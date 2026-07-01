Miloš Zeman: Je důvod odebrat Zelenskému Řád Bílého lva

Návrh hnutí SPD na odebrání nejvyššího českého státního vyznamenání, Řádu Bílého lva, ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému zazněl dnes na tiskové konferenci ve Sněmovně. Iniciativu oznámil poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Hnutí chce prosadit, aby Poslanecká sněmovna vyzvala prezidenta Petra Pavla k odebrání vyznamenání, které Zelenskyj obdržel v roce 2022.
Rajchl si je podle svých slov vědom, že prosazení návrhu nebude jednoduché, považuje ho však za morální povinnost s ohledem na historickou zkušenost Česka s nacismem a jeho oběťmi. Téma chce SPD otevřít také na jednání koaliční rady.
Návrh navazuje na nedávné rozhodnutí nového polského prezidenta Karola Nawrockého odebrat Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání, Řád Bílého orla. Důvodem byl květnový dekret ukrajinského prezidenta, kterým elitní speciální jednotce udělil čestný přívlastek „Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA)“. Odkaz na UPA vyvolal v Polsku silnou kritiku, protože příslušníci této organizace jsou spojováni s masakry polského civilního obyvatelstva během druhé světové války.
Poslanec Jindřich Rajchl argumentoval i českou historickou zkušeností s nacistickou okupací a tragédiemi, jako byly Lidice a Ležáky. Český nejvyšší státní řád by podle něj neměl nosit člověk, který podobnou symboliku připouští.
JUDr. Jindřich Rajchl
K celé iniciativě se nyní v rozhovoru s Radimem Panenkou pro ParlamentníListy.cz vyjádřil také bývalý prezident Miloš Zeman. Právě on Volodymyru Zelenskému Řád Bílého lva 28. října 2022 udělil za „zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky“. Za Zelenského ho tehdy převzal zástupce ukrajinského velvyslanectví.
Miloš Zeman tehdy veřejně vysvětloval, že ocenit chtěl především Zelenského statečnost a odvahu po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Nyní však po krocích ukrajinského prezidenta spojených s odkazem na UPA podpořil návrh na odebrání tohoto nejvyššího českého státního vyznamenání.
Ing. Miloš Zeman
Na otázku, zda existuje důvod, aby byl Zelenskému řád skutečně odebrán, Zeman odpověděl: „Bohužel musím konstatovat, že takový důvod existuje, což neznamená, že Zelenskému Řád Bílého lva skutečně odebrán bude, neboť o tom rozhoduje můj nástupce. Podobně jako se to stalo v Polsku,“ uvedl exprezident.
„Ten důvod existuje v tom, že nešťastným rozhodnutím Zelenskyj dal prostor pro apoteózu banderovců, což byly fašistické skupiny, které vraždily zejména Židy, ale také Poláky a další, včetně Čechů na takzvaném Českém Malíně,“ přiblížil Miloš Zeman.
Kromě toho Zeman připomněl, že oslavu banderovců na Ukrajině kritizuje už řadu let. „Řekl jsem, že je to nešťastné gesto, protože jsem už několik let kritizoval oslavu banderovců na Ukrajině. Obávám se, že ti, kdo odmítali Řád prezidenta Zelenského, který jsem mu dal kvůli jeho statečnosti na začátku ruské okupace, tak nyní budou mít skutečné důvody pro odejmutí tohoto řádu,“ dodal bývalý prezident.
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