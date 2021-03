Nachytali Piráty na švestkách. Už dva roky zpátky to chtěli... Stopy k neziskovce s obřím rozpočtem

Mezi lidskoprávní organizací Liga Libe a Piráty se rozhořel ostrý spor o tom, zda by se měl podpořit zákaz použití olova ve střelivu a nakolik by měl náš stát ustupovat Evropské komisi. „Jestliže jsme součástí nějakého celku, jehož součástí chceme i zůstat, a ten celek zavede pravidla, tak skutečně nemůžeme dětinsky říct ‚nás to nezajímá, my to budeme ignorovat‘,“ zaznělo k věci od koordinátora Pirátů k zákonu o zbraních. Z Ligy LIBE však padlo varování, že pokud jednou přijmeme stanovisko EU, tak už není cesty zpět. Zaznělo i přirovnání ke kolaboraci za protektorátu.

rozvířila dva roky stará komunikace z fóra Pirátské strany, kde se hovoří o možnosti zákazu olověných broků. Vedení Ligy LIBE popisuje, že podle zástupců Ligy Libe ukazuje to, že jsou Piráti „zjevně tak nedočkaví ohledně realizace nedávno již vyhlášených bruselských všeobecných a plošných zákazů olova ve střelivu, že se mnozí v této partaji již ověřeně snaží iniciovat zákazy přímo v naší Sněmovně". „Tedy ještě vůbec dříve, než je vůbec odhlasuje a prosadí úředníci Evropské komise," poznamenává s komentářem, že postupné omezování týkající se zbraní je nyní „mazaně maskované za ‚ekologii'".



Zákaz olova ve střelivu navrhoval pirát Zbyněk Janoška, který působí i ve společnosti Birdlife, provázané s Českou společností ornitologickou. Vedení Ligy LIBE tuto organizace považuje za „ekoextremistickou“ a poukazuje, že je dle nich příjemcem „záhadně obrovských dotací“ a operuje s až půlmiliardovým rozpočtem.



Připomíná, že tato neziskovka se „proslavila“ již dříve, a to vypracováním pravidel pro zákaz používání olova na mokřadech, které poté doručila Evropské komisi a ta je nakonec schválila. Dle Ligy LIBE byla ovšem definice mokřadu „doslova každá louže“ a ve věci nakonec zasáhl i úřad evropského ombudsmana, který shledal, že Evropská komise ve věci procesu zákazu olova pochybila.

Janoškův návrh měl najít cestu dále, což dokládá další komunikace na pirátském fóru. „Nyní jak vidět, si toto tato ekoextremistická organizace plošné zákazy olova doslova ‚objednává‘ na české národní úrovni právě u Pirátské strany. A pirátský činovník Aleš Jakl se toho ihned nadšeně chytá a zprostředkovává onomu ‚ekopodnikateli‘ cestu k poslanci Radku Holomčíkovi, cituji: ‚Aby mohl námět již přetavit v legislativní návrh‘,“ shrnuje prezident Ligy Libe Pavel Černý.

Celá věc pak ožila společně s novým komentářem na pirátském fóru, a to od místopředsedy pražského sdružení Pirátů a zastupitele Prahy 4 Jana Hory. Ten má kromě jiného na starosti koordinaci pracovní skupiny k zákonu o zbraních.



V diskusi o zákazu olova se jeden z pirátských členů vyjádřil o nařízeních Evropské komise s dotazem: „Ať si jejich choré mozky vymyslí cokoli, my to máme přijmout, byť v nějaké minimální variantě?“ „Sorry jako, ale já prostě odmítám přijímat nesmysly a zbytečnosti komplet, nikoli přijímat jejich minimalizovanou variantu,“ psal jeden z komentujících.



Hora na to reagoval slovy: „No, takhle ale svět a vztahy v něm nefungujou. Jestliže jsme součástí nějakého celku, jehož součástí chceme i zůstat a ten celek zavede pravidla, tak skutečně nemůžeme dětinsky říct ‚nás to nezajímá, my to budeme ignorovat‘. To by nás činilo velmi nedůvěryhodným a druhořadým spojencem. A to zase v důsledku by znamenalo, že nás nikdo nebude poslouchat, až se budeme chtít bavit o dalším tématu, které na půdě tohoto celku začne vznikat. Snaha poradit si v situaci, kdy vláda selhala při vyjednávání, je jediná možnost (za to, že EK vyskladnila nedobrý předpis, skutečně nemůže pár pirátských europoslanců v sedmisethlavém orgánu bez zákonodárné iniciativy, za to může premiér a jeho ministři, kteří to měli včas vyjednat). A jestli chceme předcházet necitlivé formě regulace v budoucnu, tak musíme být i schopni poradit si v situaci, kdy projde něco, co se nám tak úplně nelíbí.“



Text pokračuje prohlášením, že „laciná prohlášení“ typu „vystupme z EU“ nebo „ignorujme nařízení, a udělejme naschvály“ u Pirátů nezazní. „Ty musíte hledat u jiných stran. Nebudeme lovit hlasy na laciné zaslepené, ale velmi populární výkřiky, protože v konečném důsledku tím ublížíme jak sobě, tak všem občanům. Jsme malá země – buď budeme hrát týmově, nebo všichni prohrajeme. Varianta, že všechny ostatní země přechytračíme a budeme mít samé výhody a žádnou odpovědnost a žádné bolestivé následky, ta na stole není a nikdy nebyla,“ dodal.

Liga Libe na tento příspěvek reagovala upozorněním, že pirátští poslanci s výjimkou Petra Třešňáka se při hlasování o pozici vlády k zákazu olova ve střelivu zdrželi. Hlasování tehdy iniciovala poslankyně Jana Černochová (ODS). Nyní se tedy organizace ptá, zda v souvislosti s tvrzením Hory, že naše vláda „nic nevyjednala“ jde o pokrytectví či o ztrátu paměti. Premiér Andrej Babiš (ANO) se podle Ligy Libe zavázal hájit střelce a ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi měl uložit, aby tento postoj i naše republika hájila. „Ministr Richard Brabec, se kterým jsme měli bezpočet jednání, pak s mandátem premiéra nejen splnil, co slíbil, tedy že naše země nejen opakovaně hlasovala proti těmto zákazům, ale dokonce se ve spolupráci s jeho lidmi podařilo velmi rozumnou argumentací získat některé klíčové státy na naši stranu,“ podotkla organizace.



Ve svém příspěvku rovněž dodává, že Hora „buď úmyslně mlží – anebo o EU legislativním procesu zhola nic neví“. Podle organizace při zákazu olova Evropská komise využila „neuvěřitelných triků a podvodů“ i „porušila svá vlastní pravidla“. „Ať už to bylo třeba hlasování ‚nanečisto‘. To znamená tzv. na zkoušku – ale když se výsledek bude shodovat s cíli Bruselu, prohlásí se pak hlasování namísto ‚cvičného‘ za regulérní a platné. Pak se zkoušela zas jiná metoda – tedy hlasovat opakovaně stále dokola, spolu s tlakem na členské státy, míněno až to nakonec vyjde. Prošlo jim to až napočtvrté v době viru, pomocí ‚korespondenčního hlasování‘, které prý díky tomu, že bylo videokonferencí, bylo překvapivě prohlášeno za osobní účast, a tedy prý neplatila do té doby platná ‚blokační menšina‘. Byla to prostě fraška,“ komentuje Liga LIbe již zmiňované hlasování Evropské komise, proti němuž vznesl výhrady i evropský ombudsman.



A dodává otázku: „Pokud takto mluví člověk, co nás prý u Pirátů ‚brání a bojuje tam za naše zájmy‘, jaké názory a postoje asi mají jeho spolustraníci, co jsou nepřáteli soukromých legálních zbraní v naší společnosti?“

Vedení Ligy LIBE na závěr ještě podotýká, že příspěvek piráta Jana Hory by se dal srovnat s protektorátním novinářem Emanuelem Vajtauerem z roku 1943, jenž psal: „Jsme spoluúčastni ve velkém procesu, ze kterého vyjde konečně, poprvé v dějinách vůbec, svobodná Evropa. Každý dobrý Čech se cítí dobrým Evropanem. Malé národy mají dvojí možnost, buďto se snažit oddálit dobu evropské jednoty a postavit se proti řítícímu se rychlíku, anebo se smířit s osudem a připravit se na určité nezbytné oběti na poli národním a jazykovém. Byli jsme dosud jen Čechy. Zůstaňme Čechy, ale staňme se Evropany...“

„No, podobnost jen snad náhodná?" zaznělo závěrem v komentářích v rámci Liga LIBE.

