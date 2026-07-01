AMSP: Jednotné hlášení - hodiny zbytečné práce i výdaje

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) mělo podle slibů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) přinést digitalizaci a zjednodušení. Realita prvních měsíců ostrého provozu je však pro malé a střední firmy katastrofální. Čerstvá data z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), kterého se zúčastnilo 448 zaměstnavatelů a který se uzavřel právě dnes, ukazují, že stát namísto modernizace uvalil na firmy další těžkou byrokratickou zátěž.
Pro drtivou většinu podnikatelů (98,4 %) nepřineslo JMHZ doposud vůbec žádné zjednodušení. Naopak celých 89,7 % firem hlásí, v rozporu se sliby státu, nárůst administrativní zátěže, přičemž pro 64,2 % z nich se tato zátěž zvýšila výrazně.
Digitální paradox: Podnikatelé modernizaci chtějí, stát ale nezvládl exekuci
Průzkum AMSP ČR odhalil hluboký rozpor mezi ochotou firem inovovat a neschopností státního aparátu dodat funkční řešení. „Ačkoliv 42,5 % firem digitalizaci obecně podporuje a vidí v ní dlouhodobý smysl, stát jim proces znechutil nefunkčním systémem. Problém není na straně firem, naši podnikatelé nejsou žádní zpátečníci. Stát ale naprosto selhal v exekuci celého projektu a udělal z firem pokusné králíky,“ komentuje výsledky Josef Jaroš, předseda představenstva AMSP ČR.
Svědčí o tom i fakt, že první měsíční hlášení dokázalo bez problémů a napoprvé podat pouhých 10,1 % firem. Zbytek musel podání opakovaně opravovat (59,5 %) nebo situaci zoufale řešit přímo přes podporu MPSV, protože systém hlášení odmítal vůbec přijmout (30,4 %).
Hlavní zjištění průzkumu: Hodiny navíc a nečekané výdaje
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Podnikatelé v anketě popsali konkrétní dopady, které jim nový systém způsobil:
- Stovky hodin ztraceného času: Celých 74,3 % firem strávilo zavedením JMHZ a dohledáváním nových údajů (zejména u DPP a DPČ) více než 8 hodin čistého času navíc oproti předchozímu stavu.
- Finanční facka pro rozpočty: Zavedení systému se neobešlo bez dodatečných nákladů. Celkem 55 % podniků muselo vynaložit více než 5000 Kč na aktualizace účetních softwarů či vícepráce externích účetních. Dalších 29,8 % firem to stálo do 5000 Kč.
- Absolutní technologický chaos: Jako největší problémy firmy označily nesrozumitelnost chybových hlášení (79 %) a technické výpadky systému MPSV (57,3 %).
Hlas z praxe: „Úprava XML v poznámkovém bloku?“
V otevřených otázkách podnikatelé neskrývali obrovskou frustraci ze zmatků, technologické nedočištěnosti a arogance úřadů:
- Zmatek nad zmatek: „Po odeslání nám přišlo potvrzení, že je vše v pořádku, po 14 dnech nám přišlo druhé, že hlášení obsahuje chyby a je nutné ho předělat, vše je zmatečné, dostupné informace nejsou psány jazykem mého kmene.“
- Návrat do devadesátek: „Je naprosto nehorázné, aby stát požadoval po účetní úpravu XML souboru v poznámkovém bloku. To vše jen kvůli tomu, že za 10 dní nejsou schopni zpracovat podání. Dále chybová hlášení jsou některá v angličtině.“
- Špatné načasování: „Nespouštět takový kolos v období účetní závěrek, jako sorry, ale to vymyslel de*il.“*
- Bezradné úřady: „ČSSZ reaguje na opravy jako 'no nechte to tak, bůh ví, jak to bude', případně 'Nevíme, teď se tu s tím pereme'.“
Co požadují malé a střední firmy?
Podnikatelé poslali ministerstvu jasný vzkaz, co by jim v této kritické situaci nejvíce pomohlo. AMSP ČR na základě těchto dat požaduje od MPSV okamžité zavedení následujících opatření:
- Moratorium na pokuty (požaduje 36,5 % firem): Okamžité zajištění delšího přechodného období, během kterého nebudou firmy likvidovány tresty za neúmyslné chyby v hlášeních.
- Lidskou komunikaci (požaduje 26,6 % firem): Dodání srozumitelných, lidsky napsaných manuálů a metodických videonávodů přímo ze strany MPSV. V současnosti totiž většina firem vládním návodům vůbec nerozumí.
- Výjimky pro nejmenší (požaduje 15,7 % firem): Zavedení zjednodušeného nebo výjimkového režimu pro mikrofirmy do 9 zaměstnanců.
Podnikatelé navíc upozorňují, že dokud do systému nebudou zapojeny i zdravotní pojišťovny, jde o jednostrannou zátěž bez jakýchkoliv benefitů.
„Data průzkumu mluví jasně: pro 89,7 % firem JMHZ nezjednodušilo vůbec nic, naopak přineslo více administrativy a nečekané náklady. Záměr za tímto projektem byl správný a my jej jako AMSP ČR jednoznačně podporujeme. Ale v této podobě je JMHZ pro malé a střední podniky skutečnou zátěží a nikoliv zjednodušením. Navíc tuto zátěž nesou malé a střední firmy na vlastních bedrech bez jakékoli kompenzace. MPSV problémy vidí a reaguje, ale tempo oprav neodpovídá tempu, jakým firmy trpí,“ uvádí Gabriela Hrbáčková, místopředsedkyně představenstva AMSP ČR.
„Výsledky tohoto průzkumu využijeme jako klíčový argument při tvrdém vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Systém se v této podobě ukázal jako nefunkční kočkopes. Stát musí okamžitě jednat, opravit své systémy a přestat přehazovat vlastní neschopnost na bedra českých zaměstnavatelů,“ uzavírá Josef Jaroš z AMSP ČR.
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