by měl velký mentální problém podporovat někoho, kdo má domácí vzdělávání a kdo se necítí povinen bavit se s veřejnoprávními novináři. Vždycky to byli a vždycky to budou jen ‚blázniví‘ rodiče, kteří budou mít síly vzepřít se unifikujícímu státnímu systému, kteří ze svých dětí něco vychovají. Stát do toho nemá co kecat,“ uzavřela Šichtařová.

Celý příspěvek Markéty Šichtařové:

Jak, prosím? Přeložme si, co se nám pisatel snaží sdělit: Daňoví poplatníci, i ti, které sport absolutně nezajímá, by ze svých daní měli financovat jakýsi státní systém, který by peníze hodně rozkrádal a trochu se jimi snažil financovat soukromou sportovní kariéru těch vyvolených, o nichž by systém usoudil, že jsou hodní toho stát se veřejným majetkem a „národním pokladem“. A víte co? Garantuju vám, že Ledecká by tímhle státním sítem stejně nejspíš neprošla, protože stát by měl velký metální problém podporovat někoho, kdo má domácí vzdělávání a kdo se necítí povinen bavit se s veřejnoprávními novináři. Vždycky to byli a vždycky to budou jen „blázniví“ rodiče, kteří budou mít síly vzepřít se unifikujícímu státnímu systému, kteří ze svých dětí něco vychovají. Stát do toho nemá co kecat.

#free4ever

autor: vef