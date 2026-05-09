Pavel Šafr a kolektiv: U nás jste vždy vítáni. Otevřený dopis občanů ČR účastníkům sudetoněmeckých dnů v Brně

09.05.2026 9:30 | Monitoring
autor: PV

Petice občanů na podporu konání sudetoněmeckých dnů v Brně.

Pavel Šafr a kolektiv: U nás jste vždy vítáni. Otevřený dopis občanů ČR účastníkům sudetoněmeckých dnů v Brně
Foto: Repro Youtube
Popisek: Šéfredaktor Fora24, Pavel Šafr

My, níže podepsaní občané České republiky, se obracíme na představitele, členy a sympatizanty Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

Rádi bychom vyjádřili potěšení nad tím, že se Váš sjezd poprvé uskuteční v České republice. V naší zemi jste vítáni. Zároveň nás hluboce mrzí, že Vám někteří naši spoluobčané dávají najevo nepřátelství, nedůvěru či odmítání. Takové postoje nepovažujeme za výraz sebevědomého vztahu k vlastní historii, nýbrž za důsledek čtyřiceti let nenávistné komunistické propagandy.

Domníváme se, že po desetiletích vzájemného odcizení nastal čas pokračovat v cestě smíření, porozumění a otevřeného dialogu mezi Čechy a sudetskými Němci. Jakkoli byly naše společné dějiny poznamenány tragédiemi, nespravedlnostmi i utrpením na obou stranách, žijeme spolu v jednom evropském domě a jsme si příbuzní kulturně, historicky i hodnotově. Společně toužíme po smíření a konstruktivní spolupráci. A jako příbuzní v jedné širší rodině si dokážeme odpouštět. Nelze změnit minulost, ale lze změnit způsob, jakým o ní přemýšlíme a jak ji předáváme budoucím generacím.

Jsme přesvědčeni, že skutečné smíření nevzniká zapomínáním ani popíráním historických vin, nýbrž pravdivým pojmenováním minulosti, úctou k obětem a vůlí nepřenášet staré konflikty do současnosti. Česká republika i Německo dnes patří do společného demokratického a evropského prostoru, založeného na lidské důstojnosti, svobodě a spolupráci. O to více bychom měli usilovat o vztahy založené na vzájemném respektu a lidské blízkosti.

Zároveň bychom se Vám také rádi omluvili. Nejen za nenávist a omezenost, které se bohužel řada lidí stále nezbavila, ale hlavně za to, že někteří představitelé české politické scény se nestydí zneužívat minulost a rozdmýchávat antipatie jen kvůli zisku laciných politických bodů. Vězte, že to nejsou žádní vlastenci ani zástupci většiny českých občanů. Jsou to pouze osoby, které se ničeho neštítí.

Přejeme si, aby Vaše setkání v České republice bylo znamením nové důvěry a důkazem, že historické nepřátelství nemusí mít poslední slovo. Věříme, že budoucnost našich vztahů nemá být určována starými křivdami, ale schopností porozumět si, odpouštět a společně budovat pokojnou Evropu. A jsme si jisti, že to nebude setkání na české půdě poslední, přestože se může zdát, že atmosféra kolem něj je napjatá a negativní.

U nás jste vždy vítáni.

Psali jsme:

Už nikdy smrt nevinného dítěte. Systém musí chránit ty nejzranitelnější
Patnáct minut, velká kauza. Hrad přiznal: Babiš žádal schůzku později
Bitva u Olšan: Noční vlci proti Havloids. A v jejich bundě reportér ČT
„Vám už totálně hráblo.“ Witowská školila Babiše. A začaly hádky

Zdroje:

https://www.petice.com/u_nas_jste_vdy_vitani_oteveny_dopis_oban_eske_republiky_uastnikm_sudetonmeckych_dn_v_brn

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

Brno , Česko , sudetští Němci , Šafr

Ing. Veronika Vrecionová byl položen dotaz

Zrádci ve sněmovně

Smutníte, že jsou ve sněmovně zrádci. Proč jste jim ale umožnili, aby tam byli? Proč jste se nepokusili vyjednat třeba s Babišem koalici?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Při zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybujePři zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybuje Našel se mužský bod GNašel se mužský bod G

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Michal Hašek: Otevřený dopis občanů ČR pořadatelům a účastníkům sudetoněmeckých dnů v Brně

9:30 Michal Hašek: Otevřený dopis občanů ČR pořadatelům a účastníkům sudetoněmeckých dnů v Brně

Otevřený dopis Michala Haška namířený proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně.