Michal Hašek: Otevřený dopis občanů ČR pořadatelům a účastníkům sudetoněmeckých dnů v Brně

Nejezděte do Brna. Nejste vítáni.
My, níže podepsaní občané České republiky, se obracíme na představitele, členy a sympatizanty Sudetoněmeckého landsmanšaftu:
Důrazně vás vyzýváme, abyste upustili od záměru pořádat sudetoněmecké dny na území České republiky, konkrétně v Brně. Taková akce zde nemá legitimitu ani opodstatnění.
Považujeme ji za vědomou provokaci a politický nátlak, který zpochybňuje historickou zkušenost naší země. Nejde o gesto smíření, ale o pokus prosadit výklad dějin, jenž relativizuje odpovědnost za rozbití Československa, okupaci a následné zločiny nacistického režimu.
Odmítáme manipulativní zneužívání pojmu „smíření“. Vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo jsou dlouhodobě stabilní a funkční. Neexistuje žádný legitimní důvod otevírat historické otázky způsobem, který vede k jejich reinterpretaci ve prospěch těch, kdo stáli na straně agresora.
Trváme na historických faktech.
Sudetoněmecké politické reprezentace sehrály aktivní roli při destrukci Československé republiky. Konrad Henlein a jeho hnutí získali masovou podporu německého obyvatelstva. Vědomě napomáhali nacistické expanzi a dopustili se vlastizrady. Ozbrojené struktury Sudetoněmeckého Freikorpsu rozpoutaly násilí proti československému státu ještě před uzavřením Mnichovské dohody. Po vynuceném odstoupení pohraničí byly tisíce českých rodin vyhnány z území, kde žily po generace.
S okupací přišel systematický teror Protektorátu Čechy a Morava, na jehož správě se podíleli bývalí českoslovenští občané německé národnosti v čele s K. H. Frankem. Symboly tohoto teroru zůstávají zejména Lidice a Ležáky, stejně jako desetitisíce popravených mužů, žen a někdy i dětí. Ti zůstali věrni Masarykovým ideálům, na kterých vznikla v roce 1918 Československá republika. Proto se stali ve vlastní zemi okupované nacistickým Německem nežádoucími a byli vražděni, mučeni a pronásledováni.
Tyto skutečnosti nelze relativizovat ani vyvažovat selektivně vybranými individuálními příběhy.
Odmítáme jakékoli pokusy zpochybňovat poválečné právní uspořádání, včetně obsahu Benešových dekretů a dalších československých zákonů. Tyto akty byly přímým důsledkem války, okupace a zločinů nacistického režimu. Jsou součástí mezinárodně uznaného výsledku druhé světové války a nepodléhají revizi. Nahlížet na ně dnešníma očima a měřit je současnými standardy mezinárodního práva je pokrytecké, prázdné a falešné. Stejně důrazně odmítáme jakékoli politické, právní či majetkové nároky, které by z těchto aktivit mohly být odvozovány.
Československo nebylo agresorem. Český národ nenese odpovědnost za rozpoutání druhé světové války. Ta u nás začala už v září 1938 právě ze strany sudetských Němců nevyhlášenou válkou proti vlastní zemi a českým spoluobčanům. Byl to Freikorps a SdP, kdo vraždil české četníky, vojáky, příslušníky Finanční stráže a terorizoval české obyvatelstvo v době zvýšeného ohrožení státu v týdnech a dnech před Mnichovem. Nepřipustíme proto výklady, které staví pachatele a oběti na jednu rovinu.
Brno není neutrální prostor. Je to město poznamenané důsledky Mnichovské dohody, okupace a nacistického násilí. Pořádání této akce právě zde považujeme za nepřijatelné.
Vyzýváme vás, abyste tento záměr opustili, abyste nepřekrucovali historii a nezneužívali pojem smíření. Historii ponechejme už jednou provždy historikům!
Michal Hašek
V Brně 27.dubna 2026
