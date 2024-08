Napálený Šídlo. Jen špička neznalosti českých novinářů. Lipovská probrala více

Hana Lipovská se úvodem videa na youtubovém kanále Aby bylo jasno zabývala případem pražského Brašnářství Tlustý a spol. Společnost vyrábějící originální výrobky z kůže před třemi dny na Facebooku vyvěsila příspěvek s výzvou pro své příznivce, aby si v rámci podpory brašnářství zakoupili nějaký výrobek z jejich dílny.

„Bez prodeje není výroby. I když makáme ze všech sil, dáváme lidem nejlepší, co dovedeme, nedokážeme ufinancovat provoz. Je to kritické. Máme nyní pár dnů, než na nás dopadne damoklův meč. Obstavení účtů. Insolvence. Konec,“ uvedlo Brašnářství Tlustý a spol. „Kupte si dnes něco pěkného. Dnes, ne zítra. Umožníte nám pokračovat dále. Ať už to bude opasek, peněženka, boty nebo taška. Každá koruna pomůže.“

Výzvu o pomoc sdílel i například novinář Jindřich Šídlo ze Seznam Zpráv. „Tohle by byla velká škoda. A ano, jejich věci kupujeme, bohužel jsou tak kvalitní, že peněženka vydrží navždy...“ napsal Šídlo na X.

Jeho příspěvek následně přesdílel i novinář Martin Veselovský z DVTV.

Po velké odezvě od veřejnosti a médií, se však ukázalo, že firma ve skutečnosti nebyla v bezprostředním ohrožení krachu. „Dneska se ukázalo, že se jednalo o dokonalou fake news, nebo třeba o skvělý marketingový tah. Že brašnářství nekrachuje, což bylo každému, kdo se podíval na jejich výsledovku bylo víceméně jasné,“ shrnula situaci okolo brašnářství Lipovská. Označila ji za „dobrý, ale ne zcela morální pokus“, jak zvýšit obrat.

Posouzení, zda se jednalo o dobrý či špatný marketingový tah nechala Lipovská na posouzení odborníků. Vyzdvihla však skutečnost, že informaci o domnělé insolvenci brašnářství sdíleli i „žurnalistická esa“, jimiž jsou právě Jindřich Šídlo a Martin Veselovský, kteří často poučují veřejnost o tom, co je dezinformace a jak ji rozpoznat.

„Kteří nás neustále poučují o tom, kdo je a není dezolát. Který nás neustále poučují o tom, co je a není dezinformace. Kteří se neustále pohoršují nad tím, jak ten prostý občan – který má v jejich líčení dva zuby – nerozpozná fake news. No a vidíme, že ani čeští žurnalisté z prestižních serverů a webů nejsou nejenom odolní vůči dezinformacím, ale ani vůči jejich šíření,“ řekla Lipovská.

Poukázala tak na to, že i novináři, kteří se staví do role autorit v oblasti pravdivosti informací, sami podlehli a šířili nepřesné nebo zavádějící informace. „Nepravdě mohou podlehnout i ti, kteří se ve svých podcastech vysmívají hlouposti dezolátů a těch kdo údajně naskakují na dezinformace, a dokonce je šíří,“ řekla Lipovská. „Ano, i novinář slavného Seznam Zprávy může šířit dezinformace,“ dodala.

Závěrem uvedla, že oba dva novináři nesdíleli například data z registru smluv či databáze Hlídač států, jež ukazují, že Brašnářství Tlustý a spol. si v letošním roce získala podporu ve výši 448 000 korun na pořízení zásob za účelem podnikání v oblasti maloobchodu s koženými výrobky z 5. dubna 2024. „Tuto podporu poskytla naše státem vlastněna Národní rozvojová banka, a.s.,“ sdělila Lipovská. Další podporu ve výši bezmála půl milionu korun získala firma i v březnu.

„Jinými slovy, kdyby to brašnářství skutečně krachovalo, byl by to problém pro nás. Pro daňové poplatníky, protože my jsme se skládali na tyto podpory,“ uvedla Lipovská.

Lipovská závěrem zpochybnila důvěryhodnost médií jako zdroje informací o ekonomice. Pokud novináři ověřují ekonomické informace stejně „poctivě" jako v tomto případě, podle ní se nelze spolehnout na to, že informace, které dostáváme o ekonomice, jsou přesné a pravdivé. „Pokud naši novináři ověřují tyto informace právě tak poctivě, jako tu kachnu o krachu jednoho brašnářství, pak je otázka, zda skutečně víme, co se ve světové nebo naší ekonomice děje, nebo jestli jenom hledíme do velmi kalného rybníku,“ řekla Lipovská.

Novinář Martin Veselovský po zjištění, že se pravděpodobně jednalo o marketingový tah firmy Brašnářství Tlustý a spol, na X uznal, že jen „skočil na špek“.

„Takže jsem kokot. Brašnářství Tlustý nekrachuje, jen jsme jim skočili na špek. I já,“ napsal Veselovský.

