Matrix si plánoval, jak ovládne energetický úřad. A pak přišla Vitásková a všichni jen koukali. Pozoruhodná vzpomínka šéfredaktora na divoké časy

Vrchní soud v Olomouci zprostil tuto středu bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou obžaloby v kauze neoprávněně udělených licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku. Podle slov soudce Pavla Götha u Vitáskové chyběl ucelený řetězec nepřímých důkazů. „Vitásková může říkat: Me Too! Policejní vyšetřování, trestní stíhání, obžaloba, verdikt u soudu na osm a půl let ve vězení, ale také zničená pověst, strest a zdravotní potíže, a přesto Vitáskovou nezlomili,“ uvedl v Lidových Novinách šéfredaktor István Léko.

Šéfredaktor LN István Léko zavzpomínal na to, jak to vše vlastně vzniklo, a začal u společnosti lidí zvané deep state. „Této skupině, která vzešla z opoziční smlouvy, z této nejcyničtější dohody polistopadové české politiky, se tenkrát říkalo také matrix, dnes se nazývá deep state (hluboký stát; paralelní struktura lidí v pozadí, kteří reálně rozhodují – pozn. PL),“ napsal v Lidových novinách Léko.

Léko živě zavzpomínal na léto 2011, na filmový festival v Karlových Varech. „Domlouvaly se zde velké byznysové projekty a připravovala se zásadní politická rozhodnutí,“ popsal tehdejší vyjednávání, které bylo už tenkrát tradičním pozadím festivalu. Pravidelně sem prý jezdili nejrůznější politici, ministři, vysoce postavení úředníci, podnikatelé, ale i právníci a lobbisti. „Řešili se zde různé klíčové transakce a dohody,“ řekl.

Jedním z hlavních témat tenkrát byla volba nového předsedy Energetického regulačního úřadu. „Josef Fiřt končil a premiér Nečas nenechal příslušný materiál ve vládě projednat i za cenu, že úřad nemá šéfa. Nevědělo se, jestli nového předsedu bude schvalovat vláda, nebo prezident,“ uvedl.

Tenkrát ale zástupci deep state odjeli z Karlových Varů s pocitem, že vše bylo dojednáno dle představ a že energetického regulátora si vybrali oni. „Čekali, že při rozhodování o miliardách jim bude odezírat z úst,“ řekl.

Jenže uplynuly sotva tři týdny a deep state težce narazil, někdejší premiér Petr Nečas (ODS) je totiž neuposlechl a do čela Energetického regulačního úřadu jmenoval na šest let Alenu Vitáskovou, která byla zkušená odbornice na energetiku. „Možná se o Nečasovi říkalo mnoho věcí, ale za tento počin by mu měli všichni spotřebitele elektřiny, plynu a tepla poděkovat,“ míní Léko.

A Vitásková se ve své nové funkci osvědčila, zatímco lidé počítali s tím, že cena energie každým rokem neustále narůstá, nová šéfregulátorka jim ukázala, že když mocenským energetickým firmám utáhne kohoutek a odmítne uznat nesmyslné položky, elektřina i plyn se mohou stát o poznání levnější. „Jenže Vitásková na deep state fatálně nerazila ve chvíli, kdy zpochybnila i stovky solárních investic, u kterých podle ní existovala podezření, že neoprávněně čerpají vysoké dotace,“ připomněl šéfredaktor a dodal, že něco takového už tolerovat nešlo.

Došlo to až tak daleko, že Vitáskovou začali zastrašovat a kriminalizovat. „Vitásková může říkat: Me Too! Policejní vyšetřování, trestní stíhání, obžaloba, verdikt u soudu na osm a půl let ve vězení, ale také zničená pověst, stres a zdravotní potíže, a přesto Vitáskovou nezlomili,“ uvedl a dodal, že až po více jak pěti letech vrchní soud v Olomouci Vitáskovou zprostil obžaloby.

„Její příběh je varováním, měli by si ho prostudovat všichni, co se chtějí postavit silné struktuře zvané deep state,“ uzavřel s tím, že člověk nikdy neví, zda jim to bude stát za to statečně bojovat, nebo zalezou do boudy a budou jen štěkat.

