Muž zastřelen v pádu. Zásah policie zkoumá GIBS

V pražských Ďáblicích došlo ve středu 20. srpna k dramatické policejní akci, která skončila tragédií. Sedmačtyřicetiletý muž, který vyhrožoval své partnerce nožem a později i sebevraždou, byl po zásahu policie postřelen a následně zemřel v nemocnici. Případ nyní vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která zkoumá, zda během zásahu nedošlo k pochybení.
Která herečka je lepší?
Anketa
Která herečka je lepší?
Kolem osmé hodiny večerní byla přivolána hlídka do Ďáblic na základě oznámení o agresivním muži, který na ulici pronásledoval svou dlouholetou partnerku s nožem v ruce a vyhrožoval jí. Na místě se nacházelo i malé dítě, což situaci ještě zkomplikovalo. Svědkyně, která se snažila situaci uklidnit ještě před příjezdem policie, popsala, že muž obviňoval partnerku z nevěry, což mělo být spouštěčem jeho chování. Partnerce se podařilo muži nůž odebrat, ale ten se poté zabarikádoval v bytě.
Policejní vyjednavač neuspěl
Po příjezdu policistů se muž uzavřel v bytě a začal vyhrožovat sebevraždou i zasahujícím policistům, přičemž tvrdil, že má u sebe velké množství zbraní. Na místo byla povolána zásahová jednotka a policejní vyjednavač, který se s mužem pokusil domluvit. Vyjednávání trvalo přes hodinu, během níž muž vyhazoval z okna nože a později vytáhl i střelnou zbraň. Několikrát se objevil na parapetu, demonstrativně se pořezal nožem na krku a hrozil skokem z okna.
Situace se vyhrotila, když se muž pokusil z okna vyskočit. V tu chvíli policisté použili služební zbraň, konkrétně útočnou pušku G36, a muže zasáhli několika střelami. I přes okamžitou první pomoc na místě muž po převozu do nemocnice zemřel. V bytě policisté následně nalezli velké množství chladných zbraní a jednu střelnou zbraň. Muž měl podle mluvčí pražské policie Evy Kropáčové v minulosti záznamy o násilné a drogové trestné činnosti.
Sociální sítě: „vražda, poprava“ vs. „policista si zaslouží odměnu“
Případ vyvolal značnou pozornost a rozpoutal diskuse o postupu policie. Na sociálních sítích kolují záběry, při jejichž sledování tuhne krev v žilách.
Ve středu v Ďáblicích se nějaký šílenec zabarikádoval doma po neúspěšném pokusu násilím odtáhnout do bytu svojí manželku.— Corleone (@pravdomluvnost) August 22, 2025
Vyhrožoval, že se podřeže, začal z okna vyhazovat nože a hrozil střelbou.
Jeho skok z okna mu moc nevyšel.
Rány v domě jsou policejní flashbangy. pic.twitter.com/bha2ZMZJU2
Během zásahu mohlo dojít k pochybení, protože muž zjevně neútočil na policisty, ale spíše se pokoušel utéct. Zatímco někteří lidé považují zásah za nezbytný vzhledem k agresivnímu chování muže a potenciálnímu ohrožení okolí, jiní zpochybňují, zda bylo použití smrtící síly oprávněné. „Pokud ten člověk bezprostředně někoho ohrožuje, tak pálit bez milosti. Tohle je ale prakticky vražda,“ hodnotí jeden z komentujících na síti X.
Pokud ten člověk bezprostředně někoho ohrožuje, tak pálit bez milosti. Tohle je ale prakticky vražda.— Henri z klubu miliardaru (@prettywiseOG) August 22, 2025
„Právě jsme viděli vraždu. Ten policajt střílel do padajícího člověka. Nikdo ho ničím neohrožoval," napsal Jakub Veselka.
Právě jsme viděli vraždu. Ten policajt střílel do padajícího člověka. Nikdo ho ničím neohrožoval.— Jakub Veselka ???? (@veselka_jakub) August 22, 2025
„A ty 2 rány v letu na frajera jsou co?!?“ podivuje se Jakub Heglas.
A ty 2 rány v letu na frajera jsou co?!?— Jakub Heglas (@jakub_heglas) August 22, 2025
„Tak za tohle půjde polda sedět. To byla poprava,“ vyjádřil se další komentátor.
Tak za tohle půjde polda sedět. To byla poprava.— ellucius (@elluc1us) August 22, 2025
„Slušná kovbojka. Borec na schodech si prostě přijel vystřelit a nikdo mu v tom nezabrání,“ míní jiný.
Slušná kovbojka ?? borec na schodech si prostě přijel vystřelit a nikdo mu v tom nezabrání ??— Ondřej Horáček (@OndejHorek1) August 22, 2025
„Neříkejte mi, ze policajt neměl dost času vyhodnotit situaci? Už v ten moment, co se zasekl v okně, muselo být každému jasný, ze ten doskok nedopadne jak na olympiádě. Ruce prázdný, dole rozpláclý, tak proč mu z toho vchodu neskočit na pupek a nezpacifikovat ho?“ komentuje další uživatelka sítě X.
Nerikejte mi, ze policajt nemel dost casu vyhodnotit situaci? Uz v ten moment, co se zasekl v okne muselo byt kazdemu jasny, ze ten doskok nedopadne jak na olympiade.— Perlivá Magnézka (@PerlivaMagnezka) August 22, 2025
Ruce prazdny, dole rozplacly, tak proc mu z toho vchodu neskocit na pupek a nezpacifikovat ho?
„Když se chce civil bránit zbraní, tak se hledá kdejaká maličkost, aby to obránci mohli hodit na triko jako zcela zjevně nepřiměřené. Tady frajer ze složek střílí do letícího obstarožního buřtíka jak do hliněného holuba,“ podivuje se Jaroslav Geiger.
Když se chce civil bránit zbraní, tak se hledá kdejaká maličkost, aby to obránci mohli hodit na triko jako zcela zjevně nepřiměřené. Tady frajer ze složek střílí do letícího obstarožního buřtíka jak do hliněného holuba. ??— Jaroslav Geiger (@GeigerJaroslav) August 22, 2025
Také jiní diskutující zpochybňují oprávněnost použití smrtící síly, když muž nebyl v okamžiku střelby ozbrojen a snažil se prchnout. Řada lidí však zásah policie hodnotí pozitivně. „Policista je oprávněn použít zbraň k zamezení útěku osoby, která byla přistižena při spáchání zvlášť závažného trestného činu, nebo osoby nebezpečné pro své okolí, pokud se jí nelze jinak zmocnit. Za mě zákrok v pořádku, dejte mu odměnu za naši ochranu,“ vyzývá Dawe Mašek.
§ 56 odst. 1 písm. e)— Dawe Mašek (@DaweMasek96406) August 23, 2025
> „Policista je oprávněn použít zbraň k zamezení útěku osoby, která byla přistižena při spáchání zvlášť závažného trestného činu, nebo osoby nebezpečné pro své okolí, pokud se ji nelze jinak zmocnit.“ , za mě zákrok v pořádku dejte mu odměnu za naší ochranu
Souhlas vyjádřil také Marek Schling: „Dvě nábojnice ušetřily statisíce daňovému poplatníkovi. Někdo mu dejte extra odměnu.“
Dvě nábojnice ušetřily statisíce daňovému poplatníkovi. Někdo mu dejte extra odměnu.— iamstillhere (Marek Schling) (@iamstillhe65874) August 22, 2025
„Frajer ho střelil jak divočáka. Počítám, že manželce se dost ulevilo,“ soudí jiný komentující.
Frajer ho střelil jak divočáka. Počítám, že manželce se dost ulevilo.— LZO ???? ???? ???????????????? (@LZO23963182) August 22, 2025
GIBS převzala vyšetřování, aby prozkoumala, zda zásah proběhl v souladu s předpisy. Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová zdůraznila, že policisté jednali v situaci, kdy muž ohrožoval nejen sebe, ale potenciálně i okolí, a to včetně přítomného dítěte.
Tento incident je pátým případem v Česku v letošním roce, kdy po zásahu policie došlo k úmrtí. Mezi předchozími případy byly akce v pražských Nuslích, Vršovicích, Třeboni a Ivančicích, kde rovněž zasahující policisté použili střelné zbraně proti agresivním osobám ohrožujícím okolí nožem. Všechny tyto případy rovněž vyšetřuje GIBS.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská