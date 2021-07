Nadoraz. „Tehdy mě za tohle zatkli, odstavili.“ Hučín odpálil bombu, už může. Vodička a ČSBS...

„Naplňují se má slova a varování,“ tvrdí Vladimír Hučín ke znovuzvolení Jaroslava Vodičky do čela Českého svazu bojovníků za svobodu. Disident, bývalý důstojník BIS, válečný veterán třetího odboje a předseda Konfederace politických vězňů ČR to považuje za ostudu celé organizace, kterou sledoval ještě jako pracovník tajných služeb hned po revoluci. Hučín pro ParlamentníListy.cz popsal své zkušenosti a prohlásil, že Vodička zřejmě zkouší, co se dá vydržet.

Jaroslav Vodička znovu obhájil svůj post Českého svazu bojovníků za svobodu většinou hlasů. Je přitom znám kontroverzními kroky jako proslov v Terezíně nebo k udělení medaile pro Zdeňka Ondráčka (KSČM). Jak jeho znovuzvolení vnímáte?

Je to především velká ostuda celé této organizace, ve které je jistě celá řada poctivých lidí, kteří si něčím prošli, ale osobně to považuji za ostudu pro Svaz bojovníků za svobodu. Na druhé straně mě to zase tolik nepřekvapuje, protože tato organizace byla i předmětem mého zájmu především ve vztahu k různým tajným službám. Hned po 17. listopadu byli v kontaktu s lidmi z konzulátu Ruska a skutečně organizovali akce, u kterých byli přizváni lidé například z Klubu českého pohraničí, Komunistický svaz mládeže a další extremistické organizace. Takže já znám několik osob, které z organizace v Přerově vystoupily právě na základě toho, že předsedou je tento nechvalně známý, tehdejší komunistický agent Vodička. Je to ostuda organizace, to je můj názor a je to věcí organizace, která si ho zvolila. Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10644 lidí

Jak si tedy vysvětlujete, že byl znovu zvolen po všech těch potížích včetně nejasností kolem financování?

Svaz bojovníků za svobodu byl od svého pradávného vzniku pod kontrolou Státní bezpečnosti a především tam byly výrazné kontakty sovětských tajných služeb, dnes ruských, protože v organizaci je mnoho členů, kteří vzpomínají na minulost a jsou milovníky starých pořádků. Je tam několik lidí, které jsem i já odhalil, kteří byli v předsednictvu a dostali se až do pozice generálů přesto, že spolupracovali se Státní bezpečností. Za komunistického režimu byli dokonce ve vedoucích pozicích a dostávali se i na vedoucí místa na stavební práce v Libyi, kdy vedli stavební dozor a další věci.

Organizace je doslova prolezlá lidmi, kteří skutečně jsou ti milovníci starých pořádků. A ti, kdo odešli nebo už odcházejí, anebo to už ani nepřežili, nežijí, s tím nehnou. Jestliže se tam dostali takoví lidé jako Jana Bobošíková nebo mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček... To samo o sobě o něčem svědčí. Já jsem měl možnost o této organizaci zpravodajsky něco vědět a mohu vám říci, že to skutečně bylo prolezlé lidmi, kteří měli co dočinění s bývalým režimem a spoluprací s ním. Z velké části jsou to již zmínění milovníci starých pořádků.

De facto jsem ve věci podjatý. Situace mi vyhovuje, protože jsem před Vodičkou varoval řadu let ještě jako důstojník tajné služby. Když se podíváte na moje stránky, tak se k tomu vyjadřuji mnoho let zpátky a vše jen naplňuje mé představy, před kterými jsem varoval. Deset členů Konfederace politických vězňů, které jsem předsedou, bylo i členy Svazu bojovníků za svobodu. Ti začali ze svazu postupně rychle vystupovat, když se dozvěděli původ a okolnosti, které se Vodičky a dalších lidí týkají. Ani jeden z nich už tam není, jen dodám, že asi tři z nich už bohužel zemřeli.

Potvrzuje vaše slova také to, že některé kraje a obce odmítly podpořit svaz finančně? Členové ukončují spolupráci, také kardinál Duka... Mělo by se přistoupit k nějaké změně?

Především by si měli udělat pořádek mezi sebou, protože se stávají jakousi relikvií bývalé doby, a vzhledem ke svému věku. Samozřejmě, že tam vstupují osoby, jako je Bobošíková. Tahle osoba, která skutečně... no nechtěl bych být ostrý. Je to voda na můj mlýn, protože já jsem o svazu tvrdil, že je ze zpravodajského hlediska nutno si na něj dávat pozor jako na organizaci, která má vazby na totalitní praktiky a především na osoby z prostředí ruských tajných služeb. To byla moje profese, to jsem dokázal, zdokumentoval, ale v době, kdy nemohla Bezpečnostní informační služba sdělovat takové informace, jaké sděluje dnes. A za takové informace jsem byl tehdy okamžitě zatčen, odstaven, takže já dnes mohu závidět BIS, co všechno si může dovolit.

Tehdy Miloš Zeman dostal BIS pod sebe, skutečně to z velké části ovládl, tito disidenti strčili hlavu do písku s cílem zachránit své pozice, a to bylo všechno. Já toho nelitují, mně jen hodně vadí, jak tato organizace dopadla, měli jsme tam své členy z konfederace a já jako válečný veterán jsem s nimi měl ostré střety. Své argumenty jsem dokazoval s listinnými důkazy zachráněnými před skartováním a zničením, kde jsem musel sáhnout ke krajnímu opatření, abych zabránil fyzické likvidaci.

Co si myslíte o tom, jak organizace zachází s financemi? Objevila se obvinění, svaz vrátil část dotace, starosta Pavel Novotný s Řeporyjí prohlásil, že organizace je tunelována. A někteří členové svaz opustili, protože jsou přesvědčení, že peníze zůstávají ve vedení a neputují na potřebné akce, které souvisí s českými hrdiny a s jejich odkazem.

Vodička zřejmě zkouší, co se dá vydržet. Užívá život, jak je mu vlastní, takže nějaká koruna sem, nějaká koruna tam, to je mu šumafuk a zkouší to až na doraz. Až ho zastaví úplně. Ale on si vytvořil gloriolu, že vše vede. A kdo u něj setrvává, jsou jistě svéprávní lidé a vědí, koho si dali do čela. Takže už nemám přehled, jak nakládají s penězi, ale podobná obvinění mě nepřekvapují.

Souhlasíte se snahou vzít jim více než šestimilionovou dotaci od státu?

To bych jim rozhodně nedal. V žádném případě.

Nakolik je podle vás dnes důležitá podobná organizace, nejenom konfederace, ale i svaz, tedy připomínání minulosti a odkazu vlastenců a hrdinů?

Připomínat je, to je určitě důležité, ale jak říkám, jde o moje subjektivní stanovisko. Nicméně, jestliže budeme události připomínat prostřednictvím takových lidí jako je soudruh Vodička, tak je to špatně především pro mládež, protože vám pak řeknou: Co tam ten starej soudruh dělá? Bývalý esenbák, spolupracovník Sboru národní bezpečnosti, jak nám to chcete vysvětlovat? Problém je, jak na školách odpovědět na otázku velmi mladého člověka, který nezažil tu dobu, a vy máte pouze dvě hodiny na vysvětlení. Už se spíše snažím tomu vyhnout, protože když mladým vysvětlujete, potřebujete polovinu času, aby vůbec pochopili, co všechno bylo možné.

Jak říkám, tohle je ostuda celé organizace, ale když si ho zvolili, berou na sebe tuto zodpovědnost, to se nedá nic dělat. On tam není implantován násilně, oni si ho zvolili. Dívejme se na ně jako na relikt minulosti, oni se snaží o setrvačnost milovníků starých pořádků, udržet se v organizaci. A jestli to těm hlavním kápne korunu, kterou si odkloní bokem, to už je celkem jejich věc.

