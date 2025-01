Náklady na Ukrajince: Rajchl objevil zcela jiná čísla, než ukázal Fiala a Jurečka

Vláda premiéra Petra Fialy opakovaně tvrdí, že přítomnost ukrajinských uprchlíků je ekonomicky přínosná pro Českou republiku. Ukrajinští uprchlíci podle vládních představitelů odvádějí na daních, sociálním a zdravotním pojištění více, než kolik stát vynakládá na jejich podporu. A že v loňském roce například odvedli na odvodech přibližně dvojnásobek částky, kterou stát vyplatil na humanitárních dávkách.

Finanční přínos ukrajinských uprchlíků pro Českou republiku hájil premiér a předseda ODS Petr Fiala i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL); že Ukrajinci, které jsme sem v rámci migrační vlny přijali, přinesli do státní pokladny za první tři čtvrtletí v roce 2024 5,7 miliardy korun, tedy více, než bylo vyplaceno na podpoře.

„V současné době je situace taková, že ukrajinští uprchlíci odvádějí do státního rozpočtu výrazně více peněz, než kolik představuje pomoc našeho státu Ukrajincům. Ta čísla jsou jasná a jsou pravdivá,“ řekl Petr Fiala v Poslanecké sněmovně opozici, podle níž ale jde o nepřesné údaje.

Také Jurečka vysvětloval, že díky uprchlíkům před válkou měl stát loni 5,7 miliardy korun navíc. Koncem listopadu vyčíslil, že výdaje státu související s pomocí uprchlíkům zatím byly 11,4 miliardy korun, výše příjmů z daní a odvodů na zdravotní a sociální pojištění od ukrajinských uprchlíků s dočasnou ochranou přitom dosáhla 17,1 miliardy korun. „Tito lidé zde pracují, pomáhají zvyšovat celkový výkon ekonomiky,“ zdůraznil ministr Jurečka s tím, že pokud jde o daně z příjmu či o odvody na zdravotní a na sociální pojištění, jde o „tvrdá data“ a není důvod, aby je kdokoli zpochybňoval.

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl nyní zveřejnil graf a otevřeně rozporoval tvrzení vlády, že ukrajinští uprchlíci v roce 2024 přispěli do státního rozpočtu o 5,7 miliardy korun více, než kolik stát vynaložil na jejich podporu.

Graf zobrazuje odhadované celkové náklady na uprchlíky z Ukrajiny ve vybraných zemích světa od března 2022 do února 2024. Náklady jsou vyčísleny v miliardách eur. Česká republika se v žebříčku umisťuje na třetím místě, pokud odhadneme, že 5,75 miliard eur odpovídá 145 miliardám korun.

Klíčové země s nejvyššími náklady jsou: Německo 23,68 miliard eur, Polsko 22,17 miliard eur, Česko 5,75 miliard eur, Španělsko 5,33 miliard eur. Graf upozorňuje na finanční zátěž, kterou jednotlivé země nesou v souvislosti s uprchlickou krizí. Tato čísla zahrnují náklady na bydlení, vzdělávání (základní a střední školy) a zdravotní péči.

Tato čísla nezahrnují nefinanční zátěž spočívající v prodloužení čekacích dob u zdravotní péče, v nepřijetí našich dětí na střední školy v důsledku přetlaku studentů z Ukrajiny či ve zvýšené násilné kriminalitě páchané ukrajinskými muži, upozorňuje zároveň Rajchl.

Předseda strany PRO tímto zpochybňuje oficiální vládní tvrzení o ekonomickém přínosu ukrajinských uprchlíků, a zároveň zdůrazňuje, že jeho cílem není podněcovat nenávist vůči Ukrajincům. „Chyba samozřejmě není na straně oněch migrantů, nýbrž na straně naší vlády a její politiky dveří otevřených dokořán, jež absolutně nezohledňuje, zda k nám přicházejí skuteční uprchlíci z oblasti, kde válka probíhá, nebo čistě ekonomičtí migranti z teritorií, kde žádná obava o život či zdraví nehrozí. Těch je totiž dle dostupných statistik naprostá většina,“ upozorňuje Rajchl.

Česko je podle dostupných údajů zemí s největším množstvím uprchlíků na počet obyvatel. K nedělní půlnoci pobývalo v zemi podle ministerstva vnitra 383.300 lidí s dočasnou ochranou. Z nich bylo 95.400 dětí a mladých do osmnácti let a 16.200 seniorů a seniorek. Dospělých žen do 65 let evidovalo vnitro 165.200 a mužů 106.500.

Na konci třetího čtvrtletí roku 2024 žilo v České republice přes milion cizinců, přičemž 378 tisíc z nich využívá dočasnou ochranu. Ukrajinci v Česku nyní tvoří největší skupinu migrantů s téměř 580 tisíci osob, následují občané Slovenska a Vietnamu. Podíl Ukrajinců dosáhl v září přibližně 35 osob na 1000 obyvatel, což je 3,5 procenta populace. Česká republika je dlouhodobě státem EU, který hostí nejvíce ukrajinských uprchlíků v přepočtu na velikost populace.

