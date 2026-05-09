Pavel Šafr a kolektiv: U nás jste vždy vítáni. Otevřený dopis občanů ČR účastníkům sudetoněmeckých dnů v Brně

My, níže podepsaní občané České republiky, se obracíme na představitele, členy a sympatizanty Sudetoněmeckého krajanského sdružení.
Rádi bychom vyjádřili potěšení nad tím, že se Váš sjezd poprvé uskuteční v České republice. V naší zemi jste vítáni. Zároveň nás hluboce mrzí, že Vám někteří naši spoluobčané dávají najevo nepřátelství, nedůvěru či odmítání. Takové postoje nepovažujeme za výraz sebevědomého vztahu k vlastní historii, nýbrž za důsledek čtyřiceti let nenávistné komunistické propagandy.
Domníváme se, že po desetiletích vzájemného odcizení nastal čas pokračovat v cestě smíření, porozumění a otevřeného dialogu mezi Čechy a sudetskými Němci. Jakkoli byly naše společné dějiny poznamenány tragédiemi, nespravedlnostmi i utrpením na obou stranách, žijeme spolu v jednom evropském domě a jsme si příbuzní kulturně, historicky i hodnotově. Společně toužíme po smíření a konstruktivní spolupráci. A jako příbuzní v jedné širší rodině si dokážeme odpouštět. Nelze změnit minulost, ale lze změnit způsob, jakým o ní přemýšlíme a jak ji předáváme budoucím generacím.
Jsme přesvědčeni, že skutečné smíření nevzniká zapomínáním ani popíráním historických vin, nýbrž pravdivým pojmenováním minulosti, úctou k obětem a vůlí nepřenášet staré konflikty do současnosti. Česká republika i Německo dnes patří do společného demokratického a evropského prostoru, založeného na lidské důstojnosti, svobodě a spolupráci. O to více bychom měli usilovat o vztahy založené na vzájemném respektu a lidské blízkosti.
Zároveň bychom se Vám také rádi omluvili. Nejen za nenávist a omezenost, které se bohužel řada lidí stále nezbavila, ale hlavně za to, že někteří představitelé české politické scény se nestydí zneužívat minulost a rozdmýchávat antipatie jen kvůli zisku laciných politických bodů. Vězte, že to nejsou žádní vlastenci ani zástupci většiny českých občanů. Jsou to pouze osoby, které se ničeho neštítí.
Přejeme si, aby Vaše setkání v České republice bylo znamením nové důvěry a důkazem, že historické nepřátelství nemusí mít poslední slovo. Věříme, že budoucnost našich vztahů nemá být určována starými křivdami, ale schopností porozumět si, odpouštět a společně budovat pokojnou Evropu. A jsme si jisti, že to nebude setkání na české půdě poslední, přestože se může zdát, že atmosféra kolem něj je napjatá a negativní.
U nás jste vždy vítáni.
