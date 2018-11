Místopředseda ČSSD: Teď se budeme ptát my Babiše

Šest opozičních stran, které združují celkem dvaadevadesát poslanců, dnes podalo návrh na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Podle nich se premiér mohl dopustit maření vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, uvedli to v souvislosti s případem údajného únosu Babišova syna na Krym.

Hned v úvodu tak Netolický zodpovídal otázku, zda kvůli těmto zjištěním Seznamu odejdou z vlády. Netolický však poukazuje na to, že vývoj kauzy je velmi dynamický. Sám byl s obsahem vyjádření Babišova syna, Andreje Babiše mladšího, seznámen v časných ranních hodinách a připouští, že vyvolává celou řadu otázek.

Na druhé straně je však podle něj třeba vnímat, že vláda je koaliční. Premiér je nyní v zahraničí a je prý korektní, aby se nejprve jako koaliční partner s premiérem sešli. „Je tu spoluodpovědnost na vládní úrovni, my musíme mít jasné informace. Koalice by se na toto téma měla potkat nejpozději zítra,“ upřesnil s tím, že celá kauza je tak složitá, že je těžké se v ní orientovat.

O informacích Seznamu jako o faktech Netolický zapochyboval. Není podle něj zcela jasné, jak celá záležitost probíhala. Jediné, co je podle něj možné říci, je to, že řidičem byl zaměstnanec Agrofertu a jeho manželka psychiatrička, která kandidovala za hnutí ANO na Praze 8 na starostku, psala posudek. „Sama Protopopová už rezignovala na mandát zastupitelky na Praze 8, evidentně se ukazuje, že se postupně jednotliví aktéři hlásí k zodpovědnosti,“ řekl a dodal, že nyní se musí počkat na vyjádření premiéra, které bude klíčové.

„Nechceme dělat žádná unáhlená rozhodnutí až do samotného koaličního jednání,“ řekl Netolický a prozradil, jaké vysvětlení by je tedy uspokojilo. Především prý musí být pochopitelné nejen pro koaliční partnery, ale i celou veřejnost. Jako vysvětlení prý nepovažují tiskové prohlášení, které jsme od premiéra mohli dnes již slyšet. „Premiér se jen vyjádřil, že jeho syn je nemocný a všichni se proti němu spikli, to je nedostatečné,“ uvedl.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Budou prý chtít slyšet, jaké vztahy se svým synem ve skutečnosti má, jak se jeho syn skutečně dostal na Krym, jaké k tomu byly důvody. Zda skutečně došlo k nějakému podpisu a tak dále. „Babiš vstupuje často do majetkových záležitostí ostatních, tak teď se zase budeme ptát my jeho,“ doplnil Netolický a zmínil, že jako reakci na reportáž chtějí od Babiše tvrdá fakta.

„Ten vývoj je turbulentní a poslední hodiny ukazují, že to může být velmi vážná kauza, kterou Česká republika ještě nezažila,“ míní místopředseda ČSSD, podle kterého jde o nové skutečnosti vážného charakteru. Tyto kauzy nás podle Netolického navíc v zahraničí zcela jistě neposílí.

„Hamáček nás všechny ubezpečil, že policie v této kauze koná a on sám komunikuje s Babišem formou SMS zpráv,“ řekl. Co se týká odchodu ČSSD z vlády, dohodli se prý ve straně, že do koaličního jednání nebudou říkat žádná dramatická prohlášení. „Pak až mohou nastat všechna možná řešení, která si dokážete představit,“ doplnil.

Jak přesně bude probíhat koaliční jednání, jestli pouze mezi čtyřma očima mezi Hamáčkem a Babišem, na tom se prý ještě dohodnou. „Může to tak být, já to nerozporuji, je to na dohodě předsedů,“ sdělil s tím, že rozhodně nechtějí strkat hlavu do písku a řešení oddalovat.

Psali jsme: Českým médiím nevěřím ani nos mezi očima, vzkazuje ke kauze Babišova syna prezident Zeman. Premiérovi radí, ať nerezignuje Bulvár, dezinformace. Jan Schneider novinářce Slonkové totálně rozložil příběh s mladým Babišem Tohle nejde, tohle není normální. Podezřelý syn premiéra se s jeho pomocí skrývá v zahraničí! Profesor Fiala se u Takáče rozčílil, jako už dlouho ne Černochová (ODS): Opět jsme v České republice papežštější než papež

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab