Michal Horáček se zamyslel nad politickou kariérou. Chce zkusit Senát, a tam se věnovat kultuře

Někdejší neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček na rozhlasových vlnách prozradil, zda to zkusí ještě jednou a vstoupí do ringu, kde se bude bojovat o nástupnictví po Miloši Zemanovi.

Prezident Miloš Zeman slouží už svůj druhý mandát, což značí, že do dalšího klání o nejvyšší politický post v této zemi již vstoupit nemůže. Oficiálně Zemanův mandát končí v roce 2023, ale už se vyrojily spekulace, že vzhledem k prezidentovu zdravotnímu stavu může dojít na politický souboj i dřív. Sluší se dodat, že sám Zeman v TV Barrandov jakékoli spekulace na toto téma odmítl. Zdůraznil, že odmítá odstoupit.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Textař a antropolog Michal Horáček, který do jednoho prezidentského klání již vstoupil, ve vyjádření pro Rádio Impuls odmítl, že by to chtěl zkusit znovu.

„Uvažoval jsem o nějaké své politické kariéře, ale došel jsem po nějaké své úvaze k názoru, že prezidentská kandidatura už určitě ne. Nikdy,“ řekl jasně.

Ve hře je prý možnost, že by mohl vstoupit do klání o post senátora, ale to jen v případě, že budou splněny tři podmínky.

„První je, aby to nebylo v Praze, protože tady bych nechtěl kandidovat proti lidem, kterých si vážím a jsem rád, že jsou v Senátu. Druhá je, že by to byla jako širší podpora těch stran, které teď netvoří vládní koalici, ani ji nepodporují. A třetí, že po případném úspěchu bych se mohl intenzivně věnovat kultuře, která je na naší politické scéně dost smutně zanedbávaná,“ pravil Horáček.

Psali jsme: Gott a pohřeb s poctami? Proč zrovna on? Normalizační kýč. A další tvrdá slova. Kněz se v ČT ošíval Senát? I to je téma... Michal Horáček opět rozvířil vody Michal Horáček naložil Babišovi: To je hrůza. Dostal mandát, aby to tu zlepšil, a nedělá nic Drahoš? To prostě nešlo, promluvil po roce Michal Horáček

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.