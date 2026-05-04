Co tam dělá Džamila Stehlíková? Dramaturgové ČT to zase popletli, nechápe Štěpánek

Jedním z témat pořadu Události, komentáře týdne byl plánovaný sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se má letos vůbec poprvé uskutečnit v Brně. Podle zveřejněného programu proběhne od pátku 22. do pondělí 25. května a do jihomoravské metropole má přilákat přibližně tisícovku sudetských Němců.
Akci do Brna pozvala iniciativa Meeting Brno, která dlouhodobě mluví o snaze narovnávat historické křivdy a podporovat porozumění mezi různými komunitami. Pořadatelé si od sjezdu slibují smíření se s poválečnou historii a násilným odsunem německých obyvatel po druhé světové válce. S tím se ale nehodlají smířit někteří politici, především ti z řad vládní SPD.
Džamila Stehlíková v pořadu uvedla, že by se sjezd sudetských Němců v Brně měl nepochybně konat. Mluvila o smíření jako o procesu, který podle ní v českém prostředí probíhá především zdola. „To smíření, to vlastně ten proces, který probíhá v Česku od druhé světové války, probíhá zdola, ne shora. Setkání sudetských Němců s těmi, kdo odsunut nebyl nás pomáhá sbližovat v našem společném domově. A pro místní už to dávno není téma,“ uvedla Stehlíková.
Následně se vymezila především vůči předsedovi SPD Tomiu Okamurovi, podle níž z tématu dělá politického strašáka. „To je téma pro Okamuru, protože on potřebuje strašáka, potřebuje se pohádat se sousedy, nejlépe s Němci. Ta jeho eurofobní rétorika se strašně líbí Putinovi,“ dodala.
„Je to Okamura sem tohle téma nosí, neustále hází shnilá vajíčka na kulturní a náboženské aktivity, protože jinak téma nemá,“ rozčilovala se.
Spolu se Stehlíkovou vystoupili v pořadu také bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář, novinářka Marie Bastlová a youtuber Jan Špaček. Sjezd sudetských Němců v Brně v podstatě všichni schvalují. Diskusi moderovala Klára Radilová.
V pořadu se probírala také vznikající levicová strana expremiéra Vladimíra Špidly. Bývalí sociální demokraté chtějí založit nový politický subjekt s názvem Nová sociální demokracie. Aby se mohli zaregistrovat, potřebují získat nejméně tisíc podpisů, přibližně polovinu už podle dostupných informací shromáždili.
Džamila Stehlíková k jejímu vzniku uvedla, že za tím podle ní může být hlavně snaha vytvořit jednodušší platformu pro kandidaturu v senátních volbách. „Copak nechápete, proč ta strana vzniká? Vždyť budou senátní volby a daleko snazší je kandidovat do Senátu třeba na kandidátkách v barvách nové politické strany, než domlouvat nějakou spolupráci s jinými partajemi, které budou chtít vlastního kandidáta. Myslím si, že voličskou základnu nemají, ale jako nosič pro senátní funkce proč ne,“ uvedla Stehlíková.
Dalším tématem pořadu byl případ psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud pro Prahu 8 mu potvrdil pětiletý trest za násilí na ženách. Cimický se k soudu opět nedostavil, podle svého advokáta se stále věnuje pacientům a verdikt očekával. Na místě se odvolal, rozsudek tak není pravomocný.
Soudce v odůvodnění uvedl, že se jednání mělo dít po dobu zhruba čtyřiceti let, tedy téměř po celou profesní kariéru Cimického. Džamila Stehlíková to v pořadu označila za selhání systému i psychiatrie. „Je to selhání systému, selhání v psychiatrii, pacient není chráněn. V mocenském prostředí, to je armáda, lékařství, politika, vždycky jsou predátoři. Říkám tomu mocenští sadisté, co vlastně zneužívají bezmoc obětí. V případě psychiatrie ten pacient je vždy slabší. Cimický je kapacita, spisovatel, primář, zneužíval dívky. Ta bezmoc obětí a pocit, že rozhoduji o jejím osudu, vlastně vzrušuje ty pachatele,“ komentovala Stehlíková.
Události, komentáře týdne nejsou pořadem, v němž by proti sobě pravidelně usedali zástupci politických stran a vedli klasický stranický duel. Česká televize ho staví spíše jako publicistické ohlédnutí za hlavními událostmi týdne, které mají hosté z řad komentátorů a osobností veřejného života zasadit do širších souvislostí.
Právě u podobného formátu se ale může výběr hostů snadno stát předmětem sporu. Na to míří i výtka místopředsedy Trikolory Petra Štěpánka, podle něhož se pozvání Džamily Stehlíkové do pořadu dostalo za hranici běžného komentátorského vystoupení.
Upozornil, že Stehlíková nevystupuje pouze jako bývalá ministryně a psychiatrička, ale zároveň je předsedkyní Liberální ekologické strany, tedy neparlamentního politického subjektu. Proto její účast v tomto formátu vnímá jako dramaturgický omyl. „Dramaturgové České televize to opět popletli. Pořad Události, komentáře týdne není určen politikům, nýbrž osobám mimo politiku, které tam při neděli žvatlají o politice. Pozvánka pro Džamilu Stehlíkovou, předsedkyni Liberální ekologické strany, je proto evidentní dramaturgický omyl,“ uvedla Štěpánek.
Pro prezentaci funkcionářů neparlamentních politických stran má Česká televize primárně jiný pořad, totiž Politické spektrum, napsal Štěpánek.
Nelíbil se mu ani samotný způsob vedení debaty a prostor, který podle něj Stehlíková ve studiu dostala. „Koukat v neděli večer, jak moderátorka ČT nábožně naslouchá politickému třeštění tohoto kazašského stepního orákula a dálkové diagnostiky zdravotního stavu prezidenta Zemana a neodvažuje se Džamilu přerušit, bylo k nevydržení,“ dodal.
Následně se vrátil i k debatě o plánovaném sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Podle něj složení hostů vyvolávalo dojem, že sjezd v pořadu všichni podporují. „A propos sjezd Sudetoněmeckého landsmansaftu v Brně všichni schvalují a podporují, tedy aspoň podle českotelevizní dramaturgické skladby hostů Událostí, komentářů týdne. Zajímavé!“ uvedl.
Na závěr přidal obecnější výtku směrem k veřejnoprávní televizi a jejímu financování. „A pak se na Kavčích horách diví, že takovou televizi si podstatná část veřejnosti už svými poplatky nechce vydržovat,“ uzavřel Štěpánek.
