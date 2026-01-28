Migrace: EU otevřela vrátka do Indie. Neušlo to pozornosti

Evropská unie oznámila uzavření dohody o mobilitě s Indií, která má podle Evropské komise usnadnit pohyb studentů, výzkumníků, sezónních a vysoce kvalifikovaných pracovníků mezi Indií a Evropou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že dohoda má být součástí širšího partnerství mezi EU a Indií a má doplnit probíhající jednání o obchodní spolupráci.
Právě propojení obchodu a pohybu osob ale vyvolalo kritickou reakci části politiků. Senátor Zdeněk Hraba varuje, že volný obchod se nesmí stát zástěrkou pro další migraci. Ve svém komentáři na sociální síti X upozornil na rizika, která podle něj Evropa přehlíží.
Přesně zdůraznil, že princip volného obchodu nemá nic společného s masovým přesunem osob: „Volný obchod nesmí znamenat další import lidí.“
Kdo je vinen současnou situací?
Za zásadní problém ale považuje okamžik, kdy se podle něj obchodní smlouvy začínají prolínat s migrační politikou. „Jenže ve chvíli, kdy se z obchodní smlouvy stávají zadní vrátka pro další migraci, je to špatně,“ doplnil člen horní parlamentní komory.
„Přesně tak, jak to naznačila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, když s argumentem o dalším přílivu lidí dohodu oznamovala,“ odkázal na vyjádření šéfky Evropské komise při oznamování dohody.
Zdeněk Hraba proto varuje před dlouhodobými dopady, pokud Evropa tuto hranici nerozliší: „Byznys a pohyb osob musejí být striktně oddělené světy. Pokud to Evropa nepochopí, bude dál nahlodávána naše vlastní bezpečnost, kultura i identita,“ upozornil senátor.
Volný obchod nesmí znamenat další import lidí.?— Zdeněk Hraba (@hraba_z) January 28, 2026
Evropa musí rozšiřovat své obchodní zájmy i v Asii. O tom není sporu. Proto by obchodní dohoda EU-Indie byla vlastně skvělou věcí.
Jenže ve chvíli, kdy se z obchodní smlouvy stávají zadní vrátka pro další migraci, je to špatně.… https://t.co/PwTDBpZyCi
Dohoda o mobilitě je součástí dohody o volném obchodu mezi Indií a EU (FTA), kterou obě strany označují za jednu z nejvýznamnějších za poslední roky. V jejím rámci se Indie zavázala výrazně snížit dovozní cla na evropské automobily, a to ze 110 procent na 10 procent v rámci roční kvóty 250 tisíc vozidel, což má znamenat výrazné otevření dosud chráněného indického automobilového trhu.
Obchodní dohoda také ruší nebo snižuje cla na širokou škálu evropského zboží včetně letadel, potravin, alkoholu a chemikálií, což podle úředníků prohloubí přístup na trh a podpoří vývoz EU do Indie. Jakmile dohoda vstoupí v platnost, více než 90 % zboží EU vyváženého do Indie bude podléhat sníženým nebo nulovým clům.
Úředníci uvádějí, že kombinované dohody o mobilitě a obchodu mají za cíl posílit mezilidské vztahy i hospodářskou spolupráci mezi Indií a EU a zahrnují obchod, investice, služby a přeshraniční pohyb kvalifikovaných pracovníků.
