Doksanský (ANO): My si to všechno máme nechat líbit?

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,
prostřednictvím pana předsedajícího na mé předřečníky. Já v žádném případě nechci tuto debatu komplikovat, nicméně vy ji neuvěřitelně politizujete. Jestliže jste slyšeli vyjádření pana mistra Šťastného – on nemluvil o tom, že je chyba, když je někdo někde nominován nějakou politickou stranou, ale mluvil o tom, že ten orgán je nečinný, že za jeho kontroly procházely neuvěřitelně předražené cesty po celém světě, které byly naprosto neefektivní, kdy se vyhazovaly veřejné prostředky – a přesto tento orgán se tvářil, že se nic neděje.
Je Petr Macinka arogantní?
Anketa
Je Petr Macinka arogantní?
Prostřednictvím pana předsedajícího, jestliže tady mluvíte, pane Jurečko, o tom, že je chybou být v nějaké politické straně, že to je snad stigma – to mně připadá, že si z nás děláte srandu. Vy nás nestigmatizujete? My, co jsme z hnutí ANO, my, co jsme z SPD, my, co jsme z vládních stran, neustále slyšíme různá odsouzení na naši adresu jenom proto, že v těch stranách jsme.
Já zažívám to, jak lidé, kteří jsou ve školách, tak jsou často popotahováni za to, že jsou například v hnutí ANO, jsou jim zakazovány některé projevy, nesmí jakýmkoliv způsobem se k tomu hlásit, kolikrát jsou dokonce z těch škol propouštěni. Já jsem do své školy přijímal učitele, který v jiné škole nesměl být, protože nějakým způsobem byl sympatizant, aniž bych já o tom v té chvíli věděl.
Vy politizujete nejenom tyto orgány, vy politizujete celý veřejný život. My tady máme být a nechat si to všechno líbit? My tady máme být a jenom poslouchat to, jak je to naprosto z vaší strany v pořádku, že nás stigmatizujete? Já tedy jasně chci říci, že nám nejde o to, aby byla státní správa zpolitizována, my chceme, aby byla funkční.
KDU-ČSL byla tou stranou, která byla mistrem v tom dosadit své lidi. Piráti, kteří tady křičí, byli mistrem v tom dosadit své lidi. My chceme, aby úřady byly funkční, aby byly páky na to, aby úředníci dělali to, co mají – o to tady jde v tomhletom zákoně.
Děkuji.
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