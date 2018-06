Matteo Salvini ucpal migrantům díry: Připluli jste do Itálie, ale my vás k nám nepustíme. Jsou zde nová opatření

Země ležící na Apeninském poloostrově učinila zásadní krok. V neděli uzavřela své přístavy lodi, která přivážela další uprchlíky. Úřady zároveň požádaly Maltu, aby loď přijala ona. Šlo o plavidlo s přibližně šesti stovkami uprchlíků na palubě. Malta však italskou žádost odmítla. Rýsuje se tak diplomatická roztržka mezi dvěma členskými státy EU.

Anketa Vnímáte Václava Klause staršího jako zajímavou osobnost? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 2688 lidí

Agentura Reuters k tomu poznamenává, že šéf italské Ligy, ministr vnitra Matteo Salvini tím dává hned na počátku svého nástupu na post ministra vnitra najevo, že to s tvrdým bojem proti uprchlíkům myslí vážně. Ukazuje, že hodlá plnit své předvolební sliby. Své rozhodnutí zdůvodnil také na sociální síti Facebook. Napsal, že o bezpečnost na svých hranicích se stará Francie, Španělsko i Malta. „Od dnešního dne bude i Malta říkat ne obchodu s nelegálními přistěhovalci,“ zdůraznil Salvini.

Poukázal na to, že Středozemní moře je plné lodí patřících nevládním organizacím z Německa, Nizozemí a z dalších zemí, které do EU vozí migranty. Podle Salviniho je na čase začít se starat o to, aby tito lidé žili v Africe, aby jejich děti měly naději na lepší budoucnost ve svých domovech. A aby tutéž naději měly i evropské děti.

Fotogalerie: - Hitlerovo Orlí hnízdo

„Mým cílem je zaručit poklidný život těmto dětem v Africe a našim dětem v Itálii,“ uzavřel Salvini.

Evropská organizace SOS Méditerrané na Twitteru uvedla, že její záchranná loď Aquarius vzala na palubu 629 migrantů, včetně 123 nezletilých bez doprovodu, dalších 11 dětí a sedm těhotných žen. V šesti operacích byli zmínění lidé zachráněni na březích Libye. Cílem organizace prý je uprchlíkům pomoct.

Salvini neziskové organizace obvinil, že slouží v zásadě jako taxislužba pro migranty.

Psali jsme: Filozof Bělohradský usedl před kameru ČT a odpálil slovní granáty. Witowská nestačila koukat Italský premiér: Ať EU rozdělí migranty. Bude to test vztahů s našimi partnery Itálie se připravuje na deportace stovek tisíc ilegálů. Bude to ale pěkně drahé Dostal „po čuni“ za názory? Nový ministr Itálie se stal terčem útoku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp