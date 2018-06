Moravec ukázal Stanjurovi, jak ODS v posledním průzkumu poskočila. Voliči oceňují naši zásadovostost, pochvaloval si

„Referendum bylo dobré rozhodnutí. Členská základna jakékoliv politické strany se poprvé vyjadřuje k nějaké otázce. Jsem zvědavý na ten výsledek. A velice mě těší především účast,“ poznamenal úvodem Netolický. „Pro ČSSD to není jednoduchá situace. Obě dvě řešení mají svá pro a proti,“ podotkl Netolický a zdůraznil, že ve vládě by ČSSD hlavně neměla být přívažkem.

Otázky Václava Moravce přinesly také nejnovější volební model. Hnutí ANO by získalo 27 %, což je v šetření nejhorší výsledek. Meziměsíčně spadlo o čtyři procenta. Druhé místo patří ODS se 16 %. „Ta poslední měsíce roste,“ řekl Moravec. Piráti vyrostli na 14,5 %, hnutí SPD by získalo 9 % hlasů, následovaní komunisty a sociální demokraty. Do Sněmovny by se podle průzkumu dostaly STAN i TOP 09. KDU-ČSL by zůstala za branami.

Potěšení nad stoupajícími preferencemi následně vyjádřil Stanjura. „Ukazuje se, že voliči oceňují naši zásadovost. Děláme to samé, co jsme říkali před volbami. Současně přicházíme s konkrétními návrhy zákonů, které byly v našem programu. Ukazujeme svoji kompetenci a neústupnost v programových věcech. Věřím, že ten trend bude pokračovat,“ podotkl Stanjura. SPD pak podle něj v opozici není. „Tam je jen slovně. Reálně je SPD nejvěrnější spojenec dnešní vlády,“ sdělil Stanjura.

„Součástí vládní koalice nejsme. Náš program se ale prolíná s hnutím ANO a KSČM asi nejvíce,“ doplnil Rozvoral.

„Andreji Babišovi zůstávají levicoví voliči. Hnutí ANO je levicová strana, levicové hnutí. Je to liberálně-populistické hnutí, řízené pravicovými lidmi. A to je dlouhodobě neudržitelné. Proto má sociální demokracie na té levici své místo,“ hovořil posléze k průzkumu Netolický.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Sociální demokracie má potenciál přesvědčit sociálnědemokratické voliče hnutí ANO, že se mají vrátit k ČSSD. Jestliže si někdo myslí, že pan Babiš a další lidé z hnutí ANO jsou levicoví lidé, troufám si říct, že je to posunuto jinak,“ sdělil Netolický.

„Sami sebe chápeme jako politickou alternativu hnutí ANO. Při dalších volbách do Poslanecké sněmovny to bude o tom, jestli budeme stavět vládu my, nebo hnutí ANO,“ míní Stanjura. Ten pak vyčetl Netolickému, že sociální demokracie je ochotna jít do vlády tolerované KSČM.

„Vládu, která se teď sestavuje, samozřejmě nepodpoříme. Vláda bude nestabilní, protože vrcholní politici ČSSD jsou mezi sebou rozhádaní,“ podotkl Rozvoral, jenž se domnívá, že bývalí ministři Sobotkovy vlády nebudou respektovat výsledky stranického referenda a případně budou hlasovat proti vládě Andreje Babiše s ČSSD, podporované KSČM.

„Pokud sociální demokraté nebudou chtít jít do vlády a hnutí ANO nás osloví, jsme ochotni jednat výměnou za prosazení programových priorit SPD,“ dodal Rozvoral.

Psali jsme: Mě Putin ničím neohrožuje, kroutil hlavou prezident Klaus na Primě. Pak promluvil o německém vměšování a nepěkně o Georgi Sorosovi Václav Krása: Podle lidovců jsme prý nesvéprávní Organizátoři „Václaváků“ ponesou do sněmovny petici za odstoupení Babiše. Chtějí jednat i přímo s premiérem Europoslankyně ANO vzkazuje z Bruselu: KSČM pro EU není problém. Ale pokud by vládu podporovala SPD, bylo by mnohem hůř

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef