Martin Koller v ráži: Válečný štváč Pavel dostal vysoké americké vyznamenání za ohlupování lidí při propagaci války v Evropě. Ještě mohl dostat noc s...

Máme za sebou další komický týden českého politického divadla. Mirka z Vysočiny prchala z inaugurace prezidenta, jako by si dala zelenou vysočinu. Naštěstí nevzpomínala v mravném rozhořčení předváděném v médiích na svůj předlistopadový kariérní růst. To by prchal i Fiala a ucpával si uši. Protinárodní média vedená ČT nadávají prezidentovi za oprávněnou kritiku z hlediska závislosti ČT a Bakalových médií na zájmových skupinách a pražské havlérce, aniž by jejich redaktoři uvedli, co vlastně prezident řekl. Puberťáci se chystají stávkovat, aby se náhodou nemuseli učit. Komediantky povzbuzují k revoluci hlupáky, kteří ani nevědí, že všechno je přesně naopak, hlavně dobře zaplacené a pod zahraniční kontrolou a finanční podporou. Zůstává otázka, kdo a kdy bude, či nebude vládnout, přičemž je jasné, že každý nebude kamarád s každým. A máme nového náčelníka Generálního štábu.

Ke komediantům, či komediantkám, ať už profesionálním, nebo politickým se již vyjádřil kdekdo. Já jsem si jen vzpomněl, že hysterické ženské se kdysi úspěšně léčily erotickými pomůckami, dokonce se šlapacím pohonem, či cvičenými psíky. Nejsem Radim Uzel, a proto se budu věnovat armádě. Pravděpodobně to bude můj nejkratší článek na Parlamentních listech.

Psali jsme: Uznávaný geolog: Vám by se také nelíbilo, kdyby se v médiích řešilo, kdy máte zemřít, aby byl zvolen politicky korektní prezident! Ti, co odešli při inauguraci, by odešli stejně. Mají to v popisu práce Němcová si k odchodu vybrala moment, který nebyl zvlášť problematický. Mediální mainstream tak musel vytvořit dojem, že Zeman řekl něco hrozného, analyzuje docent Jiří Pospíšil pro PL: Kdyby Zeman v inauguračním projevu mluvil jen o Bakalovi, nechá mě to chladným. Ale když zpochybní nezávislá média, každý demokrat se musí ozvat. Třeba odchodem Zeman v projevu sejmul Zdeňka Bakalu. A nejen za OKD. Vynadal i jeho médiím, která nás poučují! Vysmál se i ČT. Němcová či Kalousek odešli ze sálu

Po pravdě jsem se obával, že ministryně obrany nechá pod tlakem zájmových skupin vládnout již bývalého náčelníka. Případně ještě horší možnost, že povolá z Bruselu Pavla, aby přesvědčil národ, že má jít radostně do jaderné války se zpěvem Ódy na radost, navíc v rámci eurosocialistického Bundeswehru Merkelové. Odborně dobrých, statečných a vlasteneckých generálů je nedostatek. Mnozí z nich odešli, nebo museli odejít. Generál Aleš Opata je v současnosti pravděpodobně nejlepší možnost. Náčelníků jsem zažil celou řadu. S některými jsem se i setkával. Z těch polistopadových po rozdělení republiky mne příjemně překvapil Karel Pezl. Už tehdy nebyl nejmladší, ale měl skvělý rozhled, jazykové schopnosti a myslelo mu to. Nemusíte se mnou souhlasit, ale taková je moje osobní zkušenost. Dále již to bylo podstatně slabší. Připomenu jen některé přezdívky některých náčelníků, které jsem slyšel: Kecal tisíce pánů, Slipař, Přehlídkový děvkař, Politruk/Zelený Lojza/Cizácký slouha, Protekční ženich. Uvádím jen ty slušné. Minimálně dva z nich udělali kariéru tak, že se správně oženili. V zásadě ani jeden neudělal jednoznačný dojem jako opravdový odborník, vlastenec a obránce vlasti a národa. Odborností samozřejmě nemyslím papouškování americké propagandy o hybridní válce a ruské agresi, případně žvásty o civilních vrtulnících. Nelze se zbavit dojmu, že většina náčelníků měla již předem umetenou cestičku a určitě to nebylo zadarmo. Bez ohledu na mediální reklamu zeleného Lojzy byl pravděpodobně největší voják Slipař. Někdy se sice choval s přehnaným sebevědomím jako desátník základní služby, ale nepolitikařil a působil dojmem chlapa. Asi proto musel kvůli mediálně nafouknuté ptákovině zmizet, aby uvolnil místo lepšímu bojovníkovi mezi panskými půlkami. Každopádně podlézání a ponížená služba cizím zájmům vybraným soudruhům vynáší. Válečný štváč Pavel dostal nedávno vysoké americké vyznamenání za ohlupování lidí při propagaci války v Evropě. Kdysi se vyznamenání dávala statečným lidem, dnes takovým, kteří pro koryto zapomínají na svoji vlast a národ. Amerika se dost změnila a nikoli k dobrému. Ještě mohl dostat za odměnu noc s Albrightovou, Clintonovou, případně Sorosem. Zasloužil by si to.

Psali jsme: Vláda schválila Opatu do čela generálního štábu, nahradí Bečváře Bečvář končí na generálním štábu, půjde do důchodu. Šlechtová vybrala nového šéfa armády Na ulici se odpálí blázen v turbanu, tohle se ve školách neučí… Generál se v novinách rozpovídal Druhý nejvyšší český generál: Nejsme žoldáci, jsme vojáci svrchované země

Generál Opata zná teorii i praxi doma i v zahraničí, v terénu i v kanceláři. Prošel armádu, jak se říká, od píky. Z mého hlediska je důležité jeho pracovní období na Sekci rozvoje druhů sil SRDS. Je to, nebo ještě před několika roky bylo jedno z mála funkčních a odborně dobře obsazených pracovišť ministerstva pracujících s informacemi na profesionální úrovni. Mám s Opatou osobní zkušenost, která není negativní. Je to klasický bojař, který uznává odbornost, nepředvádí se na motorce, nebo s kozí bradkou a prozatím nepolitikařil. Doufejme, že mu to vydrží, což nebude jednoduché. Poněkud mne udivil článek novinářského pisálka Františka Šulce, který se v něm vytahuje, že si s Opatou tyká. Již to ostatně ukazuje Šulcovu úroveň. Jen bych připomněl, že se jedná o samozvaného vojenského odborníka, který se jako protekční člen ODS stal vedoucím kanceláře ministra Vondry. Jak jsem již dříve uváděl a sklidil za to značnou kritiku, nebyl Vondra z profesního hlediska hloupý ministr a je mi jedno, zda patří, či nepatří k pražské havlérce. Nicméně lidé, které mu nacpala ODS vedená Nečasem, byli až na výjimky ukázkou arogantní neschopnosti, což ovlivňovalo i jeho výsledky. Šulc mezi výjimky nepatřil a docela mne udivuje, že se s ním přátelí starý bojař, pokud je to pravda. Jestliže se generál Opata v Bruselu nezkazil, nezpavlovatěl a nezapomněl na vlast, ministryně opět neudělala chybu. Jsem zvědav, jak se nový náčelník postaví k otázce výběrových řízení na přezbrojení armády a úrovni celé armády, která má daleko k ideálu. Je načase začít dělat pořádek, nejlépe hned na Generálním štábu. Bohužel nemůže udělat pořádek na ministerstvu, kde je situace nejostudnější. Prozatím dobré nervy, pevnou morálku a hodně úspěchů, generále.

Psali jsme: Je mi líto, Putin nelže. Nové zbraně, kterých se bojíte, skutečně má, píše Martin Koller. Rusko prý uteklo o několik let Vojenský analytik sleduje odhodlání Šlechtové. A proto detailně odkryl největší slabiny naší armády Bývalý člen ČSSD Martin Koller a přehlížené věci o Janu Hamáčkovi: Nedostudoval, ale zato byl vysoká šajba ve světové organizaci multikulti mládeže Tato pravidla budou plnit, jinak okamžitá deportace! Analytik zuří kvůli žalobě z Bruselu a předkládá azylantům k podpisu protokol



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Martin Koller