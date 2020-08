Michelle Obamová: Když manžel odcházel, celý svět nás respektoval. Teď se obracíme zády ke spojencům

reklama

Bývalá první žena Spojených států, Michelle Obamová, pronesla v pondělí projev během nominačního sjezdu Demokratické strany. Během svého projevu tvrdě zkritizovala nominanta republikánů Donalda Trumpa. Bílý dům se dle Obamové v současné době nachází v naprostém chaosu a nelze v něm najít špetku empatie. Ve svém osmnáctiminutovém projevu mimo jiné pronesla:

„Jak jsem řekla dříve, být prezidentem nemění kdo jste, ale odhaluje to, kdo jste. No a prezidentské volby mohou též odhalit, kdo jsme my. A před čtyřmi lety se příliš mnoho lidí rozhodlo věřit tomu, že na jejich hlasech nezáleží. Možná byli naštvaní. Možná si mysleli, že výsledek nebude těsný. Ať už byl důvod jakýkoli, nakonec v těchto volbách poslali někoho do Oválné pracovny, kdo prohrál v národním lidovém hlasování téměř o 3 000 000 hlasů,“ pronesla.

Celý přepis projevu ZDE:

Dále pronesla, že když její manžel opustil úřad prezidenta spolu s Joe Bidenem na pozici viceprezidenta, tak vytvořili rekordní počet pracovních míst. „Zajistili jsme právo na zdravotní péči pro 20 000 000 lidí. Byli jsme respektováni po celém světě a shromáždili jsme své spojence, abychom čelili změnám klimatu. A naši lídři spolupracovali společně s vědci, aby zabránili ebole stát se globální pandemií,“ dodala.

V současné době je však situace jiná. Prý zemřelo více než 150 000 lidí, miliony lidí jsou bez práce a ekonomika je v troskách právě díky bagatelizování koronaviru prezidentem Trumpem. „V zahraniční politice jsme se obrátili zády, a to nejen k dohodám vytvořeným mým manželem, ale také k aliancím prosazovanými prezidenty jako Reagan nebo Eisenhower,“ rýpla si Obamová do Trumpa.

Nelíbilo se jí ani to, že Trump se dle ní vysmívá hnutí Black Lives Matter. „A tady doma, kdy George Floyd, Breonna Taylor a nekonečný seznam nevinných barevných lidí, kteří jsou nadále vražděni, se uvádí jednoduchá skutečnost, že na černých životech záleží, která se stále setkává s výsměchem z nejvyšší kanceláře v zemi. Protože pokaždé, když se v tomto Bílém domě podíváme na nějaké vedení, útěchu nebo jakékoli zdání vytrvalosti, dostaneme místo toho chaos, rozdělení a naprostý nedostatek empatie,“ pronesla na účet Trumpa.

Prý je třeba se zabývat tím, co řeknou děti na dění v zemi. „Vidí lidi volat na policii, na lidi, kteří si hledí svého, jen kvůli barvě kůže. Vidí nárok, který říká, že sem patří pouze určití lidé, že chamtivost je dobrá, a vítězství je všechno, protože pokud vyjdete na vrchol, nezáleží na tom, co se stane všem ostatním. A vidí, co se stane, když se tento nedostatek empatie odrazí v naprosté pohrdání.“

Dále Trumpa a vedení USA zkritizovala za to, že zatímco jednu část obyvatel označují za nepřátele státu, tak prý zároveň povzbuzují bílé supremacisty s pochodní v ruce. „S hrůzou se dívají, jak jsou děti odtrhávané od svých rodin a jsou hozeny do klecí a pepřový sprej a gumové kulky jsou používány na pokojných demonstrantech pro příležitosti k fotografiím,“ myslí si.

Prý je tedy jasné, že Donald Trump je špatným prezidentem pro USA. Měl údajně více než dostatek času dokázat, že zvládá svou práci, ale prý je funkce nad jeho chápání. „Jednoduše nemůže být tím, koho potřebujeme, aby byl. Je to takové, jaké to je,“ použila známý obrat Donalda Trumpa.

Poté bývalá první dáma popsala Joea Bidena jako velmi slušného muže, vedeného vírou. „Byl to skvělý viceprezident. Ví, co to znamená zachránit ekonomiku, porazit pandemii a vést naši zemi. A on poslouchá. Řekne pravdu a věří vědě. Bude dělat chytré plány a řídit dobrý tým. A bude vládnout jako někdo, kdo prožil život, který my ostatní můžeme poznat,“ myslí si Michelle.

