Na truc TOP 09. Eurolidovci začali s ekologií brzdit. I s ochranou hranic

reklama

Evropská lidová strana, nejsilnější frakce v Evropském parlamentu volá po masivním posílení ochrany hranic. A pak také po zrušení zákazu spalovacích motorů po roce 2035. V řadách této frakce za Česko působí Luděk Niedermayer (TOP 09), Jiří Pospíšil (TOP 09) a Stanislav Polčák (STAN). I oni jsou podepsáni pod manifestem, který se mimo jiné dovolává křesťanských hodnot.

Lidovečtí europoslanci v manifestu žádají ztrojnásobení počtu příslušníků pohraniční stráže – Frontexu – z 10 tisíc na 30 tisíc. O požadavku členů lidovecké frakce informoval server Politico. Větší počet příslušníků má pomoct regulovat migrační vlny.

Evropský parlament má 705 poslanců a lidovecká frakce EPP v něm drží 18 křesel. Je to nejsilnější frakce. Levicová frakce má 148 členů a Evropští liberálové z Frakce Renew mají 97 členů

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 88% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 14314 lidí

„Podle návrhu volebního programu EPP pro rok 2024 by příští Evropská komise měla zcela změnit způsob, jakým nakládá se zahraniční a obrannou politikou bloku, a to vytvořením na jedné straně samostatného postu komisaře pro obranu a transformací postu šéfa diplomacie EU, kterou v současnosti drží socialista Josep Borrell. Funkce by měla být nahrazena funkcí ‚ministra zahraničí EU a jmenovat Evropskou radu bezpečnosti, která jej bude podporovat, aby EU mohla rychle reagovat na mezinárodní krize a koherentně plnit svá zahraničněpolitická rozhodnutí‘,“ napsal server Euractiv.

Lidovci také počítají s tím, že z rozpočtu EU by šlo na obranu asi půl procenta HDP, a to nad rámec rozpočtů ministerstev obrany jednotlivých členských zemí. V příštím sedmiletém rozčtovém plánu by podle lidovců mělo jít mnohem víc peněz na obranu. Měl by „poskytnout zdroje na inovace a naplnění našich vojenských potřeb“, a dodává, že EU musí „posílit naše vyzbrojování i výrobní kapacity a vojenskou mobilitu“.

„Jsme oddáni základnímu právu na azyl, ale EU spolu se svými členskými státy musí mít právo rozhodovat,“ píše se v manifestu s odkazem na základní práva na azyl zakotvená v právu EU.

V rámci ochrany konzervativních hodnot lidovci žádali také výrazné navýšení členů Europolu ze 650 na 3000. Kupříkladu pro účinnější boj s dodavateli drog.

Vedle toho lidovečtí europoslanci také žádají zrušit zákaz spalovacích motorů v roce 2035. „Odmítáme politiku zákazu, jako je zákaz spalovacích motorů,“ píše se v manifestu, „a také ji co nejdříve zrevidujeme.“

Psali jsme: Všechny úchylné ideologie přišly od akademiků, říká Šichtařová. Normální člověk nemá na hova*iny čas Europarlament a rezoluce proti Slovensku. Ivan David popsal, co se kolem toho odehrávalo David (SPD): Justice se stává nástrojem politické zvůle Rajchl (PRO): Už tu pětikoaliční frašku ukončete

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama