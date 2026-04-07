Napětí v NATO: Po slovech z USA přichází schůzka Trump–Rutte

Prezident Donald Trump se ve středu v Bílém domě setká s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, a to právě v době, kdy se transatlantické vztahy v rámci aliance během amerických operací v Íránu zhoršily.
Trump opakovaně vyhrožoval vystoupením USA z NATO a kritizoval evropské státy za to, že blokují přístup k základnám a poskytují omezenou pomoc při ofenzivě proti Íránu známé jako Operace Epic Fury.
Navzdory dobrým vztahům s šéfem NATO, který ho kdysi nazval „tátou“ aliance, Trump podle televizní stanice Fox News prohlásil, že NATO vnímá jako „jednosměrnou ulici“.
„Budete se muset naučit bojovat sami za sebe, USA vám už na pomoc nepřijdou, stejně jako vy jste nepřišli na pomoc nám,“ vzkázal alianci v příspěvku na Truth Social 31. března.
Ministr zahraničí Marco Rubio, který se ve středu setkal s Ruttem, nedávno pro stanici Fox News uvedl: „Až tento konflikt skončí, budeme muset tyto vztahy přehodnotit. Budeme muset přehodnotit význam NATO v rámci této aliance pro naši zemi.“
Evropské státy pocítily dopady uzavření Hormuzského průlivu, klíčové námořní trasy pro dodávky zemního plynu, a vyjádřily frustraci, že nebyly před zahájením íránského konfliktu konzultovány.
„Nejsem ten, kdo by komentoval operaci, o které Američané rozhodli spolu s Izraelci. Později mohou litovat, že nebyli podpořeni v operaci, o které rozhodli sami. Toto není naše operace,“ řekl franouzský prezident Emmanuel Macron novinářům 2. dubna.
