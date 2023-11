Megaprojekt s Tchaj-wanem začal, ohlásila Pekarová. Veřejnost spadla smíchy ze židle

reklama

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně hnutí TOP 09 prostřednictvím sociální sítě X oznámila zahájení spolupráce s Tchaj-wanem. „Megaprojekt s Tchaj-wanem začal,“ avizovala Pekarová a vyjádřila svou radost z toho, že její cesta na Tchaj-wan přináší výsledky. Ve spolupráci s Tchaj-wanem hodlá i nadále pokračovat.

Supply Chain Resilience Center bude sídlit v rekonstruovaných budovách v Jinonicích v Praze. „Mám radost, že má cesta přináší výsledky a mohli jsem tak dnes otevřít centrum, které bude zkoumat bezpečnost dodavatelských řetězců v oblasti polovodičů a zaměří se také na čipové investice. Spolupráci s Tchaj-wanem budeme nadále prohlubovat,“ napsala Pekarová.

Megaprojekt s Tchaj-wanem začal.



Mám radost, že má cesta přináší výsledky a mohli jsem tak dnes otevřít centrum, které bude zkoumat bezpečnost dodavatelských řetězců v oblasti polovodičů a zaměří se také na čipové investice. Spolupráci s ???? budeme nadále prohlubovat. pic.twitter.com/f9H7b53VF0 — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 24, 2023

Na sociálních sítích se však otevření centra nesetkalo s pozitivní odezvou.

„Skvělá práce. Jinde staví mega fabriky, my budeme mít mega centrum, které to bude zkoumat,“ poznamenal jeden z uživatelů sociální sítě X.

Skvělá práce.

Jinde staví mega fabriky, my budeme mít mega centrum, které to bude zkoumat ???? pic.twitter.com/2pk69tqNzk — Vesničan Olda???????????? (@oldafojtik) November 24, 2023

Další uživatel poznamenal, že otevření centra je minimálně lepší, než kdyby to byla nezisková organizace: „Takže místo slibované výroby polovodičů, u které jsem předem vyjádřil názor, že je to píčovina, jde zase o nějaký akademický projekt na sledování... ale jo, zní to líp než neziskovka a zase to bude slušná díra na prachy...“

takže místo slibované výroby polovodičů, u které jsem předem vyjádřil názor, že je to píčovina, jde zase o nějaký akademický projekt na sledování... ale jo, zní to líp než neziskovka a zase to bude slušná díra na prachy... — The Missing Piece (@mirwe11) November 24, 2023

Jiný uživatel se Pekarové pouze vysmál. „LOL, to je ono Markéto? Úředníci sledující pohyb materiálů? To jste za nima přišli s prosíkem, ať otevřou aspoň něco? To bude vtip dne,“ uvedl uživatel.

Lol, to je ono Markéto? Úředníci sledující pohyb materiálů? ?? To jste za nima přišli s prosíkem ať tu otevřou aspoň něco? To bude vtip dne! — Dies stultis quoque mederi solet (@BMJanik) November 24, 2023

„Aneb když musíš prodat aspoň to hovno, když jsi nedostala ty koláče. Prohlubování vám jde, vaše trapnost stále hledá dno,“ vysmál se další z uživatelů sítě X.

Aneb když musíš prodat aspoň to hovno, když jsi nedostala ty koláče. Prohlubování vám jde, vase trapnost stále hledá dno. — Janek Vomáčka (@JanekVomacka) November 24, 2023

I další uživatelé vyjádřili svůj skepticismus o „megaprojektu“. „Megaprojekt? Asi máme každý jinou představu o megaprojektu,“ usoudil uživatel.

Megaprojekt? Asi máme každý jinou predstavu o megaprojektu pic.twitter.com/C1QHZ9Nskz — Marek Říčař Dolce far niente ?????? (@ricar_marek) November 24, 2023

Podle jiných je projekt do „megarozměrů“ pouze nafouknutý. „Tady někdo nafoukl trpaslíka do megarozměrů. Ale chápu. Všechny vaše amatérské snahy vyšly vniveč, lidé si z vás a z tchajwance dělají už legraci, a tak nafouknete bezvýznamný projekt, aby to vypadalo, že teda aspoň něco.“

Tady někdo nafoukl trpaslíka do megarozměrů.

Ale chápu. Všechny vaše amatérské snahy vyšly vniveč, lidé si z vás a tchajwance dělají už legraci a tak nafouknete bezvýznamný projekt, aby to vypadalo, že teda aspoň něco :D. — SmartMugu #ALM ???? /??x 0 (@SmartMugu) November 25, 2023

Další uživatelé pak Pekarové skrze sociální síť spíše ironicky gratulovali.

