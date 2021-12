Ministr Kupka odkryl své plány: Za domem vám pojede vlak, ale dáme vám cyklostezku

Nový ministr dopravy Martin Kupka (ODS) chce urychlit výstavbu vysokorychlostních tratí v Česku, protože je to jeden z nejekologičtějších druhů dopravy. Přichází proto s nápadem, jak lidem vykompenzovat to, pokud jim budou za domem hlučet vlaky. Jako náplast by mohli dostat rychlý internet v domě nebo cyklostezku před domem.

Šéf resortu dopravy Martin Kupka chce mimo jiné věnovat pozornost výstavbě vysokorychlostních vlakových tratí.

„Je důležité, aby zákon přinesl možnost jakýchsi kompenzací v dobrém slova smyslu pro území, kterým budou vysokorychlostní tratě procházet. To by při současné legislativě bylo velmi komplikované. Jde o to, aby spolu s výstavbou rychlotrati šly ruku v ruce další stavby pomáhající zachovat prostupnost krajiny, třeba cyklostezky. Aby to pro lidi, kteří tam žijí, neznamenalo zásah do jejich tradičních vycházek a výletů. Zákon by měl dále usnadnit umístění stavby trati v území, protože bez toho se neobejdeme. Výsledkem zákona má být urychlení procesu, ve kterém musí z logiky být zapojená samospráva a hlas území, kudy trať bude procházet,“ uvedl člen vlády Petra Fialy (ODS) v rozhovoru pro MF Dnes.

„Naznačil jsem formu, kterou bych pokládal za správnou a která umožní řešit problémy v podobě například špatné dopravní sítě. Jedna z možností je přivedení vysokorychlostního internetu. Do detailu to ale bude předmětem dalších debat. Já jsem teď pouze naznačil, co pokládám za správný směr,“ pokračoval.

Vedle toho by se prý Kupka rád věnoval novele stavebního zákona tak, aby nemusel vzniknout nový stavební superúřad, který prosazovalo hnutí ANO a který Kupka považuje za nadbytečný. Místo toho se hodlá zasadit o to, aby se podařilo stavby v Česku urychlit.

