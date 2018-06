Naši mladí Češi jsou na špičce! V hulení trávy

Téměř pětina lidí ve věku 15 až 34 let v posledním roce užila marihuanu nebo hašiš. Ve skupině od 15 do 16 let má v Česku aspoň jednu zkušenost s konopím dokonce 37 procent lidí, což je nejvíce z celé Evropy. Na druhém místě se v tomto žebříčku umístila Francie s 31 procenty.

Původní zdroj ZDE

Česká republika navíc zůstává hlavním zdrojem pervitinu v Evropě. Podle zprávy bylo v Evropě v roce 2016 hlášeno 291 nelegálních varen pervitinu, z toho 261 v Česku, upřesnil server Novinky.cz. V těchto varnách se droga vyrábí hlavně pro český a slovenský trh. Pseudoefedrin je extrahován z léčivých přípravků dovážených převážně z Polska.

autor: nab