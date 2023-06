Masaryk pláče. Ať se Rakušan vrátí do Kolína. Peklo kolem „povinné solidarity“ v migraci

reklama

Povinná solidarita. Termín, který mnohé překvapí, se stal podstatou dohody EU o reformě migrační politiky. Ta byla jednou z priorit švédského předsednictví. Česko podle informací z diplomatické komunity návrh podpořilo, na rozdíl od Polska a Maďarska.

Dohoda vznikla na bázi ministrů vnitra členských států EU. Nyní má být východiskem pro jednání s Evropským parlamentem.

Nejedná se o první pokus o prosazení pravidel pro rozdělování migrantů mezi členskými státy. Před sedmi lety plán na závazné přerozdělování migrantů podle kvót odmítly země Visegrádu.

Aktuální návrh bere přerozdělování jen jako jednu z možností, jak pomoci členským zemím, které už nápor migrantů nezvládají. Další možnosti je podpořit je finančně či jinou pomocí. Materiální, ale též lidskou.

Bruselský server Politico přibližuje náročné jednání, ve kterém prý dlouho a tvrdě vzdorovala Itálie, která nese největší nápor migrace. Hádala se zejména s Německem o seznam bezpečných zemí, kam lze migranty vypovídat.

„Premiérka Meloniová si musí uvědomit, že kromě svých tradičních přátel potřebuje i jiné spojence,“ vzkazoval nejmenovaný bruselský diplomat. Na poslední chvíli si italská vláda dojednala několik ústupků a souhlasila.

Švédské předsednictví je s dohodou spokojeno, oceňují ji i další členské státy.

#JHA | The ministers just agreed on a general approach on the Asylum and Migration Management Regulation and the Asylum Procedure Regulation.

(1/2) — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 8, 2023

Ministr vnitra Vít Rakušan tvrdí, že Česko má v dohodě dojednanou výjimku. „ČR bude na můj návrh z povinnosti přispívat nyní vyjmuta, a to s ohledem na velké množství uprchlíků z Ukrajiny, které jsme přijali. Až skončí režim dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky, bude ČR díky této dohodě příjemcem solidárního finančního příspěvku,“ vysvětloval na facebooku.

Dohodu jako celek považuje Vít Rakušan za vyvážený kompromis. Padla podle něj myšlenka povinných kvót, což je důležité, ale stejně důležité podle Rakušana je, že se Česko ukázalo jako země, která dovede i něco jiného, než „reptat“.

Tímto slovem nadzdvihl europoslance za ANO Ondřeje Knotka: „Takže podle ministra vnitra je prosazování českých zájmů "reptáním"? To snad ne!“ ohradil se. U Rakušanem vychvalované výjimky pochybuje, že se udrží dlouhodobě, zejména když dnes stoupá tlak na zřízení institutu „klimatického uprchlíka“, ti mají mít ještě liberálnější podmínky.

„Pokaždé, když jede zástupce této vlády do Bruselu, Masaryk pláče,“ uzavřel Ondřej Knotek.

Jeho kolega europoslanec Ivan David pro ParlamentníListy.cz shrnul postoj české vlády podobně skepticky: „Bojovali velice chabě, ostatně jsou to typičtí protektorátní úředníci. Dojednali odklad naší spoluúčasti na financování imigrace. To snad má být nějaké vítězství?“ klade otázku zástupce SPD.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský považuje výsledek za nutný kompromis, byť ani on s ním není úplně spokojen. „Jako celek je v dnešní době, kdy k nám proudí davy migrantů, příliš liberální. Troufám si tvrdit, že jsme si měli víc dupnout. Migraci musíme řešit především v zemích, ze kterých lidé odchází do Evropy. Na to jako EU musíme tlačit,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Zdechovský, který byl svým striktním postojem k migraci znám už při uprchlické vlně v roce 2015.

Na druhou stranu ale Zdechovský nepřehlíží ani pozitiva. Jednak definitivní odmítnutí kvót, ale také zrychlené navracení lidí, kteří v EU nemají co dělat.

Také europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa je rád, že se konečně podařilo najít v rámci Evropy kompromis, který podle něj umožní organizované řešení problémů spojených s náhlými migračními krizemi. „Doufám, že se všichni zúčastnění zachovají konstruktivně a kompromis, který znamenal mnoho ústupků na všech stranách, podpoří,“ vyzval prostřednictvím ParlamentníchListů.cz.

Europoslanec Ivan David se ale velmi obává, jak tento kompromis s povinnou solidaritou v realitě dopadne. „Jsme povinně ‚solidární‘ se zeměmi, které nedokáží ochránit svoje hranice nebo se dokonce podílely na rozvrácení Libye a na vojenské akci na Blízkém východě,“ říká.

A připomíná bonmot prezidenta Zemana, že tyto evropské země si pozvaly hosty, ale na večeři je poslaly k sousedům.

Babiš: Ví vůbec Rakušan, co schválil?

Sněmovní opozice s jednáním ministra Rakušana v Bruselu nesouhlasí. Dokonce natolik, že SPD i ANO okamžitě požádaly o mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny k této otázce. Ta by se měla sejít ve středu odpoledne.

Poslanec Jiří Kobza (SPD) pro ParlamentníListy.cz zdůrazňuje, že ministr vnitra Vít Rakušan neměl od Poslanecké sněmovny mandát tento dlouhodobý závazek odsouhlasit. O věci se podle něj v Poslanecké sněmovně vůbec nejednalo.

Podstatnější jsou ale námitky SPD k obsahu, co ministr Rakušan z Bruselu přivezl. „Je to nepřípustný průlom do kvalitního českého azylového práva. Odmítáme bezdůvodně platit stovky milionů korun státům, které nedodržují ani unijní migrační pravidla, odmítáme z peněz českých daňových poplatníků hasit migrační požár, který zapálil někdo jiný,“ říká Kobza.

Ministr Rakušan podle něj hazarduje s bezpečnostní českých občanů a mimoto zavazuje zemi k dalšímu zadlužování, což nevypadá příliš slučitelně s avizovanými plány ministra financí Stanjury na škrty a šetření.

Poslanec Kobza, který je jako bývalý diplomat členem zahraničního výboru, navíc podotýká, že syrský prezident Asad udělil širokou amnestii na skutky spáchané během syrské občanské války, čímž pro mnoho „syrských válečných uprchlíků“ zanikly podmínky pro azyl.

Evropa by se tedy měla soustředit zejména na to, jak tyto lidi vrátit do jejich země.

Předseda SPD Tomio Okamura k tomu podotýká, že dohoda přichází ve dnech, kdy premiér Fiala začíná veřejně mluvit o potřebě dovozu pracovních sil z ciziny.

„Ministerstva chtějí proto výrazně zrychlit proces přijímání cizinců a udělování povolení k pobytu a pracovních povolení. Tlačí na to zejména někteří zaměstnavatelé, stěžující si na nedostatek zaměstnanců, zatímco odbory se k příchodu zahraničních pracovníků staví zdrženlivě,“ dodává opoziční předák.

Lze si proto podle něj představit, jak důsledně bude vláda výše zmiňovanou „Rakušanovu výjimku“ vymáhat.

Předseda ANO Andrej Babiš ve vyjádření pro TV Nova vyslovil názor, že ministr Vít Rakušan při jednání nejen selhal, ale nejspíš ani neví, co vlastně dohodl. „Ať se vrátí do Kolína, když tomu nerozumí,“ rozjel se v živém vstupu do Televizních novin.

„Je to tak závažná věc, že budu navrhovat našemu poslaneckému klubu, aby podal návrh na vyslovení nedůvěry vládě,“ dodal předseda hnutí ANO.

