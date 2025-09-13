Mírnil ho i plukovník Zelinka. Etzler to po vraždě Kirka rozjel

Vrah amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka byl identifikován jako Tyler Robinson. Podle úředních zdrojů je nyní zadržován bez možnosti propuštění na kauci ve věznici v Utahu kvůli podezření z vraždy s přitěžujícími okolnostmi, střelby se závažným následkem a maření spravedlnosti. Formální obvinění by podle serveru FoxNews mělo padnout 16. září.
Dvaadvacetiletý Tyler Robinson dříve krátce studoval na Utah State University, nyní je studentem třetího ročníku elektrotechnického učňovského programu na Dixie Technical College. Bližší popis jeho osoby si na sociální síti dovolil napsat bývalý novinář Tomáš Etzler.
„Není to černoch, trans a nebude asi ani levičácký extremista,“ ozřejmil Etzler na sociální síti X, že podle jemu dostupných charakteristik pochází z konzervativního, bělošského a republikánského prostředí, nikoli z okrajových menšin či levicových kruhů.
„Je to běloch žijící v republikánské rodině, zřejmě mormonské, která miluje střelné zbraně a žije ve Washington County, jednom z nejkonzervativnějších okrsků Utahu, kde vloni přes 75 % voličů volilo Trumpa,“ uvedl Etzler.
Vrah Kirka, 22letý Tyler Robinson, se podle médií doznal. Není to černoch, trans a nebude asi ani levičácký extremista. Je to běloch žijící v republikánské rodině, zřejmě mormonské, která miluje střelné zbraně a žije ve Washington County, jednom z nejkonzervativnějších okrsků— Tomas Etzler (@tvtomas) September 12, 2025
Podle výsledků voleb amerického informačního serveru Politico dopadly prezidentské volby v roce 2024 v Utahu výrazně ve prospěch Donalda Trumpa, který získal 59,4 procent hlasů, zatímco Kamala Harrisová obdržela pouze 37,8 procent.
Bývalý novinář Tomáš Etzler na X ovšem vyjádřil svou zvědavost nad tím, jak nad jeho shrnutím charakteristik vraha Charlieho Kirka zareagují vybraní čeští politici. Ve svém příspěvku označil senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou, předsedu strany PRO Jindřicha Rajchla, předsedu SPD Tomia Okamuru, ale i herního vývojáře a zakladatele Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP) Daniela Vávru. Tito lidé, a jim podobní, podle Etzlera rozeštvávají společnost, a to svými výmysly, demagogií i účelovými dezinformacemi.
Utahu, kde přes vloni přes 75% voličů volilo Trumpa. Tak jsem zvědav jak na tohle zareagují chrabří internetoví genjijusové jako @DanielVavra, @ZwyrtekJana, @Doktor_JR, @tomio_cz a jim podobné filcky rozeštvávající společnost svými výmysly, demagogií a účelovými dezinformacemi.— Tomas Etzler (@tvtomas) September 12, 2025
Na Etzlerovo zhodnocení ovšem zareagoval plukovník Ivo Zelinka a vyzval bývalého novináře k opatrnosti.
„Byl bych o dost opatrnější s hodnocením jeho politické orientace. Nic nenasvědčuje, že by motiv nebyl politický...“ připomněl Zelinka. Aktivista a influencer Charlie Kirk byl zastřelen během jedné z politických debat se studenty na univerzitě v Utahu.
Zelinka rovněž připomněl, že podle informací dostupných z médií byly nábojnice u nalezené vražedné zbraně popsány protifašistickými hesly typu „Hej fašisto! Chytej“ nebo „Bella Ciao“, což jak Zelinka uvedl, odkazuje na píseň italských protifašistických partyzánů.
Byl bych o dost opatrnější s hodnocením jeho politické orientace. Nic nenasvědčuje, že by motiv nebyl politický...— Ivo Zelinka (@IvoZelinka) September 12, 2025
...nábojnice nalezené u vražedné zbraně byly popsány protifašistickými hesly, jako například „Hej fašisto! Chytej!“ nebo „Bella Ciao,“ odkazující na píseň italských…
Etzler následně odpověděl, že si je možnosti politického motivu vědom. Zdůraznil ale, že chtěl hlavně poukázat na to, jak v Česku někteří lidé okamžitě obviňovali konkrétní stranu bez znalosti faktů a kritizoval tyto „přiživující se“ reakce.
„V USA propukl na sítích šílený běs, ale to je pochopitelnější, než reakce pár Čecháčků, kteří ví hovno a jen se přiživili,“ napsal Etzler.
Jasně, ale zatím není jasno ani druhým směrem.— Ivo Zelinka (@IvoZelinka) September 12, 2025
Vycházíme z dost kusých informací (reálně z 15minutové TK a informací z ní odvozených).
Během pár dní bude jasněji, ale zatím bych byl dost opatrný.
Uživatel sítě X Václav měl pro Etzlera ještě příkřejší slova než plukovník Zelinka. „Nelži zase, zmrde,“ vyzval Etzlera a podobně jako plukovník připomněl nábojnice s „levičáckými hesly“.
„I jeho rodina vypověděla, že se jeho politické preference v poslední době změnily,“ dodal Václav.
Nelži zase, zmrde. Guvernér Utahu na tiskové konfernci FBI jasně říká, že měl na nábojnicích vyrytá levičácká hesla, a i jeho rodina vypověděla, že se jeho politické prefernece v poslední době změnily.— Václav Rájek (@RajekVaclav) September 12, 2025
Jiný uživatel X se zas pozastavil nad Etzlerovým výrokem o tom, že Robinson žil v jednom z nejkonzervativnějších okrsků v Utahu. „Co je zárukou toho, že když jsou někoho rodiče republikáni tak dítě nebude levičák? To, že je okrsek výrazně republikánský, neznamená, že tam nejsou žádní levičáci,“ vysvětlil uživatel.
Co je zárukou toho, že když jsou někoho rodiče republikáni tak dítě nebude levičák? To, že je okrsek výrazně republikánský neznamená, že tam nejsou žádní levičáci— Demeter Wang ??©? (@demeter_wang) September 13, 2025
„Tak určitě, nebyl levičácký extremista, jen si na kulky vyryl ,chytej fašisto' a ,jste gay, haha',“ utrousil jízlivě na adresu Etzlera Honza Mráz.
Tak určitě, nebyl levičácký extremista, jen si na kulky vyryl "chytej fašisto" a "jste gay, haha". ??— Honza Mráz (@xmrazik) September 13, 2025
Další uživatel Etzlerovi raději doporučil klid na chalupě a zpochybnil jeho schopnost orientace v médiích. „Dědo, ty jeď už někam na chalupu a dej si pokoj :) Aktuální orientování v přívalu informací, je již nad tvé síly,“ uvedl na X.
Dědo, ty jeď už někam na chalupu a dej si pokoj :) Aktuální orientování v přívalu informací, je již nad tvé síly. pic.twitter.com/254qTRnNQQ— Casual (@CasualFrogo) September 13, 2025
„Zcela vážně si počkám zda to dotáhnete do fáze, kdy začnete tvrdit, že Charlie Kirk spáchal sebevraždu...“ napsal k Etzlerovu příspěvku uživatel Michal.
Zcela vážně si počkám zda to dotáhnete do fáze, kdy začnete tvrdit, že Charlie Kirk spáchal sebevraždu...— Michal Steininger (@mich_steininger) September 12, 2025
„Tady si někdo nalil asi víc, než je zdrávo, což?“ optal se Etzlera další.
Tady si nekdo nalio asi vic, nez je zdravo, coz?— Michal Gregor (@michalgregor) September 13, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová