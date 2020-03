Migrační krize: Uprchlíci, tudy do Evropy! ukázali Turci. „Žereme vepřový, chlastáme, chováme psy,“ padlo v ČR. Nová situace

Kromě krize vyvolané koronavirem je zde hrozba, že se opět vrátí migrační krize. Turecko totiž oznámilo, že již nebude střežit hranice s Řeckem. Tudíž jediné, co bude bránit proniknutí migrantů z Turecka dále do Evropy, budou opatření řecké a bulharské vlády. Turecká televize dokonce zveřejnila mapu v arabštině, kudy by se migranti mohli vydat. A bezpečnostní analytik Štefec varuje, že se jedná o „islamistickou sebranku“ a Turecko by mělo být vyhozeno z NATO. A řecké zákroky proti migrantům už prý stály jednoho migranta život.

Jak uvádí agentura Reuters, poté, co Turecko přestalo bránit migrantům v cestě na západ, došlo hned k několika střetům migrantů a řecké policie, kdy policisté použili slzný plyn, na což jim migranti odpověděli sprškou kamení. K řeckým ostrovům podle Reuters dorazilo na 600 lidí. Rozhodnutí porušit dohodu, kterou Turecko uzavřelo s Evropskou unií, přišlo poté, co Turci utrpěli ztrátu 33 vojáků v Sýrii při bombardování.

Podle tureckého serveru Daily Sabah už při pokusech proniknout do Řecka jeden migrant zemřel. Zastřelený se údajně jmenuje Ahmed Abu Emad a pocházel ze syrského Aleppa. Při pokusu překročit hranice byl prý zasažen do hrdla a na následky zranění zemřel.

1 Syrian refugee shot dead by Greek border guards while thousands of others continue to face violence at border crossingshttps://t.co/QxGe4Ah1KD pic.twitter.com/1mZ1DaRlWt — DAILY SABAH (@DailySabah) March 2, 2020

Mluvčí řecké vlády Stelios Petsas ovšem video označil za fake news šířené Tureckou propagandou.

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda — Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020

28. února se na arabskojazyčném Twitteru turecké televize TRT objevila tato mapa tras s popiskem, že se jedná o cesty, které mohou migranti z Turecka zvolit pro cestu do Francie.

Obyvatelé Česka a Slovenska mohou být v klidu. Pokud by se touto mapou migranti řídili, severní cesta prochází Bulharskem, Rumunskem, Maďarskem a Rakouskem. V Rakousku pak záleží na uvážení migranta, zda chce pokračovat do Německa, Francie či Itálie. Jižní cesta pak počítá s tím, že se migranti přeplaví do Řecka, z Řecka do Itálie a do Francie se pak migranti dostanou přes zastávku v severní Itálii. Tuto mapu komentoval analytik Štěpán Kotrba: „Je to dobrý... Zase se nám vyhnou, protože žereme vepřový, chlastáme a chováme doma psy.“

Dodal, že věří prohlášením prezidenta Erdogana, že se jedná převážně o syrské uprchlíky. „Turci skutečně už měsíce lifrují všemi možnými cestami ze syrského území, postupně osvobozovaného syrskou státní armádou, islamistickou sebranku, která bojovala v řadách Islámského státu a teď prchá ze strachu z odvety za to, co na území Sýrie páchala. Tyto ‚bojovníky za slávu islámu‘, pocházející ze všech koutů světa, Turci soustřeďovali v táborech, kde čekali na to, až budou doslova a do písmene ‚vypuštěni‘ do Evropy,“ prohlašuje bezpečnostní analytik.

Evropa je podle něho snadnou kořistí. „My, Evropané, na rozdíl od ubohých ‚uprchlíků před hrůzami Asadova režimu‘, nemáme kam utéct. Pevně věřím, že hraniční země EU najdou sílu čelit tvrdě a rázně této invazi, která je na rozdíl od fiktivní ruské hrozby reálná a již probíhající. Tímto krokem Turecko ve skutečnosti zcela úmyslně a promyšleně zaútočilo na své spojence v rámci NATO. Měl by to být jeho definitivní konec v řadách této de facto již stejně neexistující organizace,“ doplnil Štefec.

