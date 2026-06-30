Falešní zubaři s „nějakým papírem z Ukrajiny“. Šmucler: Máme i mrtvé

Je Petr Macinka arogantní?
Anketa
Nebezpečnou praxi v Česku umožnila ve větší míře senátní novela z roku 2024, jež si kladla za cíl usnadnit zapojení zubařů ze zemí mimo EU do poskytování péče v Česku. Zapojením zubních lékařů z tzv. třetích zemí – typicky například z Ukrajiny – chtěli předkladatelé bojovat s nedostatkem zubních lékařů a tvrdili, že se tak stane, aniž by se snížily nároky zákona na odbornou způsobilost.
Zubaři z ciziny do té doby museli získat uznání svého diplomu, složit zkoušku z českého jazyka a odbornou aprobační zkoušku, nyní však vlivem novelizace mohou pracovat v Česku bezprostředně po nostrifikaci (úředním ověření diplomu), aniž by předtím museli úspěšně složit dříve povinnou, přísnou aprobační zkoušku a zkoušku z českého jazyka. Namísto plnohodnotných zkoušek mohou tito lékaři začít ošetřovat pacienty pod dohledem kvalifikovaného zubaře, který má nepřerušenou praxi alespoň 5 let a má uzavřené smlouvy s minimálně třemi zdravotními pojišťovnami, případně jde o pracoviště s akreditací pro vzdělávání.
Je Petr Macinka arogantní?
Již během debaty o novele proti ní vystupovala Česká stomatologická komora v čele s Romanem Šmuclerem a kritici upozorňovali, že daný legislativní krok může degradovat bezpečnostní standardy zdravotnictví, jelikož nelze dostatečně ověřit pravost informací ze zahraničních diplomů a dojde k tomu, že garantující lékař bude ordinaci zaštiťovat pouze na papíře, zatímco reálné zákroky v křesle mohou vykonávat jedinci s nedostatečnou kvalifikací a pacient navíc ošetřujícímu cizinci ani nebude rozumět.
Zaplatíte dvojnásobek, ale ošetří vás „student“ z Východu
Situaci více než dva roky poté, co byla senátní novela odhlasována, Šmucler pro ParlamentníListy.cz hodnotí s konstatováním, že „nejčernější obavy byly překonány“ a dění dle něj již nabylo rozměrů organizovaného zločinu. „Celá idea byla vadná. Představa, že někdo neumí jazyk, možná ani není kvalifikovaný zubní lékař a bude na pojišťovnu léčit tam, kde nejsou lékaři (kdo by tam na něj asi dohlížel, že?), byla směšná. Žiju v našem systému 35 let a dělám chyby při vykazování, a přijde Rus z Ukrajiny a bude to umět?“ komentuje.
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Anketa
O mechanismu, kdy pacienty v křeslech reálně ošetřují lidé bez kvalifikace, se opravdoví stomatologové dozvídají zejména od nespokojených pacientů či krajanů „falešných zubařů“. „Něco se dozvídáme od Rusů a Ukrajinců, kteří si mysleli, že šli na Západ, udělali si tu aprobaci a zjistili, že jsou zas v SSSR, kde si politik dělá, co chce. Typicky kryje nepravost, neboť je to ‚pro kamaráda‘, a tváří se, že zachraňuje venkov – řekněme přes praxi v centru Prahy. Bojujeme s tím a doufáme, že nám i pacientům soudy umožní zjistit, kde ordinují nekvalifikovaní. Jde prostě o život a už byli i mrtví,“ upozorňuje Šmucler na to, že pacientům nemusí hrozit jen vypadlá plomba, ale i velmi vážné komplikace.
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Za zubařku se vydávala i kosmetička či kadeřnice
Pacienti se dostávají v posledních letech pod ruce i kosmetičkám či kadeřnicím, které se vydávají za stomatoložky. I takové případy se šíří médii a potvrdila je předsedkyně Oblastní stomatologické komory České Budějovice Kateřina Jachnová, jež o věci před časem pohovořila pro Budějovický Rozhlas. „Zásadní příčinou je v tomto případě pravidlo nabídky a poptávky. Pokud budeme z médií neustále slýchat o nedostatku zubařů, vždycky se toho chytne nějaký vychytralý podnikatel. Pak jen stačí založit společnost s ručením omezeným a je na světě právnická osoba s oprávněním podnikat. To, co se skrývá pod ní, se už velmi těžko rozklíčuje,“ popsala.
„Tak proč by načerno nepracovala kosmetička, když tu může ordinovat kdekdo, kdo si přiveze ‚nějaký papír‘ z Ukrajiny,“ připojuje k až neuvěřitelným případům Šmucler a pro ParlamentníListy.cz doplňuje, že se nepořádku u nás leckdy nestačí divit ani kolegové na Ukrajině.
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Anketa
Prezident České stomatologické komory zmiňuje, že Ukrajinci se v prostředí těchto ordinací obvykle vyznají a chodí za těmi lepšími. „I oni se štítí našeho pojišťovenského systému, na Ukrajině jsou stomatologové lépe placeni, pokud mají kvalitu, proto sem nejdou ti dobří,“ zmiňuje.
U neodborných „falešných zubařů“ lidem hrozí i velmi vážné následky. Jeden dělník z Ukrajiny, který obcházel poloilegály a ilegály kvůli jejich neodbornosti zaplatil i svým životem. „Zemřel na zánět – když se dostal k legálním lékařům, bylo už pozdě. To, že někdo přijde o zuby, toho je spousta. Mají to kontrolovat kraje, ale ty to legalizovaly a zvou si takové lidi a vědí, kam je poslaly. Tedy Česko je bez kontroly, dokud není někdo mrtvý a neřeší to Policie ČR. Chceme změnit zákon a kontrolovat to tak, jak je to třeba v Německu. Pacient si zaslouží bezpečnost,“ vyzývá po tragické události Šmucler.
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Česká stomatologická komora ve věci navrhla legislativní změny a v srpnu je podle Šmuclera bude řešit s vedením Ministerstva zdravotnictví. Cesta k vymýcení nynějšího dění dle něj však nebude nijak jednoduchá. „Proti nám půjdou zájmy podnikatelů, kteří na poločerném trhu točí nepochybně stovky milionů korun ročně. A ti mají často politické konexe napříč politickým spektrem. Proto také senátní zákon prošel ve zrychleném čtení – aby se to nikdo nedozvěděl během rozpravy,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz s tím, že neočekává, že bude lehké praxi „falešných zubařů“ eliminovat.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
Ukrajinci
Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.