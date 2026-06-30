Falešní zubaři s „nějakým papírem z Ukrajiny“. Šmucler: Máme i mrtvé

01.07.2026 13:25 | Analýza
autor: Radek Kotas

V Česku přibývá případů takzvaných falešných zubařů, kteří ordinují, přestože nemají potřebné stomatologické vzdělání. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler pro ParlamentníListy.cz podotýká, že se dnes vlastně za zubaře „může vydávat kdekdo, když si přiveze ‚nějaký papír‘ z Ukrajiny“. Pacienti přitom nekončí jen se zničeným chrupem. Jeden z nich zemřel.

Falešní zubaři s „nějakým papírem z Ukrajiny“. Šmucler: Máme i mrtvé
Foto: Hans Štembera
Popisek: Roman Šmucler

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Případy, kdy pacientům provádějí zákroky lidé z ciziny, kteří ve skutečnosti nemají dostatečné stomatologické vzdělání anebo legálně mohou praxi vykonávat jen pod dohledem jiného zubaře, se v Česku množí stále častěji a některé končí závažnými následky.

Nebezpečnou praxi v Česku umožnila ve větší míře senátní novela z roku 2024, jež si kladla za cíl usnadnit zapojení zubařů ze zemí mimo EU do poskytování péče v Česku. Zapojením zubních lékařů z tzv. třetích zemí – typicky například z Ukrajiny – chtěli předkladatelé bojovat s nedostatkem zubních lékařů a tvrdili, že se tak stane, aniž by se snížily nároky zákona na odbornou způsobilost.

Zubaři z ciziny do té doby museli získat uznání svého diplomu, složit zkoušku z českého jazyka a odbornou aprobační zkoušku, nyní však vlivem novelizace mohou pracovat v Česku bezprostředně po nostrifikaci (úředním ověření diplomu), aniž by předtím museli úspěšně složit dříve povinnou, přísnou aprobační zkoušku a zkoušku z českého jazyka. Namísto plnohodnotných zkoušek mohou tito lékaři začít ošetřovat pacienty pod dohledem kvalifikovaného zubaře, který má nepřerušenou praxi alespoň 5 let a má uzavřené smlouvy s minimálně třemi zdravotními pojišťovnami, případně jde o pracoviště s akreditací pro vzdělávání.

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TK Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) na téma...
Ředitel VZP ČR Ivan Duškov
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Již během debaty o novele proti ní vystupovala Česká stomatologická komora v čele s Romanem Šmuclerem a kritici upozorňovali, že daný legislativní krok může degradovat bezpečnostní standardy zdravotnictví, jelikož nelze dostatečně ověřit pravost informací ze zahraničních diplomů a dojde k tomu, že garantující lékař bude ordinaci zaštiťovat pouze na papíře, zatímco reálné zákroky v křesle mohou vykonávat jedinci s nedostatečnou kvalifikací a pacient navíc ošetřujícímu cizinci ani nebude rozumět.

Zaplatíte dvojnásobek, ale ošetří vás „student“ z Východu

Situaci více než dva roky poté, co byla senátní novela odhlasována, Šmucler pro ParlamentníListy.cz hodnotí s konstatováním, že „nejčernější obavy byly překonány“ a dění dle něj již nabylo rozměrů organizovaného zločinu. „Celá idea byla vadná. Představa, že někdo neumí jazyk, možná ani není kvalifikovaný zubní lékař a bude na pojišťovnu léčit tam, kde nejsou lékaři (kdo by tam na něj asi dohlížel, že?), byla směšná. Žiju v našem systému 35 let a dělám chyby při vykazování, a přijde Rus z Ukrajiny a bude to umět?“ komentuje.

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„Jenže, jak řekli mnozí senátoři – je to nesmysl, ale je to skoro jediný zákon, který Senátu prošel a ukázal, ‚že je potřeba‘. No spíš nikoli… Realita je taková, že tito lidé jsou často ‚přidělováni‘ do luxusních ordinací ve městech k osobám s politickými konexemi. Jako pacient tedy zaplatíte třeba trojnásobnou částku než u občana ČR a peníze jdou nějakému vykutálenému podnikateli. Vůbec netušíte, že vás ošetřuje vlastně ‚student‘. To ještě jde – pacienti si popláčou, že to bylo drahé a výplň vypadla, a jdou jinam. Horší je to na venkově. Vesměs velmi staří zubní lékaři ‚jakoby dohlížejí‘ na cizince, kterému praxi fakticky pronajali. Nechci řešit, co umějí a neumějí, ale opravdu nerozumějí našemu systému pojištění, na co má pacient nárok, a stížnosti se jen hrnou. Ale ne na ‚senátní systém‘, nýbrž na ‚zlou Českou stomatologickou komoru‘. Jenže tohle nejsou naši členové… My stíháme a vyřazujeme ty seniorní stomatology. Těm to ale zas tak nevadí, holt v 84 letech odejdou do důchodu, kde už třeba i roky byli (jen kvůli ‚dohledu nad studenty za peníze‘ se reaktivovali). Na ‚studenty‘ nemáme vliv. Stát i kraje nám i přes urgence tají, kolik takových lidí je a kde,“ popisuje šéf České stomatologické komory.

O mechanismu, kdy pacienty v křeslech reálně ošetřují lidé bez kvalifikace, se opravdoví stomatologové dozvídají zejména od nespokojených pacientů či krajanů „falešných zubařů“. „Něco se dozvídáme od Rusů a Ukrajinců, kteří si mysleli, že šli na Západ, udělali si tu aprobaci a zjistili, že jsou zas v SSSR, kde si politik dělá, co chce. Typicky kryje nepravost, neboť je to ‚pro kamaráda‘, a tváří se, že zachraňuje venkov – řekněme přes praxi v centru Prahy. Bojujeme s tím a doufáme, že nám i pacientům soudy umožní zjistit, kde ordinují nekvalifikovaní. Jde prostě o život a už byli i mrtví,“ upozorňuje Šmucler na to, že pacientům nemusí hrozit jen vypadlá plomba, ale i velmi vážné komplikace.

Fotogalerie: - Ve sněmovně

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Jednání sněmovny. Řeč se točila hlavně kolem Macin...
Jednání sněmovny. Řeč se točila hlavně kolem Macin...
Jednání sněmovny. Řeč se točila hlavně kolem Macin...
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Za zubařku se vydávala i kosmetička či kadeřnice

Pacienti se dostávají v posledních letech pod ruce i kosmetičkám či kadeřnicím, které se vydávají za stomatoložky. I takové případy se šíří médii a potvrdila je předsedkyně Oblastní stomatologické komory České Budějovice Kateřina Jachnová, jež o věci před časem pohovořila pro Budějovický Rozhlas. „Zásadní příčinou je v tomto případě pravidlo nabídky a poptávky. Pokud budeme z médií neustále slýchat o nedostatku zubařů, vždycky se toho chytne nějaký vychytralý podnikatel. Pak jen stačí založit společnost s ručením omezeným a je na světě právnická osoba s oprávněním podnikat. To, co se skrývá pod ní, se už velmi těžko rozklíčuje,“ popsala.

„Tak proč by načerno nepracovala kosmetička, když tu může ordinovat kdekdo, kdo si přiveze ‚nějaký papír‘ z Ukrajiny,“ připojuje k až neuvěřitelným případům Šmucler a pro ParlamentníListy.cz doplňuje, že se nepořádku u nás leckdy nestačí divit ani kolegové na Ukrajině.

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Sám podle svých slov osobně jednomu muži z Ukrajiny docela věřil, že jsou na něj u zkoušek přísní, a roky s ním byl v kontaktu, avšak po telefonátu se svým ukrajinským kolegům se dozvěděl, jak se věci ve skutečnosti mají. „Zavolal jsem na Ukrajinu – tamní kolegové byli pobavení – dotyčný je zubní technik a dělá tam korunky, v Česku by rád léčil, neb je tu nepořádek. Blázni typu zločince vydávajícího se třeba za gynekologa, to tu vždy bylo, a skončili ve vězení – řekněme jeden takový exces za 10 let. Senát ale spustil doslova organizovaný zločin, který nepochybně nevyniká v placení daní – kromě pacientů se okrádá i stát,“ poznamenal pro ParlamentníListy.cz k výhodnému byznysu s pololegálními nebo nelegálními zubními ordinacemi.

Prezident České stomatologické komory zmiňuje, že Ukrajinci se v prostředí těchto ordinací obvykle vyznají a chodí za těmi lepšími. „I oni se štítí našeho pojišťovenského systému, na Ukrajině jsou stomatologové lépe placeni, pokud mají kvalitu, proto sem nejdou ti dobří,“ zmiňuje.

U neodborných „falešných zubařů“ lidem hrozí i velmi vážné následky. Jeden dělník z Ukrajiny, který obcházel poloilegály a ilegály kvůli jejich neodbornosti zaplatil i svým životem. „Zemřel na zánět – když se dostal k legálním lékařům, bylo už pozdě. To, že někdo přijde o zuby, toho je spousta. Mají to kontrolovat kraje, ale ty to legalizovaly a zvou si takové lidi a vědí, kam je poslaly. Tedy Česko je bez kontroly, dokud není někdo mrtvý a neřeší to Policie ČR. Chceme změnit zákon a kontrolovat to tak, jak je to třeba v Německu. Pacient si zaslouží bezpečnost,“ vyzývá po tragické události Šmucler.

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Briefing po jednání Správní rady Všeobecné zdravot...
Předseda Správní rady VZP Tom Philipp
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Předseda Správní rady VZP Tom Philipp
Předseda Správní rady VZP Tom Philipp

Česká stomatologická komora ve věci navrhla legislativní změny a v srpnu je podle Šmuclera bude řešit s vedením Ministerstva zdravotnictví. Cesta k vymýcení nynějšího dění dle něj však nebude nijak jednoduchá. „Proti nám půjdou zájmy podnikatelů, kteří na poločerném trhu točí nepochybně stovky milionů korun ročně. A ti mají často politické konexe napříč politickým spektrem. Proto také senátní zákon prošel ve zrychleném čtení – aby se to nikdo nedozvěděl během rozpravy,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz s tím, že neočekává, že bude lehké praxi „falešných zubařů“ eliminovat.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://budejovice.rozhlas.cz

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