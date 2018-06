Moravec ohlásil znovuzrození ODS. Zde jsou čísla, která ho k tomu přivedla

Nejnovější průzkum nálad voličů představila agentura Kantar TNS, která již tradičně „dodává“ statistická data do Otázek Václava Moravce. Podle průzkumu, který moderátor ve své nedělní show odprezentoval, by si nejvíce polepšila ODS.

Vítěz voleb, hnutí ANO, podle agentury i po volbách stále posiloval a jeho odhadované výsledky překročily třicet procent. Aktuální výsledek ale naznačuje zvrat, protože ANO získalo pouhých 27 procent a od minula se propadlo o 3,5 procenta.

„Zprávou číslo jedna je poměrně výrazný propad preferencí hnutí ANO. Jsou to tři procentní body od dubna, a dokonce šest procentních bodů od února, kdy byly preference v lokálním maximu. Podpora 27 procent je nejnižší za poslední dva roky,“ sdělil v Moravcově pořadu analytik Pavel Ranocha.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU.

Kdo naopak v průzkumu posílil, to byla ODS. Druhá z loňských voleb oproti minulému průzkumu posílila o plných 4,5 procenta a se 16 procenty odskočila dalším stranám, které byly na její úrovni. Ranocha připomněl, že takové výsledky měla ODS naposledy na přelomu let 2011 a 2012. „Lidé často uváděli, že se snaží konsolidovat hlasy na pravici, a začínají v ODS vidět potenciálně rovnocenného partnera pro hnutí ANO,“ dodal Ranocha, podle kterého začíná ODS přebírat voliče menších středopravých stran.

Piráti by se 14,5 procenta zůstali na třetím místě zhruba na úrovni svých minulých výsledků. Na čtvrtém místě se drží SPD, tentokrát by získala kolem devíti procent. Následují dvě levicové strany, které se o minulých volbách usadily na zhruba podobném zisku, začínajícím sedmičkou. Komunisté by získali 7,5 procenta, ČSSD rovných sedm.

Trojice TOP 09, STAN a lidovci se pohybuje kolem pětiprocentní hranice, pod kterou následuje vypadnutí ze Sněmovny. Podle nejnovějšího průzkumu by pod ní skončili s čtyřmi procenty lidovci, TOP 09 a Starostové a nezávislí by se přes kritickou hranici dostali.

