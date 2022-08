Mrtvé děti ve sklepě, zkorumpovaný Biden? „Nevadí, Trump je horší.“ Nenávist dostoupila vrcholu

Spojené státy jsou roztříštěné v mnoha ohledech a jen těžko lze udržet Američany pohromadě, pokud bude i nadále klesat důvěra v instituce, z nichž u veřejnosti totálně propadá soudnictví, média či administrativa prezidenta Joea Bidena, upozorňuje komentátor Pat Buchanan. Společnost je dle něj silně roztříštěna i kvůli rozdílnému přístupu k Bidenovi a Trumpovi. Bidenův syn Hunter Biden by „mohl mít ve sklepě doslova mrtvoly dětí a bylo by mi to jedno“, zaznívá od filozofa Sama Harrise, což také vypovídá o tomto dvojím metru. Stejně by se prý i přes takové případné zjištění mělo ukazovat na Trumpa.

Započal nejčerstvější razií Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) ve floridské rezidenci někdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa Mar-a-Lago, během níž se mělo podle agentury AP řešit nakládání s tajnými dokumenty.



Buchanan poukazuje, že zatím pro část americké veřejnosti jde o „oprávněný, legitimní a oprávněný postup, jehož cílem bylo získat zpět důvěrnosti týkající se národní bezpečnosti, která tam byla nezákonně uchovávána“, pro druhou to je „bezprecedentní režimní razie v domě a kanceláři předního politického rivala prezidenta Joea Bidena, která připomínala ‚zemi třetího světa‘, východoněmeckou Stasi, KGB anebo gestapo“.



Stejně tak rozdělený má být i pohled na 6. ledna 2021, kdy došlo na útok na Kapitol Trumpovými příznivci. Zatímco někteří to odsuzují jako „výtržnost, hanebné narušení Kapitolu, zahrnující útoky na policisty Kapitolu, které si zasloužily a jsou potrestány“, jiní jdou mnohem dál. „Bylo to něco víc. Mnohem víc. Bylo to ‚povstání‘, ‚fašistický puč‘, akt zrady vedený krajně pravicovými extremisty,“ cituje druhý z pohledů, který prý staví událost na roveň vypálení Kapitolu při dobytí Washingtonu Brity v roce 1814 během britsko-americké války.

Američané jsou nyní kvůli rozhodnutí zrušit rozsudek Nejvyššího soudu Spojených států amerických v rámci případu Roeová versus Wade ve dví rozděleni i v otázce potratů, které jsou polovinou národa vnímány jako právo žen a druhou jako „zabití nenarozeného nevinného dítěte“.



Další nesoudržnost pak způsobuje rozsudek ohledně zrovnoprávnění manželství homosexuálů. Zatímco někteří jej oslavují, jiní hovoří o rozporu s principy křesťanské víry, „jež byla základem zákonů po první dvě století amerického národa“.



Přitom je podle Buchanana nutné, „aby existoval široký konsenzus ve víře, kultuře, zvycích a politice“ k tomu, aby „národ, země, lid a demokracie obstály“.



Poukazuje, že panují neshody nejen v rámci morálních otázek, ale i třeba v rámci pohledu na práci policie, což se ukázalo v rámci snah o utlumení policie po případu smrti recidivisty George Floyda a následných protestů organizace Black Lives Matter.

Komentátor poukazuje, že je nutné k přežití USA, aby se zachovala hodnota dolaru, právo a pořádek a nedošlo k masové nelegální migraci. „Které z těchto náležitostí dnes existují, když národ trpí 8% inflací, 250 000 ilegálních cizinců každý měsíc překročí naši jižní hranici a v našich městech dochází denně k ‚masovým přestřelkám‘, při nichž jsou zastřeleny, zraněny nebo zabity nejméně čtyři oběti?“ táže se.



Důležitá je podle něj zejména důvěra v instituce od občanů. „V roce 2022 klesla důvěra v Nejvyšší soud o třetinu na 25 %. Vysokou důvěru v prezidenta si zachovala pouze čtvrtina země a důvěra v Kongres klesla na 7 %, tedy na jednoho ze 14 Američanů,“ upozorňuje přitom a podotýká, že televiznímu zpravodajství již důvěřuje jen každý devátý Američan.



„Souhrnně řečeno, jsme zemí, jejíž obyvatelé mají klesající důvěru téměř ve všechny své instituce, od velkých podniků přes církve, univerzity až po média. Důvěře Američanů se těší pouze malé podniky a americká armáda,“ dodává a upozorňuje, že i Bidenovo působení se těší nejnižší přízni, jaká kdy byla u prezidenta v této fázi jeho prvního funkčního období zaznamenána a je otázkou, co ještě může USA sjednotit.



Rozdělení Američanů prokázal též filozof a neurovědec Sam Harris, jenž vše ilustroval na kontroverzi spojené se synem současného prezidenta Huntera Bidena, s nímž se pojí kontroverze například ohledně jeho působení na Ukrajině, kde vedl obchodní aktivity jako viceprezident firmy Burisma.

Hunter Biden v představenstvu Burismy působil od 12. května 2014 do dubna 2019, ačkoliv neměl žádné předchozí zkušenosti z těžařské a energetické sféry. Společnost byla ovládaná přes kyperskou firmu, jejímž hlavním akcionářem byl ukrajinský oligarcha Mykola Zločevskyj. Ten si za vlády proruského prezidenta Viktora Janukovyče vyzkoušel i post ministra energetiky.

Za svou práci pro Burismu Hunter Biden pobíral až v přepočtu přes 1 160 000 korun měsíčně.



Z nalezeného notebooku prezidentova syna také unikly kromě citlivých zpráv o jeho ukrajinském působení videa, na nichž Hunter Biden kouří crack při sexu s neznámou ženou.

Z uniklých materiálů se nedávno zjistilo, že kromě napojení na firmu někdejšího ministra z vlády proruského prezidenta Janukovyče, také Bidenův syn užíval služeb ruských „společnic“ a eskortním agenturám spojeným s Ruskem měl současný americký prezident pro svého syna sypat do agentury desítky tisíc dolarů.

Biden přitom ještě v roce 2020 často tvrdil, že s Moskvou spolupracuje jeho soupeř Donald Trump, což se však ukázalo jako nepotvrzená zpráva.



To, že se k synovi amerického prezidenta i přes podobné kauzy mnohá média stavěla, jako by se nic nedělo, podotkl Harris se slovy, že by mu bylo jedno i to, kdyby měl Hunter Biden „ve sklepě mrtvoly dětí".

Ignorování kauz syna amerického prezidenta tak dle něj není nic zcela špatného. „Ať už je rozsah korupce Joea Bidena jakýkoliv – klidně si představme to nejhorší, že zjistíme, že dostával výpalné z obchodů Huntera Bidena na Ukrajině nebo kdekoli jinde, například v Číně – je to nekonečně malé ve srovnání s korupcí, o které víme, že je do ní zapletený Trump. Je to jako světluška ke slunci,“ naznačil.

Později doplnil, že bylo „moudré a správné ignorovat příběh o laptopu Huntera Bidena až do voleb“, byť šlo o „eticky a novinářsky velmi těžké rozhodnutí“.

On the podcast, I was speaking narrowly about the wisdom and propriety of ignoring the Hunter Biden laptop story until after the election. I’ve always thought that this was a very hard call, ethically and journalistically. 4/6 — Sam Harris (@SamHarrisOrg) August 18, 2022

