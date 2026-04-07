Napětí v NATO: Po slovech z USA přichází schůzka Trump–Rutte

08.04.2026 19:11 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Americký prezident Donald Trump jedná se šéfem NATO v době, kdy se vztahy po konfliktu s Íránem vyostřují. Znovu zpochybňuje smysl aliance a vyzývá Evropu, aby se dokázala bránit bez podpory USA. Ve hře je i „přehodnocení“ role NATO.

Prezident Donald Trump se ve středu v Bílém domě setká s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, a to právě v době, kdy se transatlantické vztahy v rámci aliance během amerických operací v Íránu zhoršily.

Trump opakovaně vyhrožoval vystoupením USA z NATO a kritizoval evropské státy za to, že blokují přístup k základnám a poskytují omezenou pomoc při ofenzivě proti Íránu známé jako Operace Epic Fury.

Navzdory dobrým vztahům s šéfem NATO, který ho kdysi nazval „tátou“ aliance, Trump podle televizní stanice Fox News prohlásil, že NATO vnímá jako „jednosměrnou ulici“.

„Budete se muset naučit bojovat sami za sebe, USA vám už na pomoc nepřijdou, stejně jako vy jste nepřišli na pomoc nám,“ vzkázal alianci v příspěvku na Truth Social 31. března.

Ministr zahraničí Marco Rubio, který se ve středu setkal s Ruttem, nedávno pro stanici Fox News uvedl: „Až tento konflikt skončí, budeme muset tyto vztahy přehodnotit. Budeme muset přehodnotit význam NATO v rámci této aliance pro naši zemi.“

Evropské státy pocítily dopady uzavření Hormuzského průlivu, klíčové námořní trasy pro dodávky zemního plynu, a vyjádřily frustraci, že nebyly před zahájením íránského konfliktu konzultovány.

„Nejsem ten, kdo by komentoval operaci, o které Američané rozhodli spolu s Izraelci. Později mohou litovat, že nebyli podpořeni v operaci, o které rozhodli sami. Toto není naše operace,“ řekl franouzský prezident Emmanuel Macron novinářům 2. dubna.

 

Další články z rubriky

Bůh se rozhodl pomocí Trumpa zlikvidovat civilizaci. Ale bude i záležet na vývoji ceny ropy

18:35 Bůh se rozhodl pomocí Trumpa zlikvidovat civilizaci. Ale bude i záležet na vývoji ceny ropy

NEKOREKTNĚ S KELLEREM „Na čí straně je Bůh?“ Tak se ptá sociolog a filozof Jan Keller a přemýšlí o i…