„Atomovka na STAN“. Fantom Paukner rozkryl tunel v milionech

Jeden z pozoruhodných fenoménů českého internetu poslední doby, Thomas Paukner, se zaměřuje na investigativu politického zákulisí. S důrazem na hnutí STAN a prezidenta Pavla, jejichž zázemí investigativci hlavního proudu spíše opomíjejí.
Pokud jde o prezidenta, nedávno upozornil třeba na veřejně dostupné finanční toky kolem Plesu Hradní stráže, na jehož financování se měli podílet ta největší esa českého obranného průmyslu. Centrem toků měla být kromě prezidentské kanceláře a armády také akciová společnost V.M.EST, pořadatel večera.
Nejzajímavější ale je, že k tomuto večeru nelze ve veřejných registrech nic dohledat. Ani objednávky, které jsou zcela prokazatelné, neboť se jimi sami pořadatelé chlubí na sociálních sítích.
Ještě více se ale tvůrce zaměřuje na hnutí STAN. Jeho investigativa milionových nákupů ministerstva vnitra z časů Víta Rakušana vedla k tomu, že o věci začaly psát Seznam Zprávy a Deník N. Nikoliv ovšem o samotných nákupech, ale naopak spekulovat, kdo za tajemným „Pauknerem“ může stát.
Nyní ale badatel, který o sobě tvrdí, že je podnikatel píšící texty ve volném čase, opět zacílil na hnutí, které se svým „týmem budoucnosti“ avizuje ambice být příští premiérskou stranou a Víta Rakušana už na tiskovkách představuje jako „stínového premiéra“.
„Vít Rakušan a jeho partaj, za přispění ředitelky hnutí STAN, roky vysávali státní rozpočet a čerpali miliony korun z peněz daňových poplatníků do neprůhledné společnosti. Dělo se tak organizovaně, koordinovaně a zdá se, že při tom mohli porušit množství platných zákonů,“ začíná Paukner.
Politické strany podle českých zákonů nesmějí podnikat. Jedinými obchodními aktivitami, které mají povolené, jsou publikační, vydavatelské či propagační činnosti spojené s politickou aktivitou.
Do tohoto ranku rozhodně nepatří realitní činnost. Té se však za velmi podivných podmínek věnuje společnost BeSTAN s.r.o., kterou stoprocentně vlastní hnutí STAN.
Jako jednatel už od jejího založení v roce 2021 vystupuje paní Lucie Krejčová, ředitelka hlavní kanceláře hnutí STAN. Podle svého profilu na síti LinkedIn řídí centrálu hnutí už od roku 2010.
Firmu s luxusem převedli na bezdomovce
Z obchodního rejstříku ale vyplývají i jiné aktivity. Na některé z nich už upozornila i Pauknerova investigativa, třeba na funkce ve společnosti Voda Želivka, ale zejména v realitní společnosti LAAX Development, která obchodovala s luxusními nemovitostmi.
Byty měl přes tuto společnost nakupovat i jistý Tomáš Kadlec, který v minulosti řídil Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), také státní podnik Čepro a byl ředitelem odboru ekonomické kriminality v BIS.
Sám byl však s ekonomickou kriminalitou opakovaně spojován, a nakonec za ni také odsouzen. Sám hovořil o svých kontaktech na šéfa českého podsvětí Františka Mrázka, jako šéf Čepro měl připravovat podvod společně s Radovanem Krejčířem. V téže době jeho rodina investovala 16 milionů nejasného původu do luxusních nemovitostí, které mu zprostředkovala právě firma paní Krejčové.
Ta za jejího vedení nasekala ohromné dluhy. V roce 2010 paní Krejčová odešla do centrály STAN a o rok později byla společnost přepsána na Jana Mattise, bezdomovce z Kladna, bydlícího v garáži. Jediný akcionář v listopadu o rok později zemřel a k uspokojení věřitelů nedošlo.
Stranická manažerka Krejčová po roce 2018, když STAN získává moc v Praze, vstupuje do dozorčích několika městských firem. Stáhla se z nich 22. června 2022, týden po propuknutí kauzy Dozimetr.
Lesy a kanceláře
V téže době už ale byla velmi aktivní ve společnosti BeSTAN.
Založena byla v dubnu 2021 a v témže roce si pronajala kanceláře od Lesů České republiky na adrese Jezuitská 14 v centru Brna. Ta zde má 5. patro a BeSTAN si pronajal celkem 121 metrů čtverečních kancelářských ploch. A jak doplňuje Paukner: „Hnutí STAN deklarovalo, že v prostorách nehodlá provozovat podnikatelskou činnost, čímž se osvobodilo od DPH“.
V říjnu 2021 proběhly volby. A hned po nich firma pronajala kanceláře trojici poslanců, zvolených v Jihomoravském kraji za hnutí STAN, Janě Krutákové, Josefu Flekovi a Martinu Hájkovi. Úřadoval zde i brněnský senátor a ministr Mikuláš Bek.
A nyní přichází pointa: Firma si kanceláře od státní firmy Lesy ČR pronajala s veškerým příslušenstvím za 253 000 korun ročně. Každý z trojice poslanců však uzavřel smlouvu na nájem kanceláře ve výši 28 500 měsíčně.
„Stát prostory pronajímal a stát také skrze Poslaneckou sněmovnu platil firmě BeSTAN násobně vyšší nájemné, navíc za vlastní budovu,“ shrnuje Paukner.
Bylo to možné i díky tomu, že poslanci uváděli Sněmovně, že jejich regionální kancelář má rozměry 50 metrů čtverečních. Jenže celková výměra prostoru kanceláří je pouze 79 metrů čtverečních, na jednoho tedy připadalo asi 26 metrů.
Ve finále si poslanci nechávali proplácet firmou BeSTAN poskytované telefonní a internetové připojení. Cena byla u každého 70 000 až 130 000 korun ročně. Vše fungovalo do roku 2024, kdy firma celou trojici poslanců přestěhovala jinam.
ParlamentníListy.cz se podívaly, jak je na tom poslanecký klub STAN v Jihomoravském kraji dnes. Zvoleni zde byli opět tři poslanci, Jana Krutáková, Josef Flek a Jakub Krainer. Regionální kancelář mají všichni tři na stejné adrese, Mečová 335. Pár metrů od Zelného trhu sídlí i komunitní centrum Starostů STANoviště.
Brněnské schéma, jak se dá očekávat, nebylo ojedinělé. Z veřejně dostupných zdrojů ParlamentníListy.cz mimo jiné zjistily, že z trojice pražských poslanců STAN mají všichni kancelář ve stranické centrále na Malostranském náměstí.
Celkem si přes BeSTAN podle Pauknera obstaralo v minulém volebním období regionální kancelář 19 z 33 poslanců hnutí STAN. Jinde ale prostory firmě pronajímali soukromníci, takže není možné zjistit rozdíl mezi cenou, za kterou si firma prostory pronajala, a částkou, kterou si u Poslanecké sněmovny vyfakturovali poslanci.
V letech 2022 až 2024 vykázala dle závěrek firma BeSTAN s.r.o. tržby na úrovni 7,1 milionu korun, 8,38 milionu korun a 7,7 milionu korun. Podle zakládací listiny společnosti, jak podotýká Paukner, šlo výhradně o příjmy z pronájmů poslaneckých kanceláří. Minimálně v případě Brna ale zjevně docházelo k navyšování ceny nájemného na základě fiktivních či zavádějících dokladů.
„Tento rozpor by měly vysvětlit orgány činné v trestním řízení a Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Firma nemá kromě Lucie Krejčové, ředitelky hnutí STAN, žádné zaměstnance. Krejčová pobírá zhruba 10 tisíc měsíčně a zbylé peníze mizí do neprůhledné černé díry. Firma utrácí většinu peněz za služby a udržuje minimální zisk,“ píše Paukner.
Pokud by peníze z dceřiné firmy hnutí STAN využilo v rámci předvolebních kampaní, muselo by je vykázat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Žádný takový údaj však za roky 2022–2024 evidován není.
„Pokud by hnutí STAN zisky z předražených pronájmů kanceláří využilo k nákupu služeb spojených s volební kampaní, šlo by o další přestupek, případně i trestný čin,“ uzavírá.
Podle poslance Jindřicha Rajchla s odhalením čachrů z Brna dopadla na hnutí STAN atomovka.
„Nadsazené nájemné poslaneckých kanceláří, které si nechali proplácet z rozpočtu sněmovny. Tedy čisto čistý tunel veřejných financí,“ shrnul s dotazem, kdy už se média konečně začnou o Rakušanovo schéma zajímat.
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