Milion chvilek osloví i starší! Minář řekl víc. Překvapivé novinky

Minář již v sobotu před zaplněnou Letnou hovořil o tom, že v dalších případných protestech budou kreativnější. „Budeme hledat takový model protestů, abychom na každý týden nemuseli svolávat lidi na Letnou,“ poznamenal Minář, jenž chce, aby tlak rostl nejen skrze počet, ale právě i díky kreativitě. Účast na Letné jej velmi pozitivně překvapila.

Na Letné padla vůči premiérovi ultimáta – aby vyřešil střet zájmů, odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (ANO) a odstoupil. Babiš následně vzkázal, že nic z toho nevyslyší.

„Nečekali jsme, že sklapne podpatky a do druhého dne rezignuje. Ale to, že neodstoupí on, neznamená, že rezignujeme my. Budeme dál trvat na nepřijatelnosti jeho střetu zájmů a jeho setrvání v premiérské funkci. Jen ho upozorňujeme, že pokud z toho nevyvodí důsledky, budeme prostě pokračovat. Je to apel směrem k němu,“ uvedl. Svými akcemi chce hnutí přitáhnout i starší občany, mladí lidé už se prý díky nim o politiku stále více zajímají. Například i tak, že jsou jejich místními koordinátory.

Závěrem pak přiznal, že před demonstrací na Letné dostávali výhrůžky, dokonce i hrozby fyzickou likvidací či zmrzačením. „Jsou to anonymy. Už dříve jsme to řešili s policií, a nepodařilo se jim nikoho dohledat,“ uzavřel.

Do Prahy na Letnou dorazilo v sobotu až 300 tisíc lidí, aby si připomněli třicáté výročí pádu komunistického režimu a protestovali proti nynějšímu stavu politiky. Akci pořádal právě spolek Milion chvilek.

Babiš začátkem roku 2017 převedl akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Podle kritiků svůj někdejší holding Agrofert ale stále ovládá. Babiš po akci jen zopakoval, že je skvělé, že lidé mohou bez perzekucí vyjadřovat své názory a svobodně volit. Připomenul, že jeho hnutí má v průzkumech podporu téměř třetiny voličů.

„Neprotestujeme proti výsledku voleb, protestujeme proti zneužívání moci těmi, kteří volby vyhráli. Copak si mohou dělat cokoliv? Copak si máme nechat všechno líbit? Nikdo si nemůže dělat cokoliv, ani oni,“ uvedl hned v úvodu demonstrace místopředseda Milionu chvilek Benjamin Roll.

Pořadatelé sobotního protestu vyzvali opoziční ODS, Piráty, lidovce, STAN a TOP 09, aby do roka představili program pro Česko a začali spolupracovat. Do voleb by měli vytvořit koalice, díky tomu by mohli získat víc mandátů. Lidé by se pak měli aktivně do dění zapojit a snažit se sami měnit věci k lepšímu. Na pódiu o tom mluvili někdejší disidenti Václav Malý či Dana Němcová. Na Letné vystoupil i písničkář Jaroslav Hutka, který stejně jako před 30 lety zahrál svou píseň Náměšť.

Lídři opozičních stran řekli, že i oni by přivítali větší zájem lidí o politiku. Pro vznik menších koalic se vyslovili končící předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a lídr lidovců Marek Výborný.

Akci na Letenské pláni podpořili soukromí zemědělci. Do Prahy přijeli s desítkou traktorů. Připomněli, že komunistický režim připravil sedláky o majetek, jejich potomci se po listopadu 1989 vrátili k hospodaření. Zemědělci řekli, že jim vadí, že vládu drží u moci komunisté.

Do protestu se zapojili i čeští krajané v zahraničí. Podle koordinátorky Milionu chvilek Michaely Lebedy se akce odehrávají v 63 městech ve 30 zemích.

Podle zahraničních médií má třicáté výročí nabytí svobody pro mnoho Čechů hořkosladkou příchuť. Připomínka se odehrává na pozadí obvinění, že premiér spolupracoval s komunistickou tajnou bezpečností, uvedla americká televize CNN. Německá agentura DPA píše o statisícové demonstraci na Letné a trvalém konfliktu zájmů multimiliardáře Babiše. Podle agentury Reuters se premiér a prezident oslav spíše straní a čtvrt milionu lidí se v Praze shromáždilo proti nim z obavy, že chtějí omezit demokracii.

