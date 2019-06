Miroslava Němcová uspořádala ve Sněmovně historické okénko. Vyřídila při něm Rusko i Čínu najednou

Na tiskovou konferenci Němcová dorazila v doprovodu Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a ekonomického experta strany Jana Skopečka.

ODS nejprve ústy předsedy Fialy požádala, aby byly zastaveny veškeré dotace společnosti Agrofert, nebo o to, aby odpověď bruselským úředníkům zpracovávala pouze ta ministerstva, která neovládá hnutí ANO.

Tyto požadavky jsou zárukou, aby českým občanům nevznikaly nové škody.

A své požadavky Fiala završil slovy, že by vláda měla požádat o důvěru.

„Budeme dělat všechno pro to, aby tyto nehorázné věci premiérovi neprošly. A demonstrace na náměstích ukazují, že značná část občanů to vidí stejně,“ dodal. „Premiér může křičet, může nadávat, může vykřikovat nesmysly o mýtusech, jak tomu on říká, ale tohle nezachrání žádnou čepicí,“ uzavřel.

Miroslava Němcová pak přistoupila k pultíku s „připomínkou jednoho smutného výročí“. Poslankyně ODS připomínala třicet let od událostí v Číně, kde byl rozehnán protest na náměstí Nebeského klidu. „Byly tam dramatickým způsobem zničeny naděje a pošlapána lidská práva mladých lidí,“ vzpomínala.

„Připomínám to proto, že náš nejvyšší představitel se jezdí do Číny učit, jak stabilizovat společnost,“ připomněla prezidenta Zemana. „Čínská strana má slyšet, že tu existuje strana, demokratická strana s dlouhou tradicí, která si je vědoma, jak klíčová jsou lidská práva pro svobodný a demokratický život,“ vzkázala z tiskového střediska Poslanecké sněmovny do Pekingu.

A když vyřídila Čínu, vzala jedním vrzem i Rusko. To v současnosti projednává zákon, který má účastníkům invaze do Československa z roku 1968 udělit statut válečných veteránů.

K tomu dvě poznámky. Jestliže samo Rusko říká, že to jsou váleční veteráni, tak tím říká, že proti nám vedlo válku. Válka je nejvyšší stupeň porušení mezinárodního práva. Takže toto přiznání vítám,“ ocenila.

Vzhledem k tomu, že Rusko se čím dál více snaží roztahovat v našem regionu svou moc, chce Němcová požadovat po Ministerstvu zahraničí a všech dalších orgánech, aby se proti tomu „důrazně vymezily“.

