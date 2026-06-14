Osm miliard. To „nikoho nezabije“. Výborný našel peníze pro školství

14.06.2026 19:20 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V českém školství není dost peněz. A rodí se méně dětí. Na to je třeba reagovat. O situaci v českém vzdělávacím systému debatovali před kamerami ČT ekonom Daniel Münich, ministr školství za ANO Robert Plaga a lidovecký poslanec Marek Výborný. Ten hned nabídl, kde vzít více peněz. Nabídl cestu, která podle něj „nikoho nezabije!“ A nakonec došlo i na mobily na školách.

Osm miliard. To „nikoho nezabije“. Výborný našel peníze pro školství
Foto: Screen ČT
Popisek: Hosty Nedělní debaty ČT byli Robert Plaga, Marek Výborný a Daniel Münich

Ve druhé hodině Nedělní debaty ČT se setkali ekonom Daniel Münich, ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga a bývalý šéf lidovců Marek Výborný. Debatovali o kvalitě českého školství. Shodli se na tom, že české školství je podfinancované.

Münich hned v úvodu poznamenal, že by zatím ministra Plagu neznámkoval za jeho působení na ministerstvu. Děti v prvním pololetí první třídy také v podstatě nedostávají známky. Marek Výborný naznačil, že to vidí obdobně.

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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„Já jsem zastáncem formativní zpětné vazby v průběhu školního roku,“ pousmál se Plaga.

Jenže po mírném úvodu Münich v diskusi přidal na obrátkách a konstatoval, že od roku 2021, konkrétně po zrušení superhrubé mzdy, což ještě zařídil šéf hnutí ANO Andrej Babiš jako premiér, nemá Česko dost peněz. „Ve školství chybí 50 miliard,“ nechal se slyšet Münich.

Plaga diváky ujistil, že se pokusí pro školství získat více peněz. „Bavíme se o desítkách miliard korun, ale já je teď nebudu specifikovat,“ pravil Plaga s tím, že na konci volebního období této vlády by měl nástupní plat kantora činit 50 tisíc a průměrný plat by měl být 75 tisíc.

Výborný konstatoval, že by stačilo, aby vláda nesahala do médií veřejné služby, systém bude fungovat tak, jak funguje dnes, a ministrovi Plagovi by najednou mohlo přibýt 8 miliard. „Nikoho to nezabije a ministrovi Plagovi na stole najednou leží 8 miliard korun,“ poznamenal Výborný.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
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Plaga na to konto sliboval, že nechce na školství šetřit, ale hodlá jednat tak, aby byl celý vzdělávací systém efektivnější. Münich v této souvislosti upozorňoval, že bude třeba změnit střední školství i vysoké školství, a přitom bude trvat, než se projeví tyto změny, pokud k nim dojde.

Ministr Plaga ve vysílání také zdůraznil, že bude trvat na tom, aby v páté třídě měly všechny děti znalost cizího jazyka plus-minus minus na stejné úrovni.

„Pokud tady nemáme dost učitelů, kteří by tu angličtinu učili dostatečně kvalitně od první třídy, tak to tedy odložme,“ ozval se v tu chvíli Výborný.

Münich prohlásil, že se musí změnit struktura středních škol, a to nejen v Praze, i když speciálně v Praze měla vládnoucí koalice podle jeho názoru pracovat s tím, že obyvatelé hlavního města jsou o něco vzdělanější a budou chtít, aby byly dobře vzdělané i jejich děti. Lidovecký poslanec Marek Výborný tady konstatoval, že Praha zaspala, a to posledních deset let. Ale jak Plaga, tak Výborný konstatovali, že zohledňovat u středních škol spádovost, tedy místo bydliště uchazečů o studium, je hloupost.

Moderátorka poté otevřela ještě jedno téma. Zrušení mobilů na základních školách, což je téma, o kterém mluví i Andrej Babiš. 

„Pan premiér je impulzivní, ale já jeho stanovisko podporuji,“ řekl Plaga. 

České školství na tom nestojí, ale je to chytlavé téma. Proto s ním možná pan premiér vyšel ven,“ poznamenal Münich.

Plaga celou debatu uzavřel poznámkou, že je v tomto směru třeba změnit návyky v rodinách. „Škola to nevyléčí, ale škola tomu může pomoct,“ naznačil ministr před kamerami.

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Článek obsahuje štítky

ČT , ekonomika , KDU-ČSL , Praha , školství , Výborný , Münich , ANO , Plaga , Mobilní telefony , Nedělní debata , rozpočtet

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