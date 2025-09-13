Mírnil ho i plukovník Zelinka. Etzler to po vraždě Kirka rozjel

14.09.2025 18:52 | Monitoring

Bývalý novinář Tomáš Etzler okomentoval profil podezřelého z vraždy amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka a spojil jej s republikánským prostředím v Utahu. Etzlerův výrok si vyžádal varování plukovníka Ivo Zelinky před unáhleným hodnocením. Na sociálních sítích se poté rozproudila diskuse, v níž mnozí uživatelé zkritizovali Etzlerovu schopnost tříbení informací.

Mírnil ho i plukovník Zelinka. Etzler to po vraždě Kirka rozjel
Foto: Repro YouTube
Popisek: Tomáš Etzler v podcastu Čestmíra Strakatého

Vrah amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka byl identifikován jako Tyler Robinson. Podle úředních zdrojů je nyní zadržován bez možnosti propuštění na kauci ve věznici v Utahu kvůli podezření z vraždy s přitěžujícími okolnostmi, střelby se závažným následkem a maření spravedlnosti. Formální obvinění by podle serveru FoxNews mělo padnout 16. září.

Dvaadvacetiletý Tyler Robinson dříve krátce studoval na Utah State University, nyní je studentem třetího ročníku elektrotechnického učňovského programu na Dixie Technical College. Bližší popis jeho osoby si na sociální síti dovolil napsat bývalý novinář Tomáš Etzler.

„Není to černoch, trans a nebude asi ani levičácký extremista,“ ozřejmil Etzler na sociální síti X, že podle jemu dostupných charakteristik pochází z konzervativního, bělošského a republikánského prostředí, nikoli z okrajových menšin či levicových kruhů.

„Je to běloch žijící v republikánské rodině, zřejmě mormonské, která miluje střelné zbraně a žije ve Washington County, jednom z nejkonzervativnějších okrsků Utahu, kde vloni přes 75 % voličů volilo Trumpa,“ uvedl Etzler.

Podle výsledků voleb amerického informačního serveru Politico dopadly prezidentské volby v roce 2024 v Utahu výrazně ve prospěch Donalda Trumpa, který získal 59,4 procent hlasů, zatímco Kamala Harrisová obdržela pouze 37,8 procent.

Bývalý novinář Tomáš Etzler na X ovšem vyjádřil svou zvědavost nad tím, jak nad jeho shrnutím charakteristik vraha Charlieho Kirka zareagují vybraní čeští politici. Ve svém příspěvku označil senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou, předsedu strany PRO Jindřicha Rajchla, předsedu SPD Tomia Okamuru, ale i herního vývojáře a zakladatele Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP) Daniela Vávru. Tito lidé, a jim podobní, podle Etzlera rozeštvávají společnost, a to svými výmysly, demagogií i účelovými dezinformacemi.

Na Etzlerovo zhodnocení ovšem zareagoval plukovník Ivo Zelinka a vyzval bývalého novináře k opatrnosti.

„Byl bych o dost opatrnější s hodnocením jeho politické orientace. Nic nenasvědčuje, že by motiv nebyl politický...“ připomněl Zelinka. Aktivista a influencer Charlie Kirk byl zastřelen během jedné z politických debat se studenty na univerzitě v Utahu.

Zelinka rovněž připomněl, že podle informací dostupných z médií byly nábojnice u nalezené vražedné zbraně popsány protifašistickými hesly typu „Hej fašisto! Chytej“ nebo „Bella Ciao“, což jak Zelinka uvedl, odkazuje na píseň italských protifašistických partyzánů.

Etzler následně odpověděl, že si je možnosti politického motivu vědom. Zdůraznil ale, že chtěl hlavně poukázat na to, jak v Česku někteří lidé okamžitě obviňovali konkrétní stranu bez znalosti faktů a kritizoval tyto „přiživující se“ reakce.

„V USA propukl na sítích šílený běs, ale to je pochopitelnější, než reakce pár Čecháčků, kteří ví hovno a jen se přiživili,“ napsal Etzler.

Uživatel sítě X Václav měl pro Etzlera ještě příkřejší slova než plukovník Zelinka. „Nelži zase, zmrde,“ vyzval Etzlera a podobně jako plukovník připomněl nábojnice s „levičáckými hesly“.

„I jeho rodina vypověděla, že se jeho politické preference v poslední době změnily,“ dodal Václav.

Jiný uživatel X se zas pozastavil nad Etzlerovým výrokem o tom, že Robinson žil v jednom z nejkonzervativnějších okrsků v Utahu. „Co je zárukou toho, že když jsou někoho rodiče republikáni tak dítě nebude levičák? To, že je okrsek výrazně republikánský, neznamená, že tam nejsou žádní levičáci,“ vysvětlil uživatel.

„Tak určitě, nebyl levičácký extremista, jen si na kulky vyryl ,chytej fašisto' a ,jste gay, haha',“ utrousil jízlivě na adresu Etzlera Honza Mráz.

Další uživatel Etzlerovi raději doporučil klid na chalupě a zpochybnil jeho schopnost orientace v médiích. „Dědo, ty jeď už někam na chalupu a dej si pokoj :) Aktuální orientování v přívalu informací, je již nad tvé síly,“ uvedl na X.

„Zcela vážně si počkám zda to dotáhnete do fáze, kdy začnete tvrdit, že Charlie Kirk spáchal sebevraždu...“ napsal k Etzlerovu příspěvku uživatel Michal.

„Tady si někdo nalil asi víc, než je zdrávo, což?“ optal se Etzlera další.

Psali jsme:

Město Nohavici, ne Fialy. Ostrava řeší problémy z Bruselu
Kdysi to odnesl Ransdorf, teď Petr Pavel. Legendární muž se vrátil
Rusko: Benzín za 16 korun. Politik SPD natočil realitu
Schillerová (ANO): Uděluji pokutu koalici Spolu za lži v předvolební kampani

 

Zdroje:

https://t.co/254qTRnNQQ

https://twitter.com/CasualFrogo/status/1966773520924283179?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/DanielVavra?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/demeter_wang/status/1966745220483043355?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Doktor_JR?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/IvoZelinka/status/1966568539243843968?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/IvoZelinka/status/1966587976063783143?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mich_steininger/status/1966573743607611758?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/michalgregor/status/1966725218732319198?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RajekVaclav/status/1966554389675442237?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tomio_cz?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tvtomas/status/1966527219209027996?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tvtomas/status/1966527220865720726?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/xmrazik/status/1966793085309911246?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZwyrtekJana?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.foxnews.com/us/charlie-kirk-assassination-suspect-awaits-charges-utah-residents-describe-alleged-killer-very-quiet

https://www.politico.com/2024-election/results/utah/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

podezřelý , USA , zahraničí , x , Etzler , Robinson , Kirk

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte, že označování pachatele podle rodinného zázemí může být zavádějící?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek byl položen dotaz

Zajímalo by mě, s kým byste případně šli do koalice?

Protože teď všechny vaše koaliční partnery dost ostře kritizujte. Hlavně STAN a ODS. Zajímá mě, zda jsou pro vás přijatelní jako koaliční partneři? Protože jestli ne, tak s kým jiným byste do koalice šli? Nebo jste usoudili, že bude jen opoziční stranou, jako třeba SPD, které to evidentně vyhovuje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Žádné komunisty. Ani Hřiba. Turek u Moravce vytáčel levici

19:00 Žádné komunisty. Ani Hřiba. Turek u Moravce vytáčel levici

V druhé části svých Otázek přivítal Václav Moravec šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba a europoslance Filipa Tu…