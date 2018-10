Na tento průzkum by se vláda Angely Merkelové dívat neměla. Po Bavorsku přijde další pád

Přespříští víkend se konají další volby, které mohou výrazně ovlivnit Německo a vládu Angely Merkelové. Jestliže v Bavorsku to dopadlo pro CSU a SPD velmi nevalně, tak o mnoho lépe to nevypadá pro CDU a SPD ani v Hesensku. Jak naznačují průzkumy veřejného mínění, socialisté jsou stále na sestupné trajektorii a oslabit by měli v porovnání s volbami v roce 2013 také křesťanští demokraté Merkelové.

Podle průzkumu, zveřejněném veřejnoprávní televizí ZDF, by sice měla CDU vyhrát, ale pouze se ziskem 26 %. Jen o čtyři procenta méně by mohli dostat Zelení, kteří by si tak ještě vylepšili solidní výsledek z Bavorska, kde získali asi 17,5 %. Tato krajně levicová strana by se tak stala druhou nejsilnější politickou silou v této spolkové zemi, a kdyby se konaly volby již nyní, předstihla by navíc druhou SPD o dvě procenta.

Celý text v němčině je ZDE.

Právě socialisté by ze všech stávajících stran ztratili nejvíce. Jestliže v Bavorsku klesli z přibližně dvaceti procent za polovinu, v Hesensku se očekává, že místo stávajících třiceti procent získají maximálně procent dvacet. „Další ztráta SPD by byla pro vládu v Berlíně další těžkou ranou,“ konstatuje magazín Focus s tím, že AfD by dostala dvanáct procent a byla by tak zastoupena ve všech spolkových zemích.

Po osmi procentech by potom obdržely Levice a FDP. „Ve Wiesbadenu posledních pět let vládla CDU společně se Zelenými pod vedením premiéra a spojence Merkelové Volkera Bouffiera. Jak ale naznačují průzkumy veřejného mínění, stávající koalice se musí obávat o většinu. V úvahu tak nyní přpadá koalice CDU, Zelení a FDP, případně koalice ve složení CDU, Levice a Zelení. Naopak případná koalice CDU a SPD je vzhledem k propadu socialistů vyloučena,“ uzavírá Focus.

autor: pro