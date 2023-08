Nadáváte na Brusel? Posilujete Rusko! Ministr STANu v tom má jasno

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák rozebral s moderátorem Čestmírem Strakatým vztah Čechů k Evropě, ale i Green Deal. „Jestli někdo potřebuje mít Evropu co nejslabší, tak je to nepochybně Rusko. Jestli někdo potřebuje mít Evropu silnou a být její součástí, tak jsme to my. Takhle jednoduché to je," zaznělo také

reklama

Mají Češi rádi Evropskou unii? Na tuto otázku odpovídal jako první ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák v rozhovoru s moderátorem Čestmírem Strakatým. „Jak kdo. Poslední průzkum veřejného mínění nebyl úplně optimistický, protože ukázal, že po delší době, myslím, že od roku 2016, padnula ta podpora pro Evropskou unii pod padesát procent. Myslím, že na 47. Myslím si, že je to celkem přirozený dopad toho, jak se zhoršuje celospolečenská nálada a objevuje se stejný bubák jako se objevil v tom roce 2016, kdy jsme byli naposledy na těchto číslech. A to je migrace, kdy se straší hordami muslimů, kteří budou znásilňovat naše ženy. A to, bohužel, přestože je to úplný nesmysl a není to pravda, tak to prostě na některé lidi působí jako hrozba," poznamenal.

„Myslím si, že celospolečenská nespokojenost s vládou, se situací v Evropě, s dopady války, nějakým způsobem odnáší ta Evropa," řekl Dvořák. „Vedle toho jsou Green Deal a další věci, které jsou démonizované ve spojitosti s Evropou," dodal moderátor. A ministr přitakal.

„To jsou všechno věci, které v našem českém prostoru žijí svým životem, že Green Deal nás přivede na mizinu, migrační pakt nám sem přivede miliony migrantů. Je to prostě pokračování toho, já to slovo už nemám rád, ale toho narativu, jak jste to říkal: Zlý Brusel, který nám něco nařizuje, kazí naše světlé zítřky a dochází k úplnému zmatení pojmů, protože prostě Brusel není někde někdo nějaký pan Brusel, ale je to 27 zemí, které sedí u jednoho stolu, v různých úrovních těch jednání a prostě vyjednávají a hledají společný průnik toho, co můžou dělat společně, a jak to mohou dělat lépe. A já jsem skálopevně přesvědčen, že prostě v situaci, v které jsme, a jsme někde mezi Západem a Východem a naší volbou je jenom svoboda a nesvoboda. Takže chceme-li zůstat v té části, kde je svoboda, tak nemáme jinou šanci než spolupracovat s našimi partnery na Západě. A EU je jednou z těch platforem, kde se to dá dělat. Jestli to děláme vždycky úplně skvěle, to nevím, ale myslím si, skálopevně jsem přesvědčen o tom, že ať už to dělají ti lidé schválně nebo ne, ale každý, kdo se prostě obouvá a útočí na ten Brusel, tak tím chtěj-nechtěj přidává na síle tomu Rusku, a toho se bojím," sdělil.

Ing. Martin Dvořák STAN



ministr pro evropské záležitosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Řeč byla následně i o energetické politice. „Chybí odvaha ty věci obhajovat. Říkat nahlas, Green Deal je přece obrovská výzva, obrovská šance. Firmy, které to chytnou zavčas za správný konec, tak na tom můžou dokonce i docela udělat slušný byznys. A druhá věc je, že se tomu stejně nevyhneme. Ten trend je jednoznačný, přece si nezničíme tuhle planetu, tuhle zemi, náš les, naše louky, jenom proto, aby někdo udělal větší zisk. Nebo aby ho měl teď hned. Naší zodpovědnosti je předávat tu planetu vnoučatům, dětem," poznamenal Dvořák. „Myslím si, že tyhle věci se neříkají v tom Green Dealu nahlas a já je v tom cítím a mám pocit, že se to u nás jakoby neumí dobře podávat, prodávat. Ale nezpochybňuji, že v Green Dealu je spousta věcí, které mohou vypadat jinak z pohledu řekněme Španělska, Portugalska a jinak z pohledu země, která je výsostně postavená na automobilovém průmyslu, což jsme my," dodal.

Důsledkem euroskepticismu nám podle Dvořáka ujíždí vlak. „Je otázka, co a jak by měla vláda dělat líp. Dal jsem si to hned při svém nástupu do vlády jako úkol, aby u nás byla Evropa vnímána líp. V tuhle chvíli se rozkoukávám a hledám témata a nástroje, kterými bych mohl oslovit lidi, již si myslí, že to je všechno špatně. Chci mluvit o budoucnosti, o tom, co by Česko mohlo díky spolupráci v Evropě mít."

Podle Dvořáka kritika Evropské unie pomáhá Rusku. „Schválně jsem si dal ten odstup. Spousta lidí je bytostně přesvědčená, že to, co nám ten Brusel vnucuje Green Deal a já nevím co všechno, že nám to škodí. Je otázka, do jaké míry je to otázka racionální úvahy, nějaké fundované debaty s argumenty a do jaké míry je to výsledek toho, co se prostě valí tou kotlinou. A to, co se valí tou ruskou kotlinou, to je ruský narativ. To je ruská propaganda. Jestli někdo potřebuje mít Evropu co nejslabší, tak je to nepochybně Rusko. Jestli někdo potřebuje mít Evropu silnou a být její součástí, tak jsme to my. Takhle jednoduché to je. A já vůbec netvrdím, že kvůli tomu musíme přijmout úplně všechno, co z Bruselu přijde," podotkl a pokračoval i slovy ohledně konfliktu na Ukrajině.

„Jestli Putin s něčím nepočítal, tak je to to, jak dlouho Evropa vydrží pohromadě. V každé zemi jsou nějaké obchodní zájmy, každý by rád dělal s Ruskem byznys, protože se to vyplatí, protože je to velký trh a jsou tam ty podmínky takové specifické, když to řeknu slušně. A to znamená, že Rusko nutně potřebuje, aby se jednota Evropy začala drolit. To znamená, že každý, kdo dneska říká Brusel špatně, Němci špatně, Francouzi špatně, jediní kamarádi jsou Maďaři a Poláci, tak i když asi netuší a ani nechce, tak nabíjí Rusku," dodal.

Psali jsme: Senátor Paparega: Mentor, který je zaváděn, je určen jaksi vágně „Najednou mi funkcionář začal tykat.“ Milan Uhde se pustil do roku 1968. Tušil, že to dobře nedopadne Senátorka Seitlová: Kvůli mýtu se jezdí po silnicích druhé a třetí třídy, jejichž stav je alarmující Tesla, iPhone a F-35 si bez Číny „neškrtnou“. Čísla jsou drtivá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.