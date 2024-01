Napíšou, že Babiš byl fuj. Oni pak podle toho volí. Klaus nebyl na voliče mimo ČR laskavý

Sněmovna pokračuje v boji o korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí. „Za korespondenční volbu půjdou politici do pekla,“ říká v internetové televizi XTV exprezident Václav Klaus s tím, že volbu poštou považuje za fatální chybu. Opakovaně varoval před společnou evropskou měnou. Věnoval se také datu, kdy začala válka na Ukrajině, je přesvědčen, že to bylo před šestnácti lety.

Pokud by korespondenční volba byla prosazena, považuje to exprezident Václav Klaus za velikou chybu: „Myslím, že je to fatální chyba. Je to fatální narušení myšlenky svobodných voleb, což byla osa veškerého uvažování za komunismu, že musejí nastat svobodné volby, ale svobodné volby samozřejmě vyžadují určitá pravidla, potřebují, aby byly svobodné, aby je dělal člověk, svobodně, sám, aby mu do toho nikdo nemluvil, nekecal.

Považuji otázku posunu od normálních tajných voleb k netajným volbám za fatální chybu. Korespondenční volby musíme označit za netajné volby, což je porušení základní myšlenky voleb jako takových.

Jestli se tu podaří tohle prosadit dnešní pětikoalici, tak myslím, že půjdou do pekla za to, že tu něco takového udělali, a tak narušili zásadní principy svobody v našem státě,“ říká Václav Klaus.

„Nechci pouze používat příměrů, co to udělali v Americe, v Rakousku a někde jinde. Mně stačí, co to udělá u nás. Volby jsou výjimečný svátek demokracie. Najednou bude o volbách u nás rozhodovat někdo, koho se netýká náš politicky systém, náš ekonomický systém, systém školství, systém zdravotnictví, systém důchodový a bude tu dávat hlasy Pirátům nebo někomu takovému. Jsme fatálně, zásadně, nemilosrdně proti,“ konstatuje Klaus.

„Myslím si, že část našich krajanů v zahraničí, kteří žijí v Americe, v Kanadě, v Austrálii, což jsou, myslím, ty hlavní země, slyší na jednostranné výroky médií o České republice. Dívají se na to černobíle, mají velmi zkreslené informace. A teď jim tam napíše nějaká soudružka ve Washington Post, že minulá vláda je darebná a zlá a protibruselská a proruská, a ta nová je bezvadná. A ty lidi s řeknou: ‚Aha, tak já jim dám hlas.‘ Ten člověk prakticky neví vůbec nic, co se tady odehrává. Copak oni vědí něco o kauzách hnutí STAN a pana předsedy Rakušana?“ vysvětluje Klaus, proč na korespondenční volbu pětikoalice tolik tlačí.

Zdůraznil, že volit člověk musí sám, aniž by mu někdo koukal přes rameno, odmítá proto jakoukoli digitalizaci v této oblasti. „Nechtějme od umělých inteligencí a digitalizací, aby tohle vše dělaly za nás. Je to ze stejného soudku jako celý ten digitalizační podfuk, který tady kolem nás je,“ varuje prezident.

Chvíli se pozastavil u ministra práce Mariana Jurečky, který i po svém skandálu s vánočním večírkem v době, kdy se na Filozofické fakultě UK v Praze střílelo, setrvává stále v ministerské funkci. „Nedovedu si představit, kdyby za mě v trojkoalici s lidovci jsme chtěli vyhodit lidoveckého ministra, v tu chvíli lidovci oznamují, že vystupují z vládní koalice. Dovedu si představit, že by to mohla být dramatická situace i za nás tehdy. To je problém koaličních vlád. Myslím, že tato koaliční vláda je neštěstím par excellence. Obětí toho koaličního vládnutá je Česká republika, my všichni, kteří tu žijeme. Systém pětikoalice nás drží v područí vůči Jurečkům všeho typu,“ říká exprezident s tím, že Jurečka by v jeho vládě „nepřežil“. „On by ale v mé vládě nemusel přežívat dlouhodobě, já bych ho mučil za nevýkonnost a podobně,“ dodává.

Na přetřes přišel následně konflikt na Ukrajině. Václav Klaus zmínil teze německého novináře Bruna Banduleta o Ukrajině. Podle něj je válka na Ukrajině „falešná“, s čímž souhlasí: „Myslím, že ta válka vznikla z podivných důvodů. Ta válka není autentická, nebyla potřeba, nebyla nutná, přivede jen k neštěstí, nebude mít vítěze, všichni, kteří se jí účastní, budou poražení. Svět udělat strašlivou chybu, že tuto válku dopustil,“ dodává Klaus.

Zmínil i den, kdy tato válka skutečně začala, a sice 4. dubna 2008. „Bruno Bandulet říká, že nezačala 24. února 2022. Nezačala ani při tzv. majdanu v roce 2014. Autor říká – a opravdu to velmi sdílím – že ta válka začala 4. dubna 2008, to byl summit NATO v Bukurešti, na kterém jsem seděl a hlavním tématem toho summitu bylo, jestli pozvat Ukrajinu a Gruzii do NATO. Pak bylo svolání zasedání jenom těch hlav států na sedmou hodinu večer a do ranních hodin se neskutečně nekonečně hádaly. Vím, že tam byl nesmiřitelný souboj. Ze všech sil tam Bush mladší a tehdejší britský premiér Gordon Braun tlačili, všechny hlasy těch, kteří se účastnili, byly proti. Proti bylo Německo a Francie i já. Věděl jsem, že to vyvolá strašlivý problém a historie prokázala, že to tak je,“ uvádí Václav Klaus.

Kriticky se také pozastavuje nad tlaky na přijetí eura. „Nedokážu si představit, že bych mohl vystoupit v novoročním projevu s iniciativou tohoto typu, to do novoročního projevu vůbec nepatří, někdo to tam ale protlačil a chtěl to tam mít,“ kroutí hlavou nad tím, že prezident Petr Pavel vyzval v novoročním projevu k zahájení konkrétních kroků na přijetí eura.

„Proto to chtělo tvrdou a radikální odpověď,“ dodává Klaus, který následně veřejně vystoupil a vyzval politiky, aby zanechali veškerých aktivit směrem k urychlenému přijetí eura. „My jsme se od roku 1918 nikdy koruny nezbavili. Nevím, jestli to vůbec někdo doceňuje, ale ani za největšího neštěstí našich dějin německého protektorátu jsme se nezbavili koruny. I v komunistickém režimu, kdy hrozilo, že vše převezmeme ze Sovětského svazu, jsme nikdy žádný rubl nepřevzali. A teď nás chce někdo tohoto symbolu naší státnosti zbavit? Navíc s pofiderními ekonomickými efekty?“ pozastavuje se Václav Klaus.

