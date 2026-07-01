Ministr Šťastný: O politizaci agentury bych mohl hovořit

Ano, pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se snažím, vy to dobře víte, vždycky mluvit v klidu, k věci bez nějakých jako zásadních emocí, urážek, napadání. Já si prostě myslím, že do Poslanecké sněmovny toto nepatří, tak já v tom takto budu pokračovat.
A dovolte mi, abych věcně reagoval na tuto debatu, která se tady rozpoutala. Já nechci zatěžovat tuto Sněmovnu a projednání tohoto bodu nějakou dlouhou diskusí týkající se fungování či nefungování Národní sportovní agentury, transparentnosti, rozdělování dotací, historií a tak dále. To si prosím, můžeme nechat na jindy, proto zůstanu u meritu věci a to je ten konkrétní pozměňovací návrh na zrušení dozorčí komise Národní sportovní agentury.
Když jsem ve svém prvním vystoupení upozorňoval, že naposledy zasedla 26. 9. 2025, tak z toho existuje zápis. Ještě jednou opakuji, od té doby se nikdy nesešla, nikdy o ničem nerozhodovala, nic nekontrolovala. A já tedy nerozumím, když mí předřečníci zde horečnatě vystupují s kritikou této věci nebo tohoto návrhu, co se dělo v těch uplynulých měsících od toho 26. 9. Jinak v tom roce 2025 zasedla ta komise celkem čtyřikrát. Nebylo to nějaké intenzivní zasedání, jak tomu bylo i v minulých letech. A skutečně od té doby asi, přestože došlo ke změně vlády, to znamená, došlo ke změně politické reprezentace, došlo k výměně vedení Národní sportovní agentury, tak samozřejmě už od té doby, ne samozřejmě, ale bohužel od té doby už nekontrolujete, jak říkáte, že jste měli kontrolovat.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
O politizaci agentury bych mohl hovořit. Předchozí předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek byl tuším původně členem Občanské demokratické strany. Předseda dozorčí komise pan ctihodný senátor Pavel Klíma je, tuším, členem TOP 09. Čili to, co já se snažím udělat, je odpolitizovat Národní sportovní agenturu. Současný předseda nebyl nikdy a není členem žádné politické strany, byl to státní úředník a v tomto ohledu si myslím, že ten přístup je správný.
Dovolte mi jenom stručně, prosím, citovat z toho posledního zápisu z toho 26. 9. roku 2025 a nechť si ctihodná Sněmovna i veřejnost udělá sama představu o tom, co se tedy vlastně tímto orgánem kontrolovalo. Takže jednání zahájil předseda dozorčí komise pan Klíma, přivítal přítomné. Schválil se program a řešily se následující věci. Členové dozorčí komise vzali informaci předsedy Šebka na vědomí. Pro 8, zdržel se 0, proti nikdo. Následně hovořili o národních sportovních centrech. Dozorčí komise se shodla na tom, že bere na vědomí zprávu předsedy o postupu při řešení situace v Národním sportovním centru Harrachov a uložila monitorovat vývoj situace a informovat o dalším postupu. Všichni pro.
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Mistrovství světa v hokeji. Dozorčí komise vzala na vědomí zprávu předsedy NSA o vyúčtování. Vše pro. Hřeb toto jednání – zahraniční cesty za rok 2025. Předseda NSA pan Ondřej Šebek předal členům dozorčí komise vyhodnocení zahraničních cest, se kterým se členové dozorčí komise seznámili. Zprávy budou rovněž rozeslány všem členům dozorčí komise spolu se zápisem. Současně bylo konstatováno, že zprávy ze zahraničních cest jsou zveřejněny na webu, čímž je zajištěna jejich dostupnost. Usnesení dozorčí komise bere na vědomí vyhodnocení cest. Pro 8.
To jsou ty cesty, prosím vás, jak předseda Národní sportovní agentury cestoval byznys a First class po celém světě spolu se svými spolupracovníky po nejrůznějších událostech a utrácely se miliony korun z veřejných prostředků, přičemž toto se zřejmě začalo tou dozorčí komisí řešit ve chvíli, kdy na to upozornil iRozhlas a tato věc byla zásadním způsobem medializována. Současně bod 8, podněty zaslané dozorčí komisi, za uplynulé období není evidován žádný dotaz a podnět k rukám dozorčí komise.
Takto bych mohl pokračovat. Prosím vás pěkně, toto není ukázka zodpovědné práce dozorčího orgánu. Tady nehovoříme o nějakých kontrolách. Tady hovoříme o tom, že politicky dosazená reprezentace v Národní sportovní agentuře byla kontrolována politicky dosazenou reprezentací v kontrolním orgánu a ta jenom přitakávala a všechny ty věci, co se tam děly, tak jenom odsouhlasovala nebo brala na vědomí. Toto my nechceme, toto my změníme.
Děkuji.
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